Black Sea Icon Towers

🌊 Luxus-Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres, Batumi

📍 Lage: Alte Batumi, Schnittpunkt des Ufers und Central Boulevard, 100 m zum Strand, 10 Minuten zum Flughafen Batumi.

🏗 Projekt:

4 Türme, 42 Etagen, 4.000 Wohnungen und Apartments.

Das Konzept einer „Stadt innerhalb einer Stadt“ mit Markenappartements, einem Fünf-Sterne-Hotel, einer Casino- und Unterhaltungsinfrastruktur.

🛋 Arten von Wohnungen und Kosten:

Studios, teilweise Meerblick/Stadtblick: ab $95.000

1-Zimmer (Meerblick, Stadt oder Casino-Bereich): ab $154.500

2-3 - Zimmerpreis auf Anfrage

💼 Investitionsattraktionen

🚀 Kapitalwachstum bis zu ≈70% an die Lieferung - eine allmähliche Erhöhung des Wertes, begrenzte Verkaufsquoten.

💰 Erträge bis zu ≈13% pro Jahr – hohe Nachfrage, Casinos, Hotels, touristische Fluss das ganze Jahr über.

🌍 Top Lage - 100 m zum Meer, das Herz von Old Batumi, 10 Minuten zum Flughafen.

🏨 Passives Einkommen ist ein professionelles Management-Unternehmen Hospitality.

🏗 Der letzte Abschnitt auf der ersten Linie - eine einzigartige Gelegenheit, das Projekt "Stadt in der Stadt" zu betreten - gibt es keine Analoga in der Region.

🏨 Infrastruktur:

Branded Hotel, Casino 3.000 m2, Sport- und Kinderbereiche, SPA-Center, Schwimmbäder, Yachtclub, Restaurants und Geschäfte

Innen- und Außenpools

Professionelles Fitnesscenter und Padelplätze

Stadtpark und Grünanlagen

💡 Technologie und Komfort:

Moderne Systeme VRF, BMS, intelligente Lösungen, intelligente Schlösser, umweltfreundliche Materialien

📅 Lieferdatum:

Die erste Phase - Dezember 2029

Gesamtprojekt - 2032

💰 Zahlungsplan:

Buchungen: $2.500

Anzahlung 10%

Flexibler Plan:

$1.000 pro Monat für die ersten 18 Monate

Der Rest - in Raten für 30 Monate

🚩 In naher Zukunft werden die Preise um 5-8% steigen.

‼️ Haben Sie Zeit, Ihre Wohnung zu Beginn der Preise zu buchen

🔒 Unterstützung der Transaktion:

Rechtliche Überprüfung und Vorbereitung von Dokumenten

Vollständige Unterstützung des Kaufs "turnkey"

Hilfe bei Mieten und Management nach Kauf

Individuelle Beratung bei Investitionsstrategien

📞 Kontaktieren Sie mich, um herauszufinden, alle Optionen, buchen Sie eine Wohnung und erhalten Sie eine Retourenberechnung!

🚩 Relevanz der Verfügbarkeit und Kostenvorgabe bei der Anwendung