Alliance Privilege

Batumi, Georgien
$174,000
28.11.24
$174,000
19.11.24
$177,250
25.10.24
$135,000
25.10.24
$5,000
11 1
ID: 22399
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    54

Über den Komplex

Alliance Privilege ist ein abgeschlossenes Großprojekt von Alliance, das sich im historischen und weltweit bekannten Boulevard von Batumi, an der prestigeträchtigsten Küstenlage der Stadt, befindet.

Die ersten 12 Etagen des 54-stöckigen multifunktionalen Komplexes beherbergen das weltberühmte 5-Sterne-Hotel Marriott, während die anderen Etagen hochwertige Investment-Apartments umfassen.

Alliance Privilege bietet atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die Stadt von allen Etagen.

Der Komplex verfügt über eine moderne Infrastruktur und alle weiteren Voraussetzungen, die ein komfortables Wohnen ermöglichen:

• Lokales, zweistöckiges Untergrundparkhaus
• Spa- und Wellnesscenter
• Schwimmbad
• Lounge
• Restaurant, Lobby und Bar
• Fitnesscenter
• Privater Strand
• Casino

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 31.0 – 58.5
Preis pro m², USD 5,000 – 7,000
Wohnungspreis, USD 177,250 – 386,050

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Video-Review von aparthotel Alliance Privilege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
