Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 56 m2 mit Bergblick in Tekinoğlu-Komplex.
Dieses Projekt befindet sich 400 Meter vom Strand entfernt, an der dritten Küste. Die Wohnanlage ist nur 5 Gehminuten von Transport, Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken entfernt.
Am Dienstag und Samstag findet in der Region Mahmutlar ein Bauernmarkt statt.
Der Komplex hat eine Gesamtfläche von 7.200 m2, besteht aus 2 Blöcken, 12 Etagen, 288 Wohnungen.
Der Komplex ist perfekt für die Dauerresidenz und für die Verleihung des ganzen Jahres.
Fertigstellung des Baus - in Auftrag gegeben 2023.
Hauptmerkmale:
Infrastruktur:
