  4. Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Mahmutlar, Türkei
von
$107,202
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
ID: 27435
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 56 m2 mit Bergblick in Tekinoğlu-Komplex.

Dieses Projekt befindet sich 400 Meter vom Strand entfernt, an der dritten Küste. Die Wohnanlage ist nur 5 Gehminuten von Transport, Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken entfernt.

Am Dienstag und Samstag findet in der Region Mahmutlar ein Bauernmarkt statt.

Der Komplex hat eine Gesamtfläche von 7.200 m2, besteht aus 2 Blöcken, 12 Etagen, 288 Wohnungen.

Der Komplex ist perfekt für die Dauerresidenz und für die Verleihung des ganzen Jahres.

Fertigstellung des Baus - in Auftrag gegeben 2023.

Hauptmerkmale:

  • Keramik- und Marmorböden
  • Innentüren
  • Panzertüren
  • Panoramaverglasung
  • Einbauküche + Granitarbeitsplatte
  • Einbaumöbel in Badezimmer, Waschbecken, Toilette, Duschkabine
  • Aluminium Geländer + Glas auf Balkonen

Infrastruktur:

  • Freibad mit Wasserrutschen
  • Innen beheizter Pool
  • Sauna
  • Türkisch Hamam
  • Erholungsgebiet
  • Fitness
  • Fußball, Volleyball und Tennisplatz
  • Kinderspielplatz
  • Café-Bar
  • Empfang
  • Landschaftsbau Garten
  • Pfleger
  • Kameras rund um die Uhr
  • Parkplatz
  • Aufzüge

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei

Wohnkomplex Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Türkei
von
$107,202
