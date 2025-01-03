Wohnung in einem Neubau Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid

Preisgünstige 3-Schlafzimmer Golf Wohnungen in Monforte del Cid

Die Apartments liegen nur wenige Meter vom Golfplatz in Monforte del Cid entfernt. Monforte del Cid ist eine kleine Stadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Sie ist seit prähistorischen Zeiten bewohnt, und verschiedene archäologische Fundstätten in der Umgebung zeugen von ihrer langen Geschichte. Sie wurde von verschiedenen Kulturen beeinflusst, unter anderem von den Römern und Mauren. Monforte del Cid hat sich seinen traditionellen spanischen Charme mit engen Gassen, weiß getünchten Gebäuden und einer entspannten Atmosphäre bewahrt, wie sie für viele spanische Städte typisch ist. Das ganze Jahr über werden verschiedene lokale Feste gefeiert, zu denen oft traditionelle Musik, Tanz und Gastronomie gehören. Obwohl Monforte del Cid relativ klein ist, hat es einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Kirche Santiago Apóstol ist mit ihrer unverwechselbaren Architektur ein bemerkenswertes Wahrzeichen. Die Stadt bietet auch schöne Ausblicke auf die umliegende Landschaft, insbesondere auf die nahe gelegenen Bergketten. Insgesamt ist Monforte del Cid eine charmante spanische Stadt mit reicher Geschichte, traditioneller Architektur und einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn, die dem Besucher einen Einblick in das authentische spanische Leben abseits des Trubels der Großstädte bietet.

Die Wohnungen zum Verkauf in Monforte del Cid sind so optimal gelegen, dass sie nur wenige Gehminuten vom Golfplatz und der Magno Internationalen Schule entfernt sind. Sie sind auch 6 km vom Stadtzentrum von Monforte del Cid, 15 km vom Stadtzentrum von Elche, 17 km vom Stadtzentrum von Alicante und vom Strand und nur 21,3 km vom internationalen Flughafen von Alicante entfernt.

Diese Wohnanlage verfügt über einen großen Gemeinschaftspool, üppige Gärten und einen Parkplatz.

Die Wohnungen verfügen über drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Alle Wohnungen werden mit komplett eingerichteten Küchen geliefert, die mit Cerankochfeld, Dunstabzugshaube und Backofen ausgestattet sind. Außerdem verfügen sie über eine Klimaanlage mit Wärmepumpe, aerothermisches Warmwasser, glatte weiße Farbe an Wänden und Decken, PVC-Türen und -Fenster mit Doppelverglasung sowie Einbauschränke in den Schlafzimmern. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über einen Garten, die Maisonette-Wohnungen über große Terrassen.

ALC-00947