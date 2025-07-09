Black Sea Icon Towers

🌊 Luxus-Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres, Batumi
📍 Lage: Alte Batumi, Schnittpunkt des Ufers und Central Boulevard, 100 m zum Strand, 10 Minuten zum Flughafen Batumi.
🏗 Projekt:
4 Türme, 42 Etagen, 4.000 Wohnungen und Apartments.
Das Konzept einer „Stadt innerhalb einer Stadt“ mit Markenappartements, einem Fünf-Sterne-Hotel, einer Casino- und Unterhaltungsinfrastruktur.
🛋 Arten von Wohnungen und Kosten:
Studios, teilweise Meerblick/Stadtblick: ab $95.000
1-Zimmer (Meerblick, Stadt oder Casino-Bereich): ab $154.500
2-3 - Zimmerpreis auf Anfrage
💼 Investitionsattraktionen
🚀 Kapitalwachstum bis zu ≈70% an die Lieferung - eine allmähliche Erhöhung des Wertes, begrenzte Verkaufsquoten.
💰 Erträge bis zu ≈13% pro Jahr – hohe Nachfrage, Casinos, Hotels, touristische Fluss das ganze Jahr über.
🌍 Top Lage - 100 m zum Meer, das Herz von Old Batumi, 10 Minuten zum Flughafen.
🏨 Passives Einkommen ist ein professionelles Management-Unternehmen Hospitality.
🏗 Der letzte Abschnitt auf der ersten Linie - eine einzigartige Gelegenheit, das Projekt "Stadt in der Stadt" zu betreten - gibt es keine Analoga in der Region.
🏨 Infrastruktur:
Branded Hotel, Casino 3.000 m2, Sport- und Kinderbereiche, SPA-Center, Schwimmbäder, Yachtclub, Restaurants und Geschäfte
Innen- und Außenpools
Professionelles Fitnesscenter und Padelplätze
Stadtpark und Grünanlagen
💡 Technologie und Komfort:
Moderne Systeme VRF, BMS, intelligente Lösungen, intelligente Schlösser, umweltfreundliche Materialien
📅 Lieferdatum:
Die erste Phase - Dezember 2029
Gesamtprojekt - 2032
💰 Zahlungsplan:
Buchungen: $2.500
Anzahlung 10%
Flexibler Plan:
$1.000 pro Monat für die ersten 18 Monate
Der Rest - in Raten für 30 Monate
🚩 In naher Zukunft werden die Preise um 5-8% steigen.
‼️ Haben Sie Zeit, Ihre Wohnung zu Beginn der Preise zu buchen
🔒 Unterstützung der Transaktion:
Rechtliche Überprüfung und Vorbereitung von Dokumenten
Vollständige Unterstützung des Kaufs "turnkey"
Hilfe bei Mieten und Management nach Kauf
Individuelle Beratung bei Investitionsstrategien
📞 Kontaktieren Sie mich, um herauszufinden, alle Optionen, buchen Sie eine Wohnung und erhalten Sie eine Retourenberechnung!
🚩 Relevanz der Verfügbarkeit und Kostenvorgabe bei der Anwendung