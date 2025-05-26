Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

Wir senden Ihnen ein Foto der Wohnung auf Anfrage!
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) -100 m2 mit neuen schönen Möbeln und Siemens-Geräten im Elitekomplex Oba Sol Garden.
Layout:
Geräumige Eingangsgruppe
Oba Sol Garden ist eine neue Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, in der entwickelten Gegend von Oba in Alanya, umgeben von allen notwendigen Infrastruktur und nur 850 Meter vom Meer und Strände.
In der Nähe des Komplexes befinden sich Kindergärten, Schulen und Lyzeums, ein neues Krankenhaus, eine Apotheke, ein Bauernmarkt, Geschäfte und Supermärkte, Cafés und Restaurants, Fußball- und Basketballplätze, ein großer Wanderbereich.
Oba Sol Garden besteht aus 5 Wohnblöcken mit 64 Wohnungen von verschiedenen Layouts, von 1+1 Wohnungen bis 4+1 Penthouses.
Fertigstellung: geliefert
Infrastruktur:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.