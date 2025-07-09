Wohnkomplex Marina Club

Marina Club - Premium Wohnanlage
Ein modernes Projekt, das von führenden Architekten und Designern in Partnerschaft mit Wyndham Hotels & Resorts entwickelt wurde.
Der Komplex bildet eine neue Qualität der urbanen Umgebung und passt perfekt in den Rhythmus der modernen Stadt.
🏢 Architektur und Konzeption
- 3 Gehäuseblöcke
- 16 und 18 Stockwerke
Ein einziges Podium mit interner Infrastruktur
- Gesamtfläche des Komplexes - 105 000 m2
📊 Investitionsmöglichkeiten
- 94% der Objekte wurden umgesetzt
Hohe Nachfrage nach Immobilien
begrenzte Anzahl verfügbarer Lose
🏠 Wohnung
Flächen: 28 bis 110 m2
Kosten: $40.000 bis $262.000
📅 Status des Projekts
Baubeginn: 2022
Fertigstellung: 2025
Der Komplex ist fertig
Los NP019RM