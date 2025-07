Wohnkomplex Edenia l

In Edenia wird jeder Tag mit dem Licht des Mittelmeers gefüllt. Diese Wohnanlage in El Verhela liegt nur 200 Meter vom Strand entfernt und ermöglicht es Ihnen, das Meer in wenigen Schritten zu genießen und in der Ruhe einer natürlichen und entspannten Umgebung zu atmen.

Der Komplex bietet Häuser mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, jede mit geräumigen Terrassen, sowie umfangreiche Grünflächen und eine große Auswahl an Annehmlichkeiten für Sie jeden Tag genießen.

Edenia verbindet die Ruhe eines offenen Raumes mit der Bequemlichkeit, alle notwendigen Dienstleistungen zur Hand zu haben. Im Service der Bewohner: Fitnessraum, Garten, Gartenbereich, Gastrobar, Sauna, Social Club, Concierge, Speisekammer, Schwimmbad, Aufzug und Luftwärmepumpe System.