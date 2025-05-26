  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Wohnkomplex Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.

Oba, Türkei
$140,159
ID: 27416
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 55 m2 im Fluss Panorama Oba Komplex.

River Panorama ist eine neue Premium Wohnanlage in Oba - einer der besten Gegenden von Alanya.

Eine komplette und komfortable Infrastruktur wurde hier geschaffen, darunter Migros und Carrefour Supermärkte, ein Metro-Hypermarket und das größte Alanyum Einkaufszentrum in Alanya.

Die Entfernung vom Komplex zum Meer beträgt 2.500 m, kostenloses Shuttle zum Strand.

Der Wohnkomplex nimmt eine Fläche von 5,662 m2 ein und besteht aus drei 7-stöckigen Wohnblöcken, zwischen denen ein großer Außenpool mit einem Wasserpark besteht.

Infrastruktur:

  • Freibad
  • beheiztes Schwimmbad
  • SPA-Bereich (Sauna, Jacuzzi, Hamam, Römische Dampfbad, Salzraum, Massageraum)
  • Tischtennis und Billard
  • Spielzimmer
  • Tennisplatz und Basketballplatz
  • Mini Golf
  • Kinderspielzimmer
  • Schöner Garten
  • Gazebo und Grillplatz
  • Parkplatz im Freien
  • Videoüberwachung 24/7
  • Transfer zum Strand.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

