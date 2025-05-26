Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

Wir senden Ihnen ein Foto der Wohnung auf Anfrage!

Eine Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) -100 m2 mit neuen schönen Möbeln und Siemens-Geräten im Elitekomplex Oba Sol Garden.

Layout:

Wohnküche

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer mit beheizten Etagen

Privater Garten und Zugang zum Pool

Geräumige Eingangsgruppe

Oba Sol Garden ist eine neue Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten, in der entwickelten Gegend von Oba in Alanya, umgeben von allen notwendigen Infrastruktur und nur 850 Meter vom Meer und Strände.

In der Nähe des Komplexes befinden sich Kindergärten, Schulen und Lyzeums, ein neues Krankenhaus, eine Apotheke, ein Bauernmarkt, Geschäfte und Supermärkte, Cafés und Restaurants, Fußball- und Basketballplätze, ein großer Wanderbereich.

Oba Sol Garden besteht aus 5 Wohnblöcken mit 64 Wohnungen von verschiedenen Layouts, von 1+1 Wohnungen bis 4+1 Penthouses.

Fertigstellung: geliefert

Infrastruktur:

Grüne Landschaft

Landschaftsgarten

Freibad

Wasserrutschen

Sonnen- und Ruhebereich mit Liegestühlen

Aufzüge

Gymnasium

Hallenbad

Whirlpool

Sauna

Türkisches Bad

Massage Zimmer

Cafe

Spielzimmer

Kinderspielplatz

Backup Generator

Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.