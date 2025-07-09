  1. Realting.com
Renaissance by Alliance

Kobuleti, Georgien
von
$66,623
05.12.24
$66,623
28.11.24
$73,216
22.11.24
$54,315
25.10.24
$69,445
24.10.24
$1,650
;
9
ID: 22395
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Kobuleti
  • Stadt
    Kobuleti

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    28

Über den Komplex

Renaissance by Alliance ist das neueste, innovative Sport- und Wellnessprojekt der Alliance Group in der Region, das sich im klimatisch-balneologischen Kurort Adjara, Kobuleti, an der ersten Küstenlinie, 30 Meter vom Meer entfernt, befindet.

Der Komplex vereint die Türme A, B und C mit einem gemeinsamen Podium und das unabhängige, 14-stöckige Sport- und Wellnesszentrum einer internationalen Marke mit einem einzigartigen Raum für 25 Arten von therapeutischen Verfahren. Damit kombiniert Renaissance by Alliance drei Hauptfunktionen: Sport, Wellness und Investitionen.

Gesamtinvestitionswert $220 000 000

Der einzigartige Teil des multifunktionalen Projekts Renaissance by Alliance ist ein 14-stöckiges Sport- und Wellnesscenter einer internationalen Marke, in dem Bewohner oder Gäste die Möglichkeit haben, einen gesunden, modernen Lebensstil zu kreieren.

Mit der Synthese der einzigartigen Höhenlage von Kobuleti, dem klimatisch-balneologischen Zweck, den vielfältigen Naturlandschaften und der Sport- und Wellnessinfrastruktur von Renaissance by Alliance schaffen wir ein avantgardistisches, innovatives Wellnesskonzept für die Region.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 33.9 – 64.8
Preis pro m², USD 1,780 – 2,440
Wohnungspreis, USD 78,648 – 121,083
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 74.5 – 106.1
Preis pro m², USD 1,770 – 3,400
Wohnungspreis, USD 186,912 – 254,320
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 33.4 – 35.7
Preis pro m², USD 2,500
Wohnungspreis, USD 83,375 – 89,125

Standort auf der Karte

Kobuleti, Georgien
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
