Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 80 m2 in Novita Deluxe-Komplex.
Novita Deluxe Residence ist eine luxuriöse Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Mahmutlar, 200 Meter vom Meer, 10 km vom Zentrum von Alanya und 30 km vom internationalen Flughafen Gazipasa entfernt.
Alle notwendigen Infrastrukturen - Supermärkte, Cafés und Restaurants, Apotheken, Sport- und Spielplätze, Bankfilialen, Markt usw. - zu Fuß erreichbar.
Der Komplex besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken moderner Architektur, umfasst 144 Apartments.
Abschlussdatum: 2023
Infrastruktur:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.