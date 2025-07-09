  1. Realting.com
Wohnkomplex Lagoon Resort

Batumi, Georgien
$70,000
18.02.26
$70,000
17.05.23
$50,250
41 1
ID: 3460
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.02.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Willkommen in unserem einzigartigen Wohnkomplex –, dem Inbegriff von Luxusleben, Arbeit und Unterhaltung. Wir sind stolz darauf, unseren Bewohnern ein wirklich einzigartiges Erlebnis mit drei Blöcken unvergleichlichen Komforts und Eleganz sowie einer Fünf-Sterne-Infrastruktur bieten zu können, die alle ihre Bedürfnisse erfüllt.

Unser Komplex wurde mit dem Schwerpunkt auf der Schaffung eines Umfelds entworfen, das einen qualitativ hochwertigen Lebensstil fördert. Egal, ob Sie ein komfortables Zuhause suchen, in dem Sie sich niederlassen können, einen Arbeitsplatz, in dem Sie von zu Hause aus arbeiten können, oder nur einen Ort zum Entspannen und Erholen, wir haben Sie in Deckung gebracht.

Wir verstehen die Bedeutung der Liebe zum Detail, weshalb wir der Landschaftsgestaltung unseres Komplexes große Aufmerksamkeit gewidmet haben. Wir haben einen wunderschönen Außenbereich geschaffen, der nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch das Gesamterlebnis des Lebens in unserem Komplex verbessert.

Unser Team ist bestrebt, unseren Bewohnern ein Höchstmaß an Service zu bieten. Wir bemühen uns, die Erwartungen bei allem, was wir tun, zu übertreffen, von der Gestaltung unserer Einrichtungen bis hin zur Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir unseren Bewohnern bieten.

In unserem einzigartigen Wohnkomplex glauben wir, dass Luxusleben für alle zugänglich sein sollte, weshalb wir einen Raum geschaffen haben, der sowohl erschwinglich als auch qualitativ hochwertig ist. Wir laden Sie ein, sich uns anzuschließen und den Inbegriff von Luxusleben, Arbeit und Unterhaltung zu erleben.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Video-Review von wohnanlage Lagoon Resort

Wohnkomplex Lagoon Resort
Batumi, Georgien
von
$70,000
MwSt.
