Wohnkomplex Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 55 m2 im Fluss Panorama Oba Komplex.

River Panorama ist eine neue Premium Wohnanlage in Oba - einer der besten Gegenden von Alanya.

Eine komplette und komfortable Infrastruktur wurde hier geschaffen, darunter Migros und Carrefour Supermärkte, ein Metro-Hypermarket und das größte Alanyum Einkaufszentrum in Alanya.

Die Entfernung vom Komplex zum Meer beträgt 2.500 m, kostenloses Shuttle zum Strand.

Der Wohnkomplex nimmt eine Fläche von 5,662 m2 ein und besteht aus drei 7-stöckigen Wohnblöcken, zwischen denen ein großer Außenpool mit einem Wasserpark besteht.

Infrastruktur:

Freibad

beheiztes Schwimmbad

SPA-Bereich (Sauna, Jacuzzi, Hamam, Römische Dampfbad, Salzraum, Massageraum)

Tischtennis und Billard

Spielzimmer

Tennisplatz und Basketballplatz

Mini Golf

Kinderspielzimmer

Schöner Garten

Gazebo und Grillplatz

Parkplatz im Freien

Videoüberwachung 24/7

Transfer zum Strand.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.