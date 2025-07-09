Wohnkomplex Marina Club

Marina Club - Premium Wohnanlage

Ein modernes Projekt, das von führenden Architekten und Designern in Partnerschaft mit Wyndham Hotels & Resorts entwickelt wurde.

Der Komplex bildet eine neue Qualität der urbanen Umgebung und passt perfekt in den Rhythmus der modernen Stadt.

🏢 Architektur und Konzeption

- 3 Gehäuseblöcke

- 16 und 18 Stockwerke

Ein einziges Podium mit interner Infrastruktur

- Gesamtfläche des Komplexes - 105 000 m2

📊 Investitionsmöglichkeiten

- 94% der Objekte wurden umgesetzt

Hohe Nachfrage nach Immobilien

begrenzte Anzahl verfügbarer Lose

🏠 Wohnung

Flächen: 28 bis 110 m2

Kosten: $40.000 bis $262.000

📅 Status des Projekts

Baubeginn: 2022

Fertigstellung: 2025

Der Komplex ist fertig

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