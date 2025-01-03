  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Calp
  4. Wohnung in einem Neubau Allure Calpe ist ein exklusives urbanes

Wohnung in einem Neubau Allure Calpe ist ein exklusives urbanes

Calp, Spanien
von
$821,744
MwSt.
;
14 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33120
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Calp

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

Allure Calpe ist ein exklusives urbanes Luxusresort in privilegierter Lage von Calpe mit Blick auf das Meer und den Naturpark Las Salinas. Das Projekt bietet Luxusapartments mit zwei und drei Schlafzimmern sowie beeindruckende Penthäuser, alle mit einem innovativen und nachhaltigen Design, umgeben von mehr als 3.500 m² Grünflächen und hochwertigen Gemeinschaftsbereichen.

Die Apartments zeichnen sich durch ein einzigartiges Interior-Design aus:
— Großformatige Bodenbeläge (120×120),
— voll ausgestattete Einbauschränke,
— komplett ausgestattete Badezimmer mit Wandverkleidungen im Format 120×270,
— Küchen, vollständig ausgestattet mit Miele-Geräten,
— hocheffizientes Klimasystem von Mitsubishi Electric (Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Warmwasserversorgung),
— motorisierte Jalousien,
— Smart-Home-System,
— Alarmanlage,
— Vorinstallation für eine Ladestation für Elektrofahrzeuge,
— Garage und Abstellraum.

Die Gemeinschaftsbereiche heben das Wohnerlebnis auf ein neues Niveau und verbinden Exklusivität, Wohlbefinden und Freizeit. Im zehnten Stock befindet sich ein eleganter Innenbereich mit beheiztem Pool und beeindruckendem Panoramablick sowie Sauna und voll ausgestatteter Fitnessraum.

Ergänzt wird das Angebot durch 3.500 m² Außenanlagen, darunter:
— Pool für Erwachsene,
— Kinderpool,
— beheizter Trainingspool,
— Whirlpool,
— Padelplatz,
— Poolbar,
— Stellplätze für E-Bikes,
— Yoga- und Pilatesbereich,
— Zen-Zone,
— großzügige Gartenanlagen und Terrassen.

Standort auf der Karte

Calp, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Video-Review von wohngebäude Allure Calpe ist ein exklusives urbanes

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Luz Resort
Finestrat, Spanien
von
$422,833
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$707,787
Wohnanlage AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Spanien
von
$406,622
Wohngebäude Navale Residencial
Guardamar del Segura, Spanien
von
$269,826
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$662,885
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Allure Calpe ist ein exklusives urbanes
Calp, Spanien
von
$821,744
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$665,134
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$692,393
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Alle anzeigen Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$290,470
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen