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Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
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Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
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Wohngebäude Guarensa
Orihuela, Spanien
von
$372,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Ort: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Kosten: ab 340.000 € Datum der Lieferung der Einrichtung: August, Oktober, November 2023   Der Wohnkomplex Playa Flamenca befindet sich in der Gemeinde Oriuela Costa im gleichnamigen Gebiet von Playa Flamenca.   Der Komplex besteht aus m…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$264,744
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$290,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78–79 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
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TekceTekce
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$488,525
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$374,375
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$290,425
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$517,750
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$738,563
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$544,631
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
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La Nucia, Spanien
von
$409,088
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$757,098
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$328,010
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$409,556
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränd…
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$258,933
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$363,547
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
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Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$493,102
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
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Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$425,465
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und eigenem Garten in Ciudad Quesada Diese Wohnungen befinden sich in der begehrten Stadt Ciudad Quesada und bieten eine Mischung aus Ruhe und Erreichbarkeit. Die Gegend ist bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft, die malerische Umgebung und die …
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$425,140
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$425,724
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$511,253
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$431,530
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$275,915
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Denia, Spanien
von
$413,492
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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el Verger, Spanien
von
$341,995
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
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Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
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Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Rojales, Spanien
von
$374,445
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$373,181
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
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Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
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Rojales, Spanien
von
$419,300
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
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Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
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Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Rojales, Spanien
von
$397,702
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$480,570
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$498,501
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$358,563
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
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Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
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Pilar de la Horadada, Spanien
von
$462,563
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$430,127
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$447,492
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$599,580
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
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Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Spanien
von
$597,525
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Luxuriöse, umweltfreundliche Wohnungen im Viva Altea Beach Project, Alicante Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Altea, einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, an der Costa Blanca. Sie liegt in der Provinz Alicante in der Valencianischen Gemeinschaft. Altea ist für seine malerisch…
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$413,492
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$524,865
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
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Wohnanlage Laguna Homes
Wohnanlage Laguna Homes
Wohnanlage Laguna Homes
Wohnanlage Laguna Homes
Calp, Spanien
von
$434,821
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Lagune Homes vereint alles, was Sie brauchen, um rein mediterranes Leben zu genießen.Lagune Homes liegt in Calpe, neben der natürlichen Umgebung von Las Salinas und nur 5 Gehminuten vom berühmten Strand Fossa und 10 Minuten vom Strand Arenal entfernt.Calpe, bekannt als El Penion de Ifach, ei…
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Риэлтор без границ
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$348,951
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
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Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$309,615
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Preisgünstige 2-Schlafzimmer Golf Wohnungen in Monforte del Cid Die Apartments liegen nur wenige Meter vom Golfplatz in Monforte del Cid entfernt. Monforte del Cid ist eine kleine Stadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien. Die Stadt hat eine reiche Geschic…
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Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
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Wohnanlage Lagune Homes
Calp, Spanien
von
$423,948
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Fläche 94–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Lagune Homes befindet sich in Calpe, in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Las Salinas und nur wenige Gehminuten vom berühmten La Fossa Beach sowie einen 10-minütigen Spaziergang vom Arenal Beach entfernt. Zwei zehnstöckige Gebäude mit origineller Architektur bieten neue…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
430,468 – 484,709
Wohnung 3 zimmer
111.0 – 113.0
495,096 – 508,945
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Villajoyosa, Spanien
von
$715,340
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
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Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$462,563
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$341,297
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränd…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$427,825
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
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Denia, Spanien
von
$553,264
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
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Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
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Altea, Spanien
von
$579,951
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Luxuriöse, umweltfreundliche Wohnungen im Viva Altea Beach Project, Alicante Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Altea, einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, an der Costa Blanca. Sie liegt in der Provinz Alicante in der Valencianischen Gemeinschaft. Altea ist für seine malerisch…
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$382,639
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Villajoyosa, Spanien
von
$726,972
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$279,392
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
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Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
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San Miguel de Salinas, Spanien
von
$369,372
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
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Orihuela, Spanien
von
$348,359
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auc…
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
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Torrevieja, Spanien
von
$315,215
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$288,667
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Villajoyosa, Spanien
von
$540,867
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$726,716
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
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Orihuela, Spanien
von
$474,618
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
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Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
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Pilar de la Horadada, Spanien
von
$631,479
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
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Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
Wohnviertel SaliSol Hills
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Wohnviertel SaliSol Hills
Finestrat, Spanien
von
$568,877
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 168–225 m²
4 Immobilienobjekte 4
SaliSol Hills ist ein neues Villenprojekt im Gebiet Balcony of Finestrat, in der Nähe von Benidorm und 6 Minuten vom Themenpark Terra Mítica entfernt. Der Komplex bietet einen Panoramablick auf das Meer und den Berg Puig Campana. Der Flughafen Alicante-Elche ist 57 km entfernt
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Villajoyosa, Spanien
von
$351,566
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 48–115 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einzigartiges Design mit hochwertigem Bau und hochwertigen Materialien. Der Wohnkomplex Azure Residencial liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt, umgeben von Bergen. In den öffentlichen Bereichen gibt es einen Swimmingpool, umfangreiche Gärten, einen Spielplatz, einen voll ausgestatteten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
343,913
Wohnung 3 zimmer
91.0 – 115.0
582,805 – 727,641
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
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Wohnanlage Orizonne
Villajoyosa, Spanien
von
$373,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 82–108 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Orizonne-Komplex liegt in einem Naturgebiet, nur 2 km vom Zentrum von Villajoyosa und 10 km von Benidorm entfernt. Die Strände von Paradis, Bolnou und Asparaio liegen in der Nähe. Villajoyosa – eine ruhige und gemütliche Stadt an der Costa Blanca, in der es alles gibt, was Sie für ein an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
82.0
403,924
Wohnung 3 zimmer
108.0
438,546
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
Wohnanlage Eagle Tower by TM
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Wohnanlage Eagle Tower by TM
Benidorm, Spanien
von
$435,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 24
Fläche 97–372 m²
5 Immobilienobjekte 5
Das Meer, das Golf und das Leben von Benidorm sind alle in Eagle Tower by TM. Vorzügliche Lage, neben dem Las Rejas Golf Club, nur 1 km vom Strand Poniente entfernt, mit hervorragenden Verbindungen zu den Autobahnen N-332 und AP7. Adler Tower by TM besteht aus einem Turm mit einer Vielzahl v…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.0 – 120.0
512,407 – 585,113
Wohnung 3 zimmer
117.0 – 325.0
540,104 – 923,256
Wohnung 4 zimmer
372.0
1,02M
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
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Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Alle anzeigen Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Spanien
von
$273,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Ein Premium-Standort, mit privater Gemeinschaft und Wohnungen gebaut mit Komfort im Kopf.Unvergleichliche modernste und zeitgemäße, wellenartige Fassade mit eleganten Balkonen-Terrassen. Luxus-Wohnungen mit hohem Finish, die Aufmerksamkeit auf jedes Detail und macht Ihr Spanisch Dreams House…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
Wohnanlage SaliSol RESORT
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Wohnanlage SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Spanien
von
$262,315
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 79 m²
3 Immobilienobjekte 3
Geschlossener Komplex mit Swimmingpool, Grünfläche und ganzjährig geöffnetem Spa. Das Gelände umfasst einen Co-Working-Space, ein intelligentes Postamt, ein 24-Stunden-Café, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Motorroller sowie einen Kinderspielplatz. Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Intern…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
79.0
290,825 – 312,753
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
Wohnanlage Luz 2
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Wohnanlage Luz 2
Benidorm, Spanien
von
$406,286
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 160–229 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Bungalow befindet sich im modernen Komplex LUZ 2 – Balcón de Finestrat. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, ein Fitnessstudio und Sportplätze, ohne den Komplex zu verlassen
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
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Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Spanien
von
$260,822
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
BREEZE wurde entwickelt, um mit maximaler Funktionalität zu leben und das Mittelmeer zu überwachen. Es ist die neue private und geschlossene Gemeinde in einer sehr ruhigen Gegend mit einfacher Kommunikation und in der Nähe von Stränden, ( weniger als 8 km von der Cala of Finestrat ) und dem …
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Callosa de Segura, Spanien
von
$276,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Die Wohnanlage Amanecer X besteht aus 108 Wohnungen mit großen Terrassen. 108 Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. 8 Blöcke aufgeteilt in Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage und Penthäuser mit privater Solariumterrasse. Jedes mit seinem eigenen individuellen Aufzug
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
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Wohnanlage Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Spanien
von
$397,514
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Finestrat Paradise Resort – ist ein einzigartiger Wohnkomplex in Finestrat, der 66 Apartments und 14 Villen umfasst. Das Resort liegt in der Nähe der Strände von Benidorm und ist von Infrastruktur umgeben: Einkaufszentren, Golfplätze und Hotels. Die Häuser genießen Privatsphäre, mit Terrass…
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
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Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Benidorm, Spanien
von
$470,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Fläche 76–423 m²
6 Immobilienobjekte 6
Komplex  Sunset Sailors by TM liegt in einer privilegierten Gegend des Strandes Poniente, nur 50 Meter entfernt. Die Urbanisation bietet Apartments mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, beeindruckendem Meerblick und großen Terrassen, die es Ihnen ermöglichen, das einzigartige Gefühl des Segelns z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
76.0
572,418
Wohnung 2 zimmer
109.0
738,604 – 772,072
Wohnung 3 zimmer
134.0 – 423.0
836,700 – 2,29M
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
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Wohnanlage SLIM TOWER
Benidorm, Spanien
von
$284,521
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Fläche 56–59 m²
7 Immobilienobjekte 7
Neues Gebäude SLIM TOWER in Benidormm mit innovativem und avantgardistischem Architekturdesign.  Das Haus ist mit einer Klimaanlage mit Luftverteilung durch Kanäle sowie einer mechanischen Belüftungsanlage ausgestattet, die für saubere und gesunde Raumluft und die Einhaltung der technischen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0 – 59.0
466,186 – 549,799
Immobilienagentur
EspanaTour
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Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Finestrat, Spanien
von
$655,152
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 129 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnkomplex der einzelnen Häuser im Bereich Finestrat
Immobilienagentur
VYM Canarias
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Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
La Mata, Spanien
von
$314,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 84–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage vom geschlossenen Typ Eden Beach mit 3 Swimmingpools für Erwachsene und Kinder, Grün- und Sportbereiche, Spielplatz, Parkplatz.Der Preis beinhaltet:voll ausgestattete Badezimmer,Einbauschränke im ganzen Haus,Klimaanlage,möblierte und ausgestattete Küchenausstattung,Erlaubte Blinds…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
84.0
334,680
Wohnung 3 zimmer
101.0 – 113.0
611,657 – 669,360
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Spanien
von
$170,777
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 69 m²
1 Immobilienobjekt 1
Residencial Riomar ist eine umzäunte Urbanisation mit 46 medizinischen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern und Tiefgaragenparkplatz, verteilt auf einen Block mit Erdgeschoss und 2 Etagen. Wenn Ihre Mobilität eingeschränkt ist, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn Riomar Healthy L…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
181,189
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
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Wohnanlage Alonis Living
Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Fläche 74–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Alonis Living Playa del Torres zeichnet sich durch ihre innovative und elegante Architektur aus und liegt nur 5 Gehminuten vom idyllischen Playa del Torres entfernt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die jeden Tag davon träumen, die Meeresbrise, die mediterrane Sonne und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
375,073
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 226.0
432,776 – 745,529
Wohnung 3 zimmer
131.0
527,410
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Torrevieja, Spanien
von
$335,391
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Fläche 146 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ocean Dream by TM befindet sich in einer privilegierten Gegend von Punta Prima: neben dem geschützten Naturgebiet von Lo Ferris, nur 300 Meter vom Strand Cala Peteras und nur 5 Minuten von Torrevieja entfernt. Die Urbanisierung wird insgesamt 36 Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
146.0
475,477
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Wohnanlage Allonbay Alba
Villajoyosa, Spanien
von
$916,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 95–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wir präsentieren luxuriöse neue Apartments, Duplexs und Penthäuser direkt am Meer zwischen Benidorm und Villajoyosa an der Costa Blanca. Diese eleganten weißen Gebäude mit jeweils nur sechs Etagen sind von weitläufigen Grünflächen umgeben und bieten ein bis vier Schlafzimmer mit geräumigen W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
900,174
Wohnung 3 zimmer
120.0
1,26M
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Alle anzeigen Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Denia, Spanien
von
$287,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 52–112 m²
7 Immobilienobjekte 7
Caelus ist das erste Projekt in der Talasa Utopian Village Anlage, die zunächst 51 Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern umfasst. Die Talasa Caelus-Gebäude sind als kompaktes und effizientes Volumen konzipiert, um sowohl im Winter als auch im Sommer die optimale Temperatur in Ihr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
281,593
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 80.0
334,680 – 447,779
Wohnung 3 zimmer
98.0 – 99.0
408,541 – 548,183
Stadthaus
93.0 – 112.0
450,087 – 500,866
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
von
$312,832
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 88–102 m²
4 Immobilienobjekte 4
Moderner Wohnkomplex in Mil Plumeras, perfekt integriert in eine privilegierte Umgebung, nur 750 Meter von einem der schönsten Strände des Mittelmeers entfernt. Die erste Phase besteht aus 24 hochwertigen Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 12 Bungalows mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0
356,607 – 460,474
Wohnung 3 zimmer
102.0
375,073 – 432,776
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Spanien
von
$239,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 75–77 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern Ein paar Meter von all unseren Diensten entfernt: Supermarkt, Restaurants, Pharmazie, Corte für Padl -Tennis, englisches Bowling, Golffeld ... Das Finish von höchster Qualität Eine große öffentliche Zone mit einem Pool
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 77.0
265,321 – 334,565
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
Wohnanlage VALONIA RESORT
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Wohnanlage VALONIA RESORT
Torrevieja, Spanien
von
$344,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 89–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
In diesem Wohngebiet stehen Ihnen Häuser mit 2 oder 3 Schlafzimmern in einem modernen Gebäude zur Verfügung. Zu den Gemeinschaftsbereichen gehören drei Swimmingpools, ein Fitnessstudio, ein Padel-Tennisplatz und große Gärten
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
89.0
398,154
Wohnung 3 zimmer
99.0
420,081
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
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Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Spanien
von
$314,980
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
BAHIA Bungalows, Schönheit und Funktionalität, die Sie jeden Tag mit allem Komfort genießen können.  Weil du es verdient hast. Preise im Bau und schlüsselfertig für Juni 2023. Gran Alacant ist ein Gebiet am Kap von Santa Pola.  Man könnte sagen, dass es das Mittelmeer in seiner reinsten Fo…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Torrevieja, Spanien
von
$271,510
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 73–101 m²
5 Immobilienobjekte 5
Residencial „La Isla III“ ist ein städtischer Komplex bestehend aus 44 Doppelhaushälften mit 2 und 3 Schlafzimmern. Der Komplex verfügt über einen großen Gemeinschaftsgarten und einen Gemeinschaftspool. Die Wohnanlage liegt in der Nähe aller Arten von Dienstleistungen und etwa 500 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 80.0
312,637 – 317,600
Wohnung 3 zimmer
81.0 – 101.0
327,987 – 372,187
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
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Wohnanlage Vitania Home
Calp, Spanien
von
$345,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Entdecken Sie ein exklusives neues Projekt, das das Konzept des Luxuslebens an der Costa Blanca überdenkt. Im Herzen von Calpe gelegen, bietet dieser innovative Komplex die perfekte Kombination aus modernem Design, Nachhaltigkeit und Komfort für diejenigen, die einen außergewöhnlichen Lebens…
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Spanien
von
$250,597
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 55–179 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der Wohnkomplex Lagoons Village von TM liegt in einer privilegierten natürlichen Umgebung – und zwar in einer privilegierten natürlichen Umgebung. zwischen dem Naturpark La Mata und der Rosa Lagune von Torrevieja. Laguna Rosa wird aus 240 Häusern unterschiedlicher Art bestehen, darunter Apar…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
300,058
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 137.0
318,523 – 365,840
Wohnung 3 zimmer
129.0 – 179.0
406,232 – 437,392
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
Wohnanlage Polop Hills Nature
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Wohnanlage Polop Hills Nature
Polop, Spanien
von
$514,668
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 124–158 m²
3 Immobilienobjekte 3
Umzäunte Wohnanlage. Umgeben von Pinien und geschützt durch den Berg Ponoich bietet der Wohnkomplex Polop Hills die perfekte Kombination aus Sicherheit, Komfort und Nähe zur Natur. Der Komplex verfügt über einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, ein großes öffentliches Schwimmbad für Erwachsene …
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
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Wohngebäude Iconic
Santa Pola, Spanien
von
$353,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
La Costa Blanca ... Der versteckte Ort in El Levante Español, der unglaublich erschwinglich sein kann. Apartments mit frontalem Blick auf das Mittelmeer und goldene Sandstrände. Häuser, die in einer schönen Wohnanlage in Gran Alcant zu hohem Standard gebaut wurden. Von Ihrer eigenen…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
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Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 67–89 m²
9 Immobilienobjekte 9
Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen. Gemeinschaftspool auf dem Dach des Gebäudes
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0 – 77.0
229,660 – 356,607
Wohnung 3 zimmer
78.0 – 89.0
321,985 – 448,933
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnviertel Euromarina Apartments
Wohnviertel Euromarina Apartments
Wohnviertel Euromarina Apartments
Wohnviertel Euromarina Apartments
Wohnviertel Euromarina Apartments
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Wohnviertel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$321,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 83–116 m²
4 Immobilienobjekte 4
Für diejenigen, die Privatsphäre oder eine Oase der Ruhe suchen, sind die luxuriösen Euromarina Apartments – ideale Option. Mit ihrer privilegierten Lage an der schönsten Küste Spaniens bieten diese Immobilien nicht nur ein Zuhause, sondern eine Einladung, das Leben in vollen Zügen zu genieß…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 90.0
355,453 – 370,456
Wohnung 3 zimmer
116.0
488,171
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Spanien
von
$484,947
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 72–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue Anlage in Punta Prima, Alicante, am Meer, mit Häusern mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und großen Terrassen. Die Gemeinschaftsbereiche verfügen über Pools, einen Kinderspielplatz und große Gärten. Mit Meerblick, auf der ersten Linie oder ein paar Meter vom Strand entfernt. Videoüber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
518,177
Wohnung 3 zimmer
106.0
662,436
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Callosa de Segura, Spanien
von
$270,553
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 76–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
76.0
300,058
Haus
87.0
403,809
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Alle anzeigen Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Spanien
von
$406,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 94–137 m²
3 Immobilienobjekte 3
AREAbeach IV bietet 30 außergewöhnliche Häuser, jedes mit privatem Grundstück, Außenküchen und Swimmingpools. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgewählt, um eine hochwertige Verarbeitung und eine Urbanisierung zu gewährleisten, die auf jeden Aspekt Ihres Wohlbefindens größte Rücksicht nimmt
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
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Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Fläche 74–109 m²
2 Immobilienobjekte 2
Isea Views sind zwei 18-stöckige Türme in einer luxuriösen Wohnanlage. Der Komplex verfügt über einen Außenpool mit Schwimmbahn, Padel, Petanque, Tischtennis, Putting Green, Aussichtspunkt Salinen und Kinderspielplatz. Auch in einem der Türme gibt es eine Etage, in der sich ein Raum zum Ents…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
74.0 – 109.0
1,03M – 1,90M
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
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Wohnanlage Nwcia Village
La Nucia, Spanien
von
$484,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Ein modernes Design- und Baudorf, in dem Sie das Klima genießen können, das ganze Jahr über Sonnenschein, atemberaubende Aussicht auf die Buchten von Benidorm und Albir genießen und einen gesunden Lebensstil führen. Es ist in der Nähe von allen Dienstleistungen und dem Sportzentrum von La Nu…
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
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Wohnviertel Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$435,468
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 131–205 m²
8 Immobilienobjekte 8
Euromarina präsentiert seine ausgewählte Sammlung von Luxusvillen an der Costa Blanca und Costa Cálida, architektonische Juwelen in den idyllischsten Ecken der Mittelmeerküste. Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit dem Rauschen der Wellen auf, nehmen mehr als 300 Tage im Jahr ein Sonnenbad u…
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Wohngebäude Navale Residencial
Guardamar del Segura, Spanien
von
$269,826
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 96 m²
3 Immobilienobjekte 3
Navale Residencial ist eine Oase der Ruhe gegenüber dem spektakulären Naturpark Las Dunas und dem Meer. Diese moderne 10-stöckige Wohnanlage bietet 18 Wohnungen plus 2 Penthäuser mit Gemeinschaftsbereichen und direktem Meerblick von den oberen Etagen. Öffentliche Räume sind so konzipiert, da…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
298,904 – 622,043
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Villajoyosa, Spanien
von
$292,421
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 58–127 m²
4 Immobilienobjekte 4
Entdecken Sie Villajoyosa in unserer neuen Wohnanlage im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte vom zentralen Strand entfernt. Hier finden Sie Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, die Meerblick und zentralen Komfort bieten.Der Komplex verfügt über neue Wohnungen, Duplex- und Penthäuser, d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
287,363
Wohnung 2 zimmer
82.0
482,978
Wohnung 3 zimmer
90.0 – 127.0
657,820 – 917,139
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Orihuela, Spanien
von
$311,136
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 72–121 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
346,105
Wohnung 3 zimmer
82.0 – 84.0
340,450 – 380,843
Haus
121.0
663,590
Immobilienagentur
EspanaTour
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Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Alle anzeigen Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Torrevieja, Spanien
von
$389,523
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
In Torrevieja, der Perle der Costa Blanca, entsteht eine neue Immobilienikone: Kasia V, das neueste Wohnprojekt. Dieser fünfstöckige Wohnkomplex mit 34 Wohneinheiten definiert das Konzept von Luxus und Komfort im Stadtzentrum neu. Kasia V liegt majestätisch im Herzen von Torrevieja und hat …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
85.0
379,689
Immobilienagentur
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Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Wohnanlage Halar
Alicante, Spanien
von
$338,345
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 73–114 m²
3 Immobilienobjekte 3
Halar umfasst 47 moderne Apartments mit Nachhaltigkeit und einzigartigem Design. Die Wohnungen werden mit inbegriffenem Parkplatz und Lagerung verkauft.Auf dem Territorium des Komplexes gibt es ein Schwimmbad, gepflegte Gärten und einen Spielplatz. Zusätzliche Annehmlichkeiten umfassen einen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
73.0
360,647
Wohnung 3 zimmer
102.0
477,208
Wohnung 4 zimmer
114.0
531,449
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