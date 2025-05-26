  1. Realting.com
Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

Oba, Türkei
von
$333,771
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
6
ID: 27419
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Wir senden Ihnen ein Foto der Wohnung auf Anfrage!
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) -100 m2 mit neuen schönen Möbeln und Siemens-Geräten im Elitekomplex Oba Sol Garden.

Layout:

  • Wohnküche
  • 2 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer mit beheizten Etagen
  • Privater Garten und Zugang zum Pool

Geräumige Eingangsgruppe
Oba Sol Garden ist eine neue Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, in der entwickelten Gegend von Oba in Alanya, umgeben von allen notwendigen Infrastruktur und nur 850 Meter vom Meer und Strände.

In der Nähe des Komplexes befinden sich Kindergärten, Schulen und Lyzeums, ein neues Krankenhaus, eine Apotheke, ein Bauernmarkt, Geschäfte und Supermärkte, Cafés und Restaurants, Fußball- und Basketballplätze, ein großer Wanderbereich.

Oba Sol Garden besteht aus 5 Wohnblöcken mit 64 Wohnungen von verschiedenen Layouts, von 1+1 Wohnungen bis 4+1 Penthouses.

Fertigstellung: geliefert

Infrastruktur:

  • Grüne Landschaft
  • Landschaftsgarten
  • Freibad
  • Wasserrutschen
  • Sonnen- und Ruhebereich mit Liegestühlen
  • Aufzüge
  • Gymnasium
  • Hallenbad
  • Whirlpool
  • Sauna
  • Türkisches Bad
  • Massage Zimmer
  • Cafe
  • Spielzimmer
  • Kinderspielplatz
  • Backup Generator
  • Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.
Oba, Türkei
von
$333,771
