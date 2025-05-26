Wohnkomplex Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Geeignet für TURKISH CITIZENSHIP - in Tapu können wir 400.000 USD angeben.
Drei-Zimmer-Wohnung (3 + 1) ohne Möbel 145 m2, im Komplex Sehr-i Oba.
Layout:
Sehr Oba ist ein Wohnkomplex der Klasse, befindet sich in der entwickelten Gegend von Oba - einer der beliebtesten Gegenden von Alanya, umgeben von der Natur, weg von Lärm und Bustle der Stadt.
Der Komplex besteht aus zwei 4-stöckigen Wohnblöcken, die von einem angelegten, bewachten Oase-Gebiet mit einem Pool und einem tropischen Garten vereint sind.
Ideale Lage - viele Restaurants, Cafés und Geschäfte (Metro, Migros, Koctas und Alanyum Einkaufszentrum) in der Nähe Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel Haltestellen, Entfernung zum Meer 900 Meter.
Abschlussdatum: 2021 ausgeliefert.
Infrastruktur:
