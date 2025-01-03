  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas, Spanien
von
$412,030
;
13
ID: 27712
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    San Miguel de Salinas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel

San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoch gut angebundenen Lebensstil. Umgeben von Natur und Salzseen ist sie eine beliebte Wahl für diejenigen, die eine Mischung aus Entspannung und Komfort suchen.

Vom Bauprojekt aus sind alle Annehmlichkeiten des täglichen Lebens leicht zu erreichen: Supermärkte und Restaurants sind nur 0,6 km entfernt, während das Stadtzentrum nur 1 km vom Gebäude entfernt ist. Der Golfplatz Villamartín ist 6,8 km entfernt und das Einkaufszentrum La Zenia Boulevard 9,1 km. Die Strände von Orihuela Costa, wie beispielsweise Playa Flamenca, sind etwa 10,7 km entfernt. Torrevieja liegt 13,6 km entfernt, und die pulsierende Stadt Murcia ist 57,9 km entfernt. Die nächstgelegenen Flughäfen sind der internationale Flughafen Murcia (61,2 km) und der Flughafen Alicante (63,5 km), die eine hervorragende Anbindung bieten.

Die Wohnanlage befindet sich in einem neu erbauten 7-stöckigen Wohngebäude mit einem eleganten, modernen Design. Sie verfügt über großzügige Gemeinschaftsbereiche mit einem großen Schwimmbad, begrünten Grünflächen, Tiefgaragenstellplätzen und Abstellräumen. Das Gebäude verfügt außerdem über einen Aufzug, der alle Etagen bequem erreichbar macht.

Die Wohnungen in San Miguel de Salinas zum Verkauf sind in verschiedenen Grundrissen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern erhältlich. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über private Gärten, während die Wohnungen im obersten Stockwerk private Sonnenterrassen mit Panoramablick bieten. Alle Wohnungen verfügen über offene Küchen und Wohnbereiche, die sich zu großzügigen Terrassen hin öffnen und ideal sind, um das mediterrane Klima zu genießen. Hochwertige Ausstattungen sorgen für Stil und Komfort in allen Bereichen.


ALC-01074

