Hilton Resort

Das erste Hilton Familienresort in Batumi

Ein einzigartiges Investitionsprojekt, 50/50 Promotion-Installationsbedingungen - 50% Anzahlung, 50% nach Eingang der Schlüssel.

Ort:

Es befindet sich in einem Bereich von risikoarmen Gebäuden, die das Fehlen von Hochhäusern rund um

Ein ökologisch sauberer Bereich mit einer entwickelten Infrastruktur

Es kombiniert Natur und urbane Annehmlichkeiten

Hauptmerkmale:

Gesamtfläche des Resorts: 10.000 qm

. Anzahl der Blöcke: 3, nur 8 Stockwerke hoch

Gesamtzahl der Zimmer: 320

Vorteile für Einwohner und Gäste:

Die begrenzte Anzahl der Zimmer ermöglicht es Ihnen zu vermeiden, Überfüllung und Privatsphäre zu erhalten.

Die konstante Belegungsrate des Hotels gewährleistet einen stabilen Service- und Komfortfluss für alle Gäste sowie ein Treueprogramm für die Kunden der Marke.

Die Möglichkeit, die gesamte Infrastruktur, das geschlossene Gebiet zu nutzen

Infrastruktureinrichtungen:

Das Hallenbad ist ein ganzjähriges Vergnügen für Erwachsene und Kinder.

Dampfbad und Sauna - Entspannung und Erholung

Fitness Center - fit und gesund halten

Kino Hall - verbringen Sie den Abend mit Ihren Lieblingsfilmen

Coworking und Bibliothek - effizient und inspirierend arbeiten

Konferenzraum - Organisation eines Geschäftstreffens oder einer Veranstaltung

Zusätzliche Leistungen:

Lebensmittelgeschäft, Apotheke und Weinkeller für den täglichen Bedarf.

Die erwartete Zunahme beträgt bis zu $4.000 pro m2. Die Berechnung basiert auf der aktuellen Hotelkette, wo die aktuellen Kosten pro Quadratmeter beträgt $6.500.

Warum ist es rentabel, mit uns zu investieren:

ANHANG Wir sind ein autorisierter Partner des Entwicklers, der offiziell in Georgien tätig ist.

2. Wir kaufen Wohnungen in Pools, nicht im Einzelhandel, was uns die Möglichkeit gibt, zusätzliche Rabatte für unsere Kunden zu erhalten.

3. Wir arbeiten "in weiß". Alle Transfers und Zahlungen werden streng nach dem Vertrag und direkt an den Entwickler, keine zusätzlichen Zahlungen oder Überzahlungen vorgenommen.

4. Wir stehen mit Ihnen in Verbindung, bis wir die Schlüssel erhalten und die erworbene Immobilie registrieren, wir helfen und schützen Ihre Interessen.

Kontaktieren Sie unseren Vertreter in Georgien, Margarita, heute für Details zum Projekt.

Aufrichtig, das Satellite Estate Team