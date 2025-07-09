Renaissance by Alliance ist das neueste, innovative Sport- und Wellnessprojekt der Alliance Group in der Region, das sich im klimatisch-balneologischen Kurort Adjara, Kobuleti, an der ersten Küstenlinie, 30 Meter vom Meer entfernt, befindet.



Der Komplex vereint die Türme A, B und C mit einem gemeinsamen Podium und das unabhängige, 14-stöckige Sport- und Wellnesszentrum einer internationalen Marke mit einem einzigartigen Raum für 25 Arten von therapeutischen Verfahren. Damit kombiniert Renaissance by Alliance drei Hauptfunktionen: Sport, Wellness und Investitionen.



Gesamtinvestitionswert $220 000 000

Der einzigartige Teil des multifunktionalen Projekts Renaissance by Alliance ist ein 14-stöckiges Sport- und Wellnesscenter einer internationalen Marke, in dem Bewohner oder Gäste die Möglichkeit haben, einen gesunden, modernen Lebensstil zu kreieren.

Mit der Synthese der einzigartigen Höhenlage von Kobuleti, dem klimatisch-balneologischen Zweck, den vielfältigen Naturlandschaften und der Sport- und Wellnessinfrastruktur von Renaissance by Alliance schaffen wir ein avantgardistisches, innovatives Wellnesskonzept für die Region.