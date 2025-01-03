Wohnung in einem Neubau Allure Calpe ist ein exklusives urbanes

Allure Calpe ist ein exklusives urbanes Luxusresort in privilegierter Lage von Calpe mit Blick auf das Meer und den Naturpark Las Salinas. Das Projekt bietet Luxusapartments mit zwei und drei Schlafzimmern sowie beeindruckende Penthäuser, alle mit einem innovativen und nachhaltigen Design, umgeben von mehr als 3.500 m² Grünflächen und hochwertigen Gemeinschaftsbereichen.

Die Apartments zeichnen sich durch ein einzigartiges Interior-Design aus:

— Großformatige Bodenbeläge (120×120),

— voll ausgestattete Einbauschränke,

— komplett ausgestattete Badezimmer mit Wandverkleidungen im Format 120×270,

— Küchen, vollständig ausgestattet mit Miele-Geräten,

— hocheffizientes Klimasystem von Mitsubishi Electric (Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Warmwasserversorgung),

— motorisierte Jalousien,

— Smart-Home-System,

— Alarmanlage,

— Vorinstallation für eine Ladestation für Elektrofahrzeuge,

— Garage und Abstellraum.

Die Gemeinschaftsbereiche heben das Wohnerlebnis auf ein neues Niveau und verbinden Exklusivität, Wohlbefinden und Freizeit. Im zehnten Stock befindet sich ein eleganter Innenbereich mit beheiztem Pool und beeindruckendem Panoramablick sowie Sauna und voll ausgestatteter Fitnessraum.

Ergänzt wird das Angebot durch 3.500 m² Außenanlagen, darunter:

— Pool für Erwachsene,

— Kinderpool,

— beheizter Trainingspool,

— Whirlpool,

— Padelplatz,

— Poolbar,

— Stellplätze für E-Bikes,

— Yoga- und Pilatesbereich,

— Zen-Zone,

— großzügige Gartenanlagen und Terrassen.