Wohnung in einem Neubau Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales

Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante

Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für ihre landschaftliche Schönheit, ihre lebendige internationale Gemeinschaft und den Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten. Die Bewohner genießen einen kosmopolitischen Lebensstil mit einer Auswahl an gehobenen Restaurants, Boutiquen und Freizeiteinrichtungen, die alle vor einer Kulisse üppiger Landschaften und mediterranem Charme liegen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Rojales Alicante sind ideal gelegen, um bequem zu leben. Ein Premium-Supermarkt ist nur 0,5 km entfernt, während renommierte Restaurants und schicke Cafés innerhalb von 1 km zu finden sind. Golfliebhaber werden den renommierten Golfplatz in nur 3 km Entfernung zu schätzen wissen. Naturliebhaber können den atemberaubenden Naturpark La Mata erkunden, der 5 km von den Wohnhäusern entfernt liegt. Die goldenen Strände von Guardamar und Torrevieja, darunter der Strand Les Ortigues und der Strand El Moncayo, sind nur 6 bis 8 km entfernt. Für eine reibungslose Reise ist der Flughafen Alicante nur 40 km entfernt.

Diese wunderschön gestaltete Wohnanlage bietet ein exklusives Refugium mit makellos angelegten Gärten, einem Schwimmbad im Resort-Stil, einem eigenen Kinderspielplatz und einem privaten Parkplatz an. Die sichere, eingezäunte Wohnanlage sorgt für Privatsphäre und Ruhe und schafft einen idyllischen Rückzugsort für anspruchsvolle Hausbesitzer.

Jede Wohnung ist ein Meisterwerk zeitgenössischen Designs, das Eleganz und Komfort ausstrahlt. Die Wohnungen verfügen über 2 oder 3 geräumige Schlafzimmer und 2 stilvolle Badezimmer und bieten offene Wohnbereiche, die von natürlichem Licht durchflutet werden. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über üppige private Gärten, während die Wohnungen im obersten Stockwerk über weitläufige Sonnenterrassen verfügen, die sich perfekt zum Entspannen in der Sonne eignen. Hochwertige Materialien, elegante Oberflächen und hochmoderne Küchen und Bäder unterstreichen das luxuriöse Ambiente dieser raffinierten Wohnungen.

ALC-01029