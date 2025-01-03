  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Pilar de la Horadada
  4. Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada, Spanien
von
$429,688
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27626
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Pilar de la Horadada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Auswahl an Restaurants, Strandbars, Sportanlagen und malerischen Promenaden und ist somit ideal für Urlauber und ganzjährige Bewohner.

Die Wohnungen zum Verkauf in Pilar de la Horadada befinden sich 0,25 km vom Strand, 0,3 km von lokalen Restaurants und Strandbars, 0,8 km vom Supermarkt, 4 km vom Zentrum von Pilar de la Horadada, 9 km vom Golfplatz Lo Romero, 14 km von Torrevieja, 45 km vom Flughafen Murcia und 74 km vom Flughafen Alicante entfernt.

Diese Boutique-Anlage mit 24 exklusiven Ferienwohnungen bietet Landschaftsgärten, ein Schwimmbad, einen Empfangsbereich und einen Gemeinschaftsraum an. Die sichere Wohnanlage ist auf Komfort, Privatsphäre und Freizeitgestaltung in einer ruhigen Lage am Meer ausgelegt.

Jede Wohnung verfügt über ein modernes Design mit offenen Wohnräumen, hochwertigen Ausstattungen und großen Terrassen mit Panoramablick auf das Meer. Die Wohnungen sind komplett möbliert und verfügen über eine Einbauküche, integrierte Geräte, Klimaanlage, eine Garage und Abstellraum. Die Innenräume maximieren das natürliche Licht und schaffen eine entspannte Atmosphäre an der Küste.


ALC-01117

Standort auf der Karte

Pilar de la Horadada, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$612,159
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$755,780
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$349,637
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$462,651
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$1,06M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$429,688
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$329,624
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränd…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Mijas, Spanien
von
$719,286
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnnungen in einer natürlichen Lage in Mijas Malaga Dieser Komplex befindet sich in Mijas, im Stadtteil Cerrado del Águila in Mijas, einem eleganten Wohn- und Golfresort inmitten sanfter Hügel, nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Das Herzstück ist ein wunderschön angelegt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Alle anzeigen Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Fläche 74–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Wohnkomplex Alonis Living Playa del Torres zeichnet sich durch seine innovative und elegante Architektur aus und ist nur weniger als 5 Gehminuten vom idyllischen Playa del Torres entfernt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die jeden Tag träumen, um die Meeresbrise, die mediterrane S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
382,599
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 226.0
441,461 – 760,489
Wohnung 3 zimmer
131.0
537,993
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen