  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey

Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey

Alanya, Türkei
von
$518,241
;
18
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 24539
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1006
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Adresse
    Arapli Sokak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

3+1, 4+1, 5+2 Zum Verkauf Villen in der Türkei, Alanya Das Hotel liegt.

%25 Anzahlung + 24 Montage-Installation Flexibler Zahlungsplan.

Türkische Staatsbürgerschaft inklusive!

Für weitere Details kontaktieren Sie uns!

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Efe Villa
Didim, Türkei
von
$293,383
Villa Möblierte 4+1-Zimmer-Villa mit Blick auf Alanya und das Meer.
Alanya, Türkei
von
$490,896
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Türkei
von
$583,445
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Türkei
von
$1,17M
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Türkei
von
$265,865
Sie sehen gerade
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Türkei
von
$518,241
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Alle anzeigen Hüttendorf Polat Green Park Complex
Hüttendorf Polat Green Park Complex
Didim, Türkei
von
$86,650
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Apartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 MonatenApartments mit endlosem Blick aufs Grüne – eine einmalige Gelegenheit mit zinsfreiem Zahlungsplan von bis zu 36 Monaten…Der schönste Zustand der Zeit…In Didim, das mit der N…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Alle anzeigen Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Türkei
von
$243,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Meerblick 3-Bett-Halbhaushälfte zum Verkauf in Didim-Türkei Immobilien in Didim,  Didim ist seit einigen Jahren ein sehr beliebter Ferienort mit einer Vielzahl von Resorts an der Küste der Halbinsel, kleinen traditionellen Fischerdörfern und Elite-Yachting-Resorts, Das Hauptzentrum der Regi…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Alle anzeigen Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Başiskele, Türkei
von
$1,88M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Projekt Country Bahçecik befindet sich auf einer Fläche von 15.300 m2 als 12 Villen, die jeweils exklusiver sind als die anderen. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 964 m2 und besteht aus 8 Zimmern und einem Wohnzimmer. Genießen Sie es, in vier Spielzeiten im Projekt zu leben, das d…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen