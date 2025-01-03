  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Rojales
  4. Wohnung in einem Neubau 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada

Wohnung in einem Neubau 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada

Rojales, Spanien
von
$466,182
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27746
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Rojales

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium

In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und bietet Küstennähe und eine Vielzahl von Dienstleistungen in Gehweite, ideal sowohl für das dauerhafte Wohnen als auch für Urlaubsaufenthalte.

Das Projekt ist ideal gelegen in der Nähe aller wichtigen Annehmlichkeiten: 0,3 km zur Apotheke, 0,6 km zum Supermarkt, 0,6 km zu Cafés und Restaurants, 0,8 km zum Gesundheitszentrum, 1,5 km zum Golfplatz, 2 km zur internationalen Schule, 6,2 km zum Einkaufszentrum, 7,5 km zum Strand von Guardamar, 12,4 km zum Stadtzentrum von Torrevieja und 39,6 km zum Flughafen Alicante.

Die Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada sind durchdacht gestaltet und verfügen über ruhige, landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsbereiche, die um einen großen Swimmingpool angeordnet sind. Diese grüne Oase bietet eine ruhige Umgebung zum Entspannen oder für gesellige Momente an. Darüber hinaus verfügt jede Wohnung über einen zugewiesenen Parkplatz innerhalb einer sicheren Wohnanlage, was zusätzlichen Komfort bietet.

Diese eleganten Wohnung sind mit 2 oder 3 Schlafzimmern verfügbar und bieten entweder einen privaten Garten im Erdgeschoss oder eine großzügige Dachterrasse im obersten Stockwerk. Im Inneren finden Sie helle, offene Wohnbereiche, die ein Wohnzimmer, einen Essbereich und eine voll ausgestattete Küche kombinieren. Moderne Badezimmer und großzügige Schlafzimmer machen jede Wohnung komfortabel und praktisch für den Alltag.


ALC-01037

Standort auf der Karte

Rojales, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Spanien
von
$262,315
Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
la Nucia, Spanien
von
$374,359
Wohnanlage Essential House
Finestrat, Spanien
von
$858,199
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Mijas, Spanien
von
$1,21M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$466,182
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Alle anzeigen Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
Malaga, Spanien
von
$1,53M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Wohnungen am Strand in der Nähe von Annehmlichkeiten in Málaga Termica Beach Project Málaga ist die Stadt an der Costa del Sol. Sie ist bekannt für ihre Strände, ihr kulturelles und historisches Erbe und ihr aktives Leben. Málaga ist nicht nur das Tor zur Costa del Sol, sondern auch eine dyn…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Wohngebäude Elegante Wohnungen in einem Wohnkomplex in Sabadell Barcelona
Sabadell, Spanien
von
$299,016
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen in Sabadell mit Pool und Parkplatz in einer ruhigen städtischen Umgebung Das Viertel Covadonga ist bekannt für seine ruhige städtische Umgebung und bietet gleichzeitig die Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Schulen, Verkehrsmitteln und Grünflächen. Supermärkte, Gesc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Wohngebäude Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga
Benahavis, Spanien
von
$2,83M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Energieeffiziente Wohnungen im Country Club in Benahavis Benahavis ist ein natürlicher Ort, der malerische Ausblicke zwischen den berühmten Orten Marbella, Ronda und Estepona bietet. Die Region ist sehr nah am Strand, etwa 7 km entfernt. Die energieeffizienten Wohnungen befinden sich in eine…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen