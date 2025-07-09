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Wohnkomplex Gonio Marina

Batumi, Georgien
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ID: 35063
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Projektname

Gonio Marina

Entwickler / Bauunternehmen

Eagle Hills Georgia (Emaar-verbundene Struktur in Georgien, VAE)

Hintergrund des Entwicklers / abgeschlossene Projekte

Das Projekt wird von den von Mohammed Alabbar gegründeten Unternehmen Eagle Hills und Emaar entwickelt. Der Entwickler ist international anerkannt für Wahrzeichenprojekte wie Downtown Dubai, Belgrad Waterfront und Marassi Ägypten, mit abgeschlossenen Projekten in Dubai, Belgrad, Kairo und Abu Dhabi.

Finanzgarantien

Das Projekt wird von Eagle Hills und Emaar unterstützt, international etablierte VAE-Entwickler, die für strenge Qualitätskontrolle, systematisches Projektmanagement und zeitnahe Lieferung großer Entwicklungen bekannt sind.

Standort

Gonio, Westgeorgien, bei Batumi.
Küstengebiet bekannt für saubere Strände und eine umweltfreundliche Umgebung.

Entfernungen:
• Flughafen Batumi – ca. 20 Minuten
• Türkische Grenze – weniger als 10 Minuten

Wohnungstyp

Gemischte Entwicklung (Residential / Resort / Investment)

Geschätzter Abschlusstermin

2028–2029 (Phased Development)

Infrastruktur

Mixed-Use-Resort und Wohn-Cluster über 260 Hektar, einschließlich:
• Ferienwohnungen und verwaltete Residenzen
• Private Villen und Wohnhäuser
• Internationale Hotels
• Yachthafen mit über 180 Liegeplätzen
• Künstliche Lagune (ca. 1 km lang)
• Restaurants und Einkaufsgalerien
• Aquacenter
• Co-Working und Fitnessräume
• Pedestrian Boulevards, Parks, Familienerholungsgebiete
• Private Promenade

Preisinformationen

Startpreis pro qm: Ankündigung
Appartementpreise ab: Ankündigung
Appartements ab: Ankündigung

Mieten und Investitionen Potential

Voraussichtlicher Mietertrag: jährlich etwa 8–10%.
Erwartetes ROI: Geschätztes Kapitalwachstum von 25–40 % bis Mitte Bauphase auf Basis früherer Projekte von Eagle Hills.

Lieferbedingungen

Apartments werden in White Frame Zustand geliefert (Endspezifikationen, die vom Entwickler bestätigt werden).

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
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