Wohnkomplex Sky Castle

Ein einzigartiges Investitionsprojekt an der Schwarzmeerküste — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Dies ist der erste und einzige Luxus 5* All-Inclusive-Resort in Georgia mit Architektur, die von der Ästhetik eines Order-Schlosses inspiriert ist und eine Atmosphäre der alten Welt mit modernem Premium-Service verbindet.

Finanzielle Bedingungen und Rendite

Garantierte Rendite: 10% pro Jahr, im Vertrag festgelegt, auch während der Bauphase jährlich an alle Investoren gezahlt.

Tatsächliche Rückkehr: Bis zu 17% pro Jahr bei der Auswahl des Hotelmanagement-Programms.

Rückkaufoption: Der Entwickler ist bereit, die Immobilie für 110% des ursprünglichen Preises zurückzukaufen, um den absoluten Schutz des investierten Kapitals zu gewährleisten.

Kapitalisierung: Die Rendite beim Wiederverkauf beginnt bei 30% pro Jahr.

Weltklasse-Management: Die Unterkunft wird von Aimbridge Hospitality (dem größten Betreiber mit einem Portfolio von über 1.500 Hotels) unter der globalen Marke Wyndham Hotels & Resorts verwaltet.

Innovative Infrastruktur und Wellness

Die große Infrastruktur des Komplexes umfasst 27.115 m2 und umfasst über 100 exklusive Einrichtungen, die 365 Tage im Jahr erreichbar sind:

Erholung: 7 Pools und 3 SPA-Zentren, darunter einzigartige Badehäuser unter Steingewölben für tiefe Entspannung.

Gesundheit: Eine fortschrittliche hauseigene Klinik für Reproduktionsmedizin und 2 Fitnesszentren.

Gastronomie: 12 Restaurants und Bars, darunter The Grand Hall, sowie spezielle Menüs (koschere und Halal-Küche).

Erfahrungen: Eine Geheimbibliothek (Scriptorium Bar), ein Observatorium Tower, ein privater Landschaftsstrand und ein Hubschrauberlandeplatz.

Investoren werden Bewohner einer Gated Community. Der Besitz eines Hotelzimmers ermöglicht den Zugang zu den Austauschprogrammen von RCI und ITC. Dies ermöglicht es den Eigentümern, kostenlos in den luxuriösesten Wyndham Hotels & Resorts auf der ganzen Welt zu reisen und zu bleiben (über 110 Länder und 9.300 Hotels).

Standort und Gerichtsbarkeit Vorteile

Lage: Gonio ist eine malerische Gegend mit subtropischen Reliktpflanzen, 15 Minuten zum Zentrum von Batumi, 7 Minuten zum Flughafen, 5 Minuten zur georgisch-türkischen Grenze.

Steuervorteile und Aufenthaltserlaubnis: 0% Grundsteuer in Georgien und das Recht, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten.

Bequeme Zahlung: Zinsfreier Ratenplan für bis zu 60 Monate (mit einer Anzahlung von 30%), die Option, in verschiedenen Währungen und Kryptowährungen zu zahlen, Fernverarbeitung mit Transaktionsregistrierung beim Justizministerium.

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