Wohnkomplex Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.

Geeignet für TURKISH CITIZENSHIP - in Tapu können wir 400.000 USD angeben.

Drei-Zimmer-Wohnung (3 + 1) ohne Möbel 145 m2, im Komplex Sehr-i Oba.

Layout:

Separate Küche

Wohnzimmer

3 Schlafzimmer

2 Badezimmer

1 verglaster Balkon

1 offener Balkon

Sehr Oba ist ein Wohnkomplex der Klasse, befindet sich in der entwickelten Gegend von Oba - einer der beliebtesten Gegenden von Alanya, umgeben von der Natur, weg von Lärm und Bustle der Stadt.

Der Komplex besteht aus zwei 4-stöckigen Wohnblöcken, die von einem angelegten, bewachten Oase-Gebiet mit einem Pool und einem tropischen Garten vereint sind.

Ideale Lage - viele Restaurants, Cafés und Geschäfte (Metro, Migros, Koctas und Alanyum Einkaufszentrum) in der Nähe Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel Haltestellen, Entfernung zum Meer 900 Meter.

Abschlussdatum: 2021 ausgeliefert.

Infrastruktur:

Freibad

Kinderbecken

Innen- und Außenspielplätze

Sauna

Gymnasium

Gut gepflegter Garten

BBQ Bereich

Gazebo

Parkplatz im Freien

24-Stunden-Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.