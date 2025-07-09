  1. Realting.com
Hilton Resort

Batumi, Georgien
von
$65,130
17
ID: 33172
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.01.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Über den Komplex

Das erste Hilton Familienresort in Batumi

Ein einzigartiges Investitionsprojekt, 50/50 Promotion-Installationsbedingungen - 50% Anzahlung, 50% nach Eingang der Schlüssel.

Ort:

Es befindet sich in einem Bereich von risikoarmen Gebäuden, die das Fehlen von Hochhäusern rund um
Ein ökologisch sauberer Bereich mit einer entwickelten Infrastruktur
Es kombiniert Natur und urbane Annehmlichkeiten
Hauptmerkmale:
Gesamtfläche des Resorts: 10.000 qm
. Anzahl der Blöcke: 3, nur 8 Stockwerke hoch
Gesamtzahl der Zimmer: 320

Vorteile für Einwohner und Gäste:

Die begrenzte Anzahl der Zimmer ermöglicht es Ihnen zu vermeiden, Überfüllung und Privatsphäre zu erhalten.
Die konstante Belegungsrate des Hotels gewährleistet einen stabilen Service- und Komfortfluss für alle Gäste sowie ein Treueprogramm für die Kunden der Marke.
Die Möglichkeit, die gesamte Infrastruktur, das geschlossene Gebiet zu nutzen

Infrastruktureinrichtungen:
Das Hallenbad ist ein ganzjähriges Vergnügen für Erwachsene und Kinder.
Dampfbad und Sauna - Entspannung und Erholung
Fitness Center - fit und gesund halten
Kino Hall - verbringen Sie den Abend mit Ihren Lieblingsfilmen
Coworking und Bibliothek - effizient und inspirierend arbeiten
Konferenzraum - Organisation eines Geschäftstreffens oder einer Veranstaltung

Zusätzliche Leistungen:
Lebensmittelgeschäft, Apotheke und Weinkeller für den täglichen Bedarf.
Die erwartete Zunahme beträgt bis zu $4.000 pro m2. Die Berechnung basiert auf der aktuellen Hotelkette, wo die aktuellen Kosten pro Quadratmeter beträgt $6.500.

Warum ist es rentabel, mit uns zu investieren:

ANHANG Wir sind ein autorisierter Partner des Entwicklers, der offiziell in Georgien tätig ist.

2. Wir kaufen Wohnungen in Pools, nicht im Einzelhandel, was uns die Möglichkeit gibt, zusätzliche Rabatte für unsere Kunden zu erhalten.

3. Wir arbeiten "in weiß". Alle Transfers und Zahlungen werden streng nach dem Vertrag und direkt an den Entwickler, keine zusätzlichen Zahlungen oder Überzahlungen vorgenommen.

4. Wir stehen mit Ihnen in Verbindung, bis wir die Schlüssel erhalten und die erworbene Immobilie registrieren, wir helfen und schützen Ihre Interessen.

Kontaktieren Sie unseren Vertreter in Georgien, Margarita, heute für Details zum Projekt.

Aufrichtig, das Satellite Estate Team

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 33.4
Preis pro m², USD 1,950
Wohnungspreis, USD 65,132
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 68.7
Preis pro m², USD 1,950
Wohnungspreis, USD 133,968

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
