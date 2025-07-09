Wohnkomplex Alliance Centropolis

CENTROPOLIS - BATUMI

Ein groß angelegtes, gemischt genutztes Wahrzeichenprojekt im zentralen Teil von Batumi, an der ersten Küste - nur ~50 Meter vom Meer entfernt, in einer der wichtigsten Orte der Stadt.

✔️ Alle Apartments haben einen Panoramablick auf das Meer und die Stadt.

🏙 INFRASTRUKTUR DES COMPLEX

• Einkaufszentrum (Shopping Mall)

• Casino

• Hotel unter der Marke Hyatt

• World Trade Center (WTC)

• Kino- und Unterhaltungsräume

Bowling

Pool

• Fitnesscenter und Sportinfrastruktur

• Erholungsgebiete und Stadtdienstleistungen

Der Komplex ist ein vollständig integrierter urbaner Raum, der für hohe Belegung, aktives kommerzielles Leben und ganzjährig Betrieb geschaffen wird.

💰 Investitionskosten des Projekts

$520,000,000

💳 Zahlungsbedingungen

• Anzahlung - 20%

• Letzte Zahlung - 30%

• interne Installationen – bis zu 60 Monate

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