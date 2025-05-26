Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 56 m2 mit Bergblick in Tekinoğlu-Komplex.

Dieses Projekt befindet sich 400 Meter vom Strand entfernt, an der dritten Küste. Die Wohnanlage ist nur 5 Gehminuten von Transport, Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken entfernt.

Am Dienstag und Samstag findet in der Region Mahmutlar ein Bauernmarkt statt.

Der Komplex hat eine Gesamtfläche von 7.200 m2, besteht aus 2 Blöcken, 12 Etagen, 288 Wohnungen.

Der Komplex ist perfekt für die Dauerresidenz und für die Verleihung des ganzen Jahres.

Fertigstellung des Baus - in Auftrag gegeben 2023.

Hauptmerkmale:

Keramik- und Marmorböden

Innentüren

Panzertüren

Panoramaverglasung

Einbauküche + Granitarbeitsplatte

Einbaumöbel in Badezimmer, Waschbecken, Toilette, Duschkabine

Aluminium Geländer + Glas auf Balkonen

Infrastruktur:

Freibad mit Wasserrutschen

Innen beheizter Pool

Sauna

Türkisch Hamam

Erholungsgebiet

Fitness

Fußball, Volleyball und Tennisplatz

Kinderspielplatz

Café-Bar

Empfang

Landschaftsbau Garten

Pfleger

Kameras rund um die Uhr

Parkplatz

Aufzüge

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.