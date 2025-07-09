  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wohnkomplex MARINA CLUB

Wohnkomplex MARINA CLUB

Batumi, Georgien
von
$85,000
von
$1,800/m²
;
2 1
ID: 28006
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.09.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    18

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Русский Русский

ELT Das Viertel wird auf 7 Hektar Land auf dem neuen Boulevard in Batumi gebaut. Der Komplex wurde von weltbekannten Architekten in Partnerschaft mit Wyndham Hotels & Resorts entworfen. Das Unternehmen geht über das Konzept der Nachbarschaft hinaus und schafft eine neue Dimension in Form eines Viertels, das perfekt in den Rhythmus der beschleunigenden Stadt des 21. Jahrhunderts und seiner Herausforderungen passt. Dieser Premium-Komplex besteht aus 3 Blöcken, von denen einer 16 Stockwerke hat, und die anderen zwei - 18 Stockwerke. Die Gebäude sind durch ein gemeinsames Podium verbunden. Das Baujahr beträgt 2022 und das Baujahr 2025.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Video-Review von wohnanlage MARINA CLUB

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
