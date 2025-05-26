Wohnkomplex Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 80 m2 in Novita Deluxe-Komplex.

Novita Deluxe Residence ist eine luxuriöse Wohnanlage mit allen Annehmlichkeiten in Mahmutlar, 200 Meter vom Meer, 10 km vom Zentrum von Alanya und 30 km vom internationalen Flughafen Gazipasa entfernt.

Alle notwendigen Infrastrukturen - Supermärkte, Cafés und Restaurants, Apotheken, Sport- und Spielplätze, Bankfilialen, Markt usw. - zu Fuß erreichbar.

Der Komplex besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken moderner Architektur, umfasst 144 Apartments.

Abschlussdatum: 2023

Infrastruktur:

Grüne Landschaft

Freibad mit Wasserrutschen

Kinderbecken

Sonnen- und Ruhebereich

Poolbar

Conciergeservice

Panoramalifte

Restaurant

Innenpool

Gymnasium

Sauna, Dampfbad

Konferenzraum

Satellitenfernsehen

WLAN-Internet

Spielzimmer (Tisch-Tennis, Billard)

Grillplatz, Pavillons

Kinderspielplatz

Tennisplatz

Pflegemann

Tiefgarage

Parkplatz im Freien

Backup Generator

24-Stunden-Sicherheit und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.