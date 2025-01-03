  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Orihuela
  4. Wohnung in einem Neubau Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela

Wohnung in einem Neubau Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela

Orihuela, Spanien
von
$277,931
50
ID: 32872
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.11.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    Vega Baja del Segura
  • Stadt
    Orihuela

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante

Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auch Elche, die drittgrößte Stadt der Region. Diese Lage macht sie zu einer idealen Wahl für den Kauf einer Wohnung in Orihuela oder anderswo in der Region Valencia.

Diese durchdachten Wohnungen liegen günstig in Gehweite zu einem Golfplatz. Außerdem sind sie nur 5,5 km vom Abenteuerpark Rufete entfernt, wo Sie Aktivitäten wie Bogenschießen, Reiten und Quadfahren nachgehen können. Die traditionelle spanische Stadt San Miguel de Salinas ist nur 8 km entfernt, während das Krankenhaus von Torrevieja 14 km entfernt liegt. Der Strand ist ca. 16 km entfernt, und die internationalen Flughäfen von Alicante und Murcia liegen etwa 60 km von den Wohnungen entfernt.

Die Wohnungen zum Verkauf in Orihuela Alicante sind Teil einer neu erbauten Wohnanlage, die Gemeinschaftsparkplätze bietet und allen Bewohnern Zugang zu einem großen Gemeinschaftspool und Grünflächen gewährt an.

Die stilvollen Wohnungen verfügen über gut ausgestattete Schlafzimmer, die jeweils mit Einbauschränken ausgestattet sind. Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer mit einer begehbaren Dusche. Der geräumige Wohnbereich verfügt über große Fenstertüren, die auf eine Sonnenterrasse führen und viel Tageslicht hereinlassen. Die Wohnungen verfügen außerdem über eine voll ausgestattete offene Küche, einen offenen Essbereich und ein Gästebad. Die Anzahl der Zimmer variiert je nach Wohnungstyp. Darüber hinaus können die Apartments je nach Modell über einen privaten Garten oder ein privates Solarium verfügen.


ALC-00440

Standort auf der Karte

Orihuela, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
