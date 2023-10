Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey

Mahmutlar, Türkei

Preis auf Anfrage

Kurt Safir I Euro Residenz 20 Lux Residenz mit hohem Baustandard an der ersten Küste in der Region Mahmutlar. Die Wohnanlage Euro Residence 20 befindet sich auf einem Grundstück von 3.989 m2, besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken und 146 erstklassigen Wohnungen vom Typ 1 + 1 ( 46 Wohnungen ), 2 + 1 ( 22 Wohnungen ) und 4 Maisonetten vom Typ 4 + 1. In perfekter Lage können Sie das erstaunliche Panorama des Meeres genießen, der Blick auf die alte Festung Alanya direkt von Ihrem Zuhause aus. Die Wohninfrastruktur wird bis ins kleinste Detail durchdacht. Dies ist mehr als eine Wohnung an der Küste, es ist eine Investition in einen qualitativ hochwertigen Lebensstandard. Komplexe Infrastruktur: Außenpool Wasserpark Innenpool Hamam Sauna Parken Elektrischer Generator Satellitenfernsehen Sicherheits- und Videoüberwachung 7/24 < > Wohnungen: Stahlfronttür Interroom-Türen Küchenmöbel mit Granit-Arbeitsplatten Ein kompletter Satz Klempnerarbeiten und Möbel in Badezimmern Keramik Wandabdeckung – Wasseremulsionsfarbe Verglasung – doppelt verglaste Aluminiumfenster Grundlegende und zusätzliche Beleuchtung