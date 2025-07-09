Wohnkomplex Batumi Villas

Komfortable 3-Zimmer-Dreibetten in einer ruhigen Gegend des Flughafens - 144 m2 + privater Garten 46 m2.
Die moderne Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und gemütlichen Lage, ideal für ein komfortables Leben und Erholung.
🏡 Stil und Konzept
Außen im mediterranen Stil
Interieur im modernen skandinavischen Stil
📍 Verfügbare Formate
weißer Rahmen
• Renoviert ohne Möbel
• Schlüssel
📅 Datum der Vorbereitung
• weißer Rahmen - Dezember 2026
• mit Reparaturen - April 2027
• schlüsselfertig - Juni 2027
💳 Kaufbedingungen
• Anzahlung von 25% + Raten von 0% bis 14 Monaten
Sonderförderung für das erste Haus: 50% jetzt + 50% nach Fertigstellung
🏙 INFRASTRUKTUR DES COMPLEX
Pool
- Fitnesscenter
Kino
Café
- Kinderspielplatz
- Basketballplatz
- Pavillons
- Fahrradparkplatz
Aufladung für Elektrofahrzeuge
Sicherheit 24/7
Professionelles Management des Komplexes
Lot P036OV