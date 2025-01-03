  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Denia
  4. Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia

Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia

Denia, Spanien
von
$417,916
;
28
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27894
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Denia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante

Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Region Costa Blanca. Die Wohnungen direkt am Meer sind die ideale Wahl für Strandliebhaber.

Das Projekt ist von einer Vielzahl von Einrichtungen des täglichen und sozialen Lebens umgeben, darunter erstklassige Restaurants, Konzeptbars, Supermärkte, Apotheken und Bushaltestellen. In etwa einer Stunde erreicht man den Flughafen von Alicante und den AVE-Schnellzugbahnhof, der als wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Alicante und Madrid dient.

Diese Wohnungen zum Verkauf in Denia Spanien befinden sich in einem Wohnprojekt direkt an den Sandstränden von Dénia und bieten große Gemeinschaftsbereiche und eine Reihe von sozialen Einrichtungen. Den Bewohnern stehen Gemeinschaftsschwimmbecken für Erwachsene und Kinder, Fußbäder, Außenduschen, Gartenanlagen, Sicherheitskameras und ein direkter Zugang zum Strand zur Verfügung.

Der Komplex bietet Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern, die jeweils über ein geräumiges Wohnzimmer mit moderner offener Küche und großen Schiebefenstern verfügen, die den atemberaubenden Blick auf das Meer freigeben an. Die Wohnungen in Strandnähe werden schlüsselfertig übergeben und verfügen über eine verstärkte Eingangstür, motorisierte Jalousien, eine vorinstallierte Klimaanlage, LED-Beleuchtungssysteme, aerothermisches Warmwasser, eine voll ausgestattete Küche mit Geräten und einem Geschirrspüler. Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sie ein Maximum an natürlichem Sonnenlicht erhalten und von einer warmen Brise profitieren.


ALC-00277

Standort auf der Karte

Denia, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$729,881
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$594,500
Wohnviertel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$321,327
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$336,687
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$441,461
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$417,916
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$476,777
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$755,780
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Strandhäuser mit großen Terrassen und Meerblick in einem Wohngebiet von Estepona Dieses neue Projekt befindet sich in der Gemeinde Estepona an der Costa del Sol in Südspanien. Estepona ist eine charmante Gemeinde mit einer über 20 Kilometer langen Küste, die für ihre malerische Altstadt, ein…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Alle anzeigen Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$429,688
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen