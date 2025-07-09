Wohnkomplex MARINA CLUB

ELT Das Viertel wird auf 7 Hektar Land auf dem neuen Boulevard in Batumi gebaut. Der Komplex wurde von weltbekannten Architekten in Partnerschaft mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimension in Form eines Viertels, das perfekt in den Rhythmus der beschleunigenden Stadt des 21. Jahrhunderts und seiner Herausforderungen passt. Dieser Premium-Komplex besteht aus 3 Blöcken, von denen einer 16 Stockwerke hat, und die anderen zwei - 18 Stockwerke. Die Gebäude sind durch ein gemeinsames Podium verbunden. Das Baujahr beträgt 2022 und das Baujahr 2025.