Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada

2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Auswahl an Restaurants, Strandbars, Sportanlagen und malerischen Promenaden und ist somit ideal für Urlauber und ganzjährige Bewohner.

Die Wohnungen zum Verkauf in Pilar de la Horadada befinden sich 0,25 km vom Strand, 0,3 km von lokalen Restaurants und Strandbars, 0,8 km vom Supermarkt, 4 km vom Zentrum von Pilar de la Horadada, 9 km vom Golfplatz Lo Romero, 14 km von Torrevieja, 45 km vom Flughafen Murcia und 74 km vom Flughafen Alicante entfernt.

Diese Boutique-Anlage mit 24 exklusiven Ferienwohnungen bietet Landschaftsgärten, ein Schwimmbad, einen Empfangsbereich und einen Gemeinschaftsraum an. Die sichere Wohnanlage ist auf Komfort, Privatsphäre und Freizeitgestaltung in einer ruhigen Lage am Meer ausgelegt.

Jede Wohnung verfügt über ein modernes Design mit offenen Wohnräumen, hochwertigen Ausstattungen und großen Terrassen mit Panoramablick auf das Meer. Die Wohnungen sind komplett möbliert und verfügen über eine Einbauküche, integrierte Geräte, Klimaanlage, eine Garage und Abstellraum. Die Innenräume maximieren das natürliche Licht und schaffen eine entspannte Atmosphäre an der Küste.

ALC-01117