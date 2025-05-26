  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnkomplex Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Wohnkomplex Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Oba, Türkei
von
$250,966
BTC
2.9851862
ETH
156.4663720
USDT
248 125.8298771
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27358
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Geeignet für TURKISH CITIZENSHIP - in Tapu können wir 400.000 USD angeben.

Drei-Zimmer-Wohnung (3 + 1) ohne Möbel 145 m2, im Komplex Sehr-i Oba.

Layout:

  • Separate Küche
  • Wohnzimmer
  • 3 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • 1 verglaster Balkon
  • 1 offener Balkon

Sehr Oba ist ein Wohnkomplex der Klasse, befindet sich in der entwickelten Gegend von Oba - einer der beliebtesten Gegenden von Alanya, umgeben von der Natur, weg von Lärm und Bustle der Stadt.

Der Komplex besteht aus zwei 4-stöckigen Wohnblöcken, die von einem angelegten, bewachten Oase-Gebiet mit einem Pool und einem tropischen Garten vereint sind.

Ideale Lage - viele Restaurants, Cafés und Geschäfte (Metro, Migros, Koctas und Alanyum Einkaufszentrum) in der Nähe Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel Haltestellen, Entfernung zum Meer 900 Meter.

Abschlussdatum: 2021 ausgeliefert.

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Kinderbecken
  • Innen- und Außenspielplätze
  • Sauna
  • Gymnasium
  • Gut gepflegter Garten
  • BBQ Bereich
  • Gazebo
  • Parkplatz im Freien
  • 24-Stunden-Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$260,451
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and green areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,69M
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$323,337
Wohnanlage Furnished villas with swimming pools, fitness rooms and cinemas, Kalkan, Turkey
Kalkan, Türkei
von
$1,46M
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$1,56M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Oba, Türkei
von
$250,966
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools and green areas near the marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$320,555
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und den See.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, Wanderwege, große Grünflächen, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe New Istanbul Flughafen - 45 MinutenE-5 Au…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Central Alanya properties close to the beach of Mahmutlar
Wohnviertel Central Alanya properties close to the beach of Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
von
$128,128
Wir bieten Ihnen Apartments in einem neuen stilvollen Komplex 200 Meter von der Seeküste entfernt. Dieser Komplex, bestehend aus einem 7-stöckigen Block, befindet sich in einem geschlossenen Gebiet, 200 Meter von der Seeküste entfernt. Der Komplex umfasst einen Gästebereich, einen Swimmingpo…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$1,28M
Wir bieten Villen mit grünen Bereichen, Pools, Grillplätze, Terrassen und Jacuzzi.Abschluss - Juni, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus GranitbodenKüchenschrankDoppelverglasungGranit KüchenarbeitsplattenStahl EingangstürFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Meer - 3,9 kmZent…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen