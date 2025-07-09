Wohnkomplex Alliance Centropolis

CENTROPOLIS - BATUMI
Ein groß angelegtes, gemischt genutztes Wahrzeichenprojekt im zentralen Teil von Batumi, an der ersten Küste - nur ~50 Meter vom Meer entfernt, in einer der wichtigsten Orte der Stadt.
✔️ Alle Apartments haben einen Panoramablick auf das Meer und die Stadt.
🏙 INFRASTRUKTUR DES COMPLEX
• Einkaufszentrum (Shopping Mall)
• Casino
• Hotel unter der Marke Hyatt
• World Trade Center (WTC)
• Kino- und Unterhaltungsräume
Bowling
Pool
• Fitnesscenter und Sportinfrastruktur
• Erholungsgebiete und Stadtdienstleistungen
Der Komplex ist ein vollständig integrierter urbaner Raum, der für hohe Belegung, aktives kommerzielles Leben und ganzjährig Betrieb geschaffen wird.
💰 Investitionskosten des Projekts
$520,000,000
💳 Zahlungsbedingungen
• Anzahlung - 20%
• Letzte Zahlung - 30%
• interne Installationen – bis zu 60 Monate
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