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Lager in Spanien

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Valencianische Gemeinschaft
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4 immobilienobjekte total found
Lager 650 m² in Avenida de Miguel Angel Blanco, Spanien
Lager 650 m²
Avenida de Miguel Angel Blanco, Spanien
Fläche 650 m²
Industrieschiff zum Verkauf mit einer Fläche von 650 m2 in der Stadt Caudete (Albacete), kom…
$161,678
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Lager 1 439 m² in Novelda, Spanien
Lager 1 439 m²
Novelda, Spanien
Fläche 1 439 m²
Industrieschiff zum Verkauf mit einer Fläche von 1.439 m2 mit einem Grundstück von 3,361m2, …
$575,761
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Lager 1 008 m² in Alicante, Spanien
Lager 1 008 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 008 m²
Ausgezeichnete Gelegenheit für Unternehmen, die nach Einrichtungen suchen, die bereit sind, …
$1,26M
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TekceTekce
Lager 7 718 m² in Picassent, Spanien
Lager 7 718 m²
Picassent, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 7 718 m²
Es wird Schiff mit in Picassent strategisch unterbrachter Rentabilität verkauft, von verscha…
$5,85M
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