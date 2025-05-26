  1. Realting.com
Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Mahmutlar, Türkei
von
$134,003
12
ID: 27430
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 80 m2 in Novita Deluxe-Komplex.

Novita Deluxe Residence ist eine luxuriöse Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Mahmutlar, 200 Meter vom Meer, 10 km vom Zentrum von Alanya und 30 km vom internationalen Flughafen Gazipasa entfernt.

Alle notwendigen Infrastrukturen - Supermärkte, Cafés und Restaurants, Apotheken, Sport- und Spielplätze, Bankfilialen, Markt usw. - zu Fuß erreichbar.

Der Komplex besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken moderner Architektur, umfasst 144 Apartments.

Abschlussdatum: 2023

Infrastruktur:

  • Grüne Landschaft
  • Freibad mit Wasserrutschen
  • Kinderbecken
  • Sonnen- und Ruhebereich
  • Poolbar
  • Conciergeservice
  • Panoramalifte
  • Restaurant
  • Innenpool
  • Gymnasium
  • Sauna, Dampfbad
  • Konferenzraum
  • Satellitenfernsehen
  • WLAN-Internet
  • Spielzimmer (Tisch-Tennis, Billard)
  • Grillplatz, Pavillons
  • Kinderspielplatz
  • Tennisplatz
  • Pflegemann
  • Tiefgarage
  • Parkplatz im Freien
  • Backup Generator
  • 24-Stunden-Sicherheit und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei

