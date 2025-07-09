  1. Realting.com
Black Sea Icon Towers

Batumi, Georgien
$94,656
ID: 32944
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    42

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌊 Luxus-Wohnungen auf der ersten Linie des Meeres, Batumi

📍 Lage: Alte Batumi, Schnittpunkt des Ufers und Central Boulevard, 100 m zum Strand, 10 Minuten zum Flughafen Batumi.

🏗 Projekt:

  • 4 Türme, 42 Etagen, 4.000 Wohnungen und Apartments.

  • Das Konzept einer „Stadt innerhalb einer Stadt“ mit Markenappartements, einem Fünf-Sterne-Hotel, einer Casino- und Unterhaltungsinfrastruktur.

🛋 Arten von Wohnungen und Kosten:

  • Studios, teilweise Meerblick/Stadtblick: ab $95.000

  • 1-Zimmer (Meerblick, Stadt oder Casino-Bereich): ab $154.500

  • 2-3 - Zimmerpreis auf Anfrage

💼 Investitionsattraktionen

🚀 Kapitalwachstum bis zu ≈70% an die Lieferung - eine allmähliche Erhöhung des Wertes, begrenzte Verkaufsquoten.

💰 Erträge bis zu ≈13% pro Jahr – hohe Nachfrage, Casinos, Hotels, touristische Fluss das ganze Jahr über.

🌍 Top Lage - 100 m zum Meer, das Herz von Old Batumi, 10 Minuten zum Flughafen.

🏨 Passives Einkommen ist ein professionelles Management-Unternehmen Hospitality.

🏗 Der letzte Abschnitt auf der ersten Linie - eine einzigartige Gelegenheit, das Projekt "Stadt in der Stadt" zu betreten - gibt es keine Analoga in der Region.

🏨 Infrastruktur:

  • Branded Hotel, Casino 3.000 m2, Sport- und Kinderbereiche, SPA-Center, Schwimmbäder, Yachtclub, Restaurants und Geschäfte

  • Innen- und Außenpools

  • Professionelles Fitnesscenter und Padelplätze

  • Stadtpark und Grünanlagen

💡 Technologie und Komfort:

  • Moderne Systeme VRF, BMS, intelligente Lösungen, intelligente Schlösser, umweltfreundliche Materialien

📅 Lieferdatum:

  • Die erste Phase - Dezember 2029

  • Gesamtprojekt - 2032

💰 Zahlungsplan:

  • Buchungen: $2.500

  • Anzahlung 10%

  • Flexibler Plan:

  • $1.000 pro Monat für die ersten 18 Monate

  • Der Rest - in Raten für 30 Monate

🚩 In naher Zukunft werden die Preise um 5-8% steigen.

‼️ Haben Sie Zeit, Ihre Wohnung zu Beginn der Preise zu buchen

🔒 Unterstützung der Transaktion:

  • Rechtliche Überprüfung und Vorbereitung von Dokumenten

  • Vollständige Unterstützung des Kaufs "turnkey"

  • Hilfe bei Mieten und Management nach Kauf

  • Individuelle Beratung bei Investitionsstrategien

📞 Kontaktieren Sie mich, um herauszufinden, alle Optionen, buchen Sie eine Wohnung und erhalten Sie eine Retourenberechnung!

🚩 Relevanz der Verfügbarkeit und Kostenvorgabe bei der Anwendung

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
