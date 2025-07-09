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Wohnkomplex Marina Club

Batumi, Georgien
von
$82,500
von
$1,500/m²
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ID: 36533
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Lech and Maria Kaczynski Street, 17 a 19

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    18

Über den Komplex

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Marina Club - Premium Wohnanlage

Ein modernes Projekt, das von führenden Architekten und Designern in Partnerschaft mit Wyndham Hotels & Resorts entwickelt wurde.

Der Komplex bildet eine neue Qualität der urbanen Umgebung und passt perfekt in den Rhythmus der modernen Stadt.

🏢 Architektur und Konzeption

- 3 Gehäuseblöcke
- 16 und 18 Stockwerke
Ein einziges Podium mit interner Infrastruktur
- Gesamtfläche des Komplexes - 105 000 m2

📊 Investitionsmöglichkeiten

- 94% der Objekte wurden umgesetzt
Hohe Nachfrage nach Immobilien
begrenzte Anzahl verfügbarer Lose

🏠 Wohnung

Flächen: 28 bis 110 m2
Kosten: $40.000 bis $262.000

📅 Status des Projekts

Baubeginn: 2022
Fertigstellung: 2025
Der Komplex ist fertig

Los NP019RM

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Batumi, Georgien
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