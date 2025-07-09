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Wohnkomplex OXY Residence

Batumi, Georgien
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$39,580
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$1,000/m²
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ID: 35324
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Adlia Straße, 12

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Über den Komplex

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Real Estate Agency GULFSTREAM präsentiert ein neues Investitions- und Wohnprojekt OXY Residence - eine moderne Wohnanlage mit hohem Investitionspotenzial von Barceló Hotels Group, nur 150 Meter von der Küste des Meeres entfernt.
Die unteren Etagen des Komplexes sind von einem 4★ Hotel unter der Marke Occidental Hotels & Resorts besetzt, die oberen sind Wohnhäuser.
Das Hauptmerkmal des Projekts ist ein professionelles Hotelmanagement, dank dem die Eigentümer Hotel-Level-Service direkt in ihrer Wohnung erhalten.
Das Projekt kombiniert Komfort des Wohnens, hohen Service und Attraktivität für Investitionen.

Los NP001RM

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