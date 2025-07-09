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Wohnkomplex Alliance Centropolis

Batumi, Georgien
von
$82,643
von
$3,005/m²
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ID: 36572
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Shota Rustaveli Street, 52 Alliance Centropolis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    55

Über den Komplex

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CENTROPOLIS - BATUMI

Ein groß angelegtes, gemischt genutztes Wahrzeichenprojekt im zentralen Teil von Batumi, an der ersten Küste - nur ~50 Meter vom Meer entfernt, in einer der wichtigsten Orte der Stadt.

✔️ Alle Apartments haben einen Panoramablick auf das Meer und die Stadt.

🏙 INFRASTRUKTUR DES COMPLEX

• Einkaufszentrum (Shopping Mall)
• Casino
• Hotel unter der Marke Hyatt
• World Trade Center (WTC)
• Kino- und Unterhaltungsräume
Bowling
Pool
• Fitnesscenter und Sportinfrastruktur
• Erholungsgebiete und Stadtdienstleistungen

Der Komplex ist ein vollständig integrierter urbaner Raum, der für hohe Belegung, aktives kommerzielles Leben und ganzjährig Betrieb geschaffen wird.

💰 Investitionskosten des Projekts

$520,000,000

💳 Zahlungsbedingungen

• Anzahlung - 20%
• Letzte Zahlung - 30%
• interne Installationen – bis zu 60 Monate

Los NP022RM

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Batumi, Georgien
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