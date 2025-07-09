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Wohnkomplex Batumi Villas

Batumi, Georgien
von
$172,800
von
$1,200/m²
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ID: 36592
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Ivane Meskhi Street, 11

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

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Original anzeigen
Русский Русский

Komfortable 3-Zimmer-Dreibetten in einer ruhigen Gegend des Flughafens - 144 m2 + privater Garten 46 m2.
Die moderne Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und gemütlichen Lage, ideal für ein komfortables Leben und Erholung.
🏡 Stil und Konzept
Außen im mediterranen Stil
Interieur im modernen skandinavischen Stil
📍 Verfügbare Formate
weißer Rahmen
• Renoviert ohne Möbel
• Schlüssel
📅 Datum der Vorbereitung
• weißer Rahmen - Dezember 2026
• mit Reparaturen - April 2027
• schlüsselfertig - Juni 2027
💳 Kaufbedingungen
• Anzahlung von 25% + Raten von 0% bis 14 Monaten
Sonderförderung für das erste Haus: 50% jetzt + 50% nach Fertigstellung
🏙 INFRASTRUKTUR DES COMPLEX
Pool
- Fitnesscenter
Kino
Café
- Kinderspielplatz
- Basketballplatz
- Pavillons
- Fahrradparkplatz
Aufladung für Elektrofahrzeuge
Sicherheit 24/7
Professionelles Management des Komplexes
Lot P036OV

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Batumi, Georgien
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