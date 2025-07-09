Wohnkomplex Gonio Marina

Projektname
Gonio Marina
Entwickler / Bauunternehmen
Eagle Hills Georgia (Emaar-verbundene Struktur in Georgien, VAE)
Hintergrund des Entwicklers / abgeschlossene Projekte
Das Projekt wird von den von Mohammed Alabbar gegründeten Unternehmen Eagle Hills und Emaar entwickelt. Der Entwickler ist international anerkannt für Wahrzeichenprojekte wie Downtown Dubai, Belgrad Waterfront und Marassi Ägypten, mit abgeschlossenen Projekten in Dubai, Belgrad, Kairo und Abu Dhabi.
Finanzgarantien
Das Projekt wird von Eagle Hills und Emaar unterstützt, international etablierte VAE-Entwickler, die für strenge Qualitätskontrolle, systematisches Projektmanagement und zeitnahe Lieferung großer Entwicklungen bekannt sind.
Standort
Gonio, Westgeorgien, bei Batumi.
Küstengebiet bekannt für saubere Strände und eine umweltfreundliche Umgebung.
Entfernungen:
• Flughafen Batumi – ca. 20 Minuten
• Türkische Grenze – weniger als 10 Minuten
Wohnungstyp
Gemischte Entwicklung (Residential / Resort / Investment)
Geschätzter Abschlusstermin
2028–2029 (Phased Development)
Infrastruktur
Mixed-Use-Resort und Wohn-Cluster über 260 Hektar, einschließlich:
• Ferienwohnungen und verwaltete Residenzen
• Private Villen und Wohnhäuser
• Internationale Hotels
• Yachthafen mit über 180 Liegeplätzen
• Künstliche Lagune (ca. 1 km lang)
• Restaurants und Einkaufsgalerien
• Aquacenter
• Co-Working und Fitnessräume
• Pedestrian Boulevards, Parks, Familienerholungsgebiete
• Private Promenade
Preisinformationen
Startpreis pro qm: Ankündigung
Appartementpreise ab: Ankündigung
Appartements ab: Ankündigung
Mieten und Investitionen Potential
Voraussichtlicher Mietertrag: jährlich etwa 8–10%.
Erwartetes ROI: Geschätztes Kapitalwachstum von 25–40 % bis Mitte Bauphase auf Basis früherer Projekte von Eagle Hills.
Lieferbedingungen
Apartments werden in White Frame Zustand geliefert (Endspezifikationen, die vom Entwickler bestätigt werden).