Alliance Privilege ist ein abgeschlossenes Großprojekt von Alliance, das sich im historischen und weltweit bekannten Boulevard von Batumi, an der prestigeträchtigsten Küstenlage der Stadt, befindet.

Die ersten 12 Etagen des 54-stöckigen multifunktionalen Komplexes beherbergen das weltberühmte 5-Sterne-Hotel Marriott, während die anderen Etagen hochwertige Investment-Apartments umfassen.

Alliance Privilege bietet atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die Stadt von allen Etagen.

Der Komplex verfügt über eine moderne Infrastruktur und alle weiteren Voraussetzungen, die ein komfortables Wohnen ermöglichen:

• Lokales, zweistöckiges Untergrundparkhaus

• Spa- und Wellnesscenter

• Schwimmbad

• Lounge

• Restaurant, Lobby und Bar

• Fitnesscenter

• Privater Strand

• Casino