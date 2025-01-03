  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Finestrat
  4. Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca

Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca

Finestrat, Spanien
von
$329,624
;
36
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27694
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    Finestrat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat

Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränden. Diese Küstenstadt verbindet den Charme der Berge mit der Nähe zum Meer und genießt über 320 Sonnentage im Jahr.

Die Annehmlichkeiten sind leicht erreichbar, die nächsten lokalen Dienstleistungen wie Geschäfte, Cafés und Restaurants beginnen nur 0,5 km entfernt. Das Stadtzentrum von Finestrat ist 1,2 km entfernt und der Golfplatz Puig Campana ist in 3,6 km erreichbar. Benidorm und sein lebhaftes Strandleben sind nur 4,7 km entfernt, während der schöne Strand Playa de Poniente 5,1 km entfernt ist. Villajoyosa liegt 9,6 km entfernt, die Stadt Alicante 39,8 km und der internationale Flughafen Alicante nur 53,4 km von der Immobilie entfernt, was eine nahtlose Verkehrsanbindung gewährleistet.

Die Wohnanlage ist sorgfältig in drei niedrige Blöcke mit jeweils 33 Apartments unterteilt und bietet insgesamt 99 Wohnungen an. Der Komplex verfügt über drei separate Poolbereiche, landschaftlich gestaltete Grünflächen, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessbereich, einen Padel-Court und Parkplätze vor Ort, die eine lebendige und aktive, aber dennoch ruhige Umgebung schaffen.

Diese eleganten Wohnungen zum Verkauf in Finestrat werden in drei Grundrissen angeboten: Einheiten im Erdgeschoss ab 87,54 m², Wohnungen im zweiten Stock ab 98,02 m² mit Terrassen und geräumige Modelle im obersten Stockwerk mit 153,79 m² inklusive privatem Solarium. Alle Wohnungen verfügen über 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, sind lichtdurchflutet und mit modernster Schallisolierung und Klimaanlage ausgestattet. Jede Immobilie bietet sowohl von den Innen- als auch von den Außenbereichen aus einen Panoramablick auf das Mittelmeer und die Skyline von Benidorm.


ALC-01081

Standort auf der Karte

Finestrat, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$286,066
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$357,877
Wohnviertel SaliSol Hills
Finestrat, Spanien
von
$568,877
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$1,35M
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Spanien
von
$547,411
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$329,624
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Alle anzeigen Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$488,550
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$376,713
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Alle anzeigen Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$336,687
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen