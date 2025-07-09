  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tschakwi
  4. Oasis DL

Oasis DL

Tschakwi, Georgien
von
$57,966
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 20999
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Kobuleti
  • Stadt
    Tschakwi
  • Adresse
    David Aghmashenebli Street, 16

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Der Komplex liegt auf 13 Hektar geschlossenem, schön angelegtem Territorium und ist völlig autonom! Mögliche Raten. Erste Rate - 20% Vollzahlung - bis Dezember 2026. Wohnungen mit Küche, Wohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern in einem elitären geschlossenen Wohndorf, in den Vororten des Resorts Batumi auf dem Territorium von 13 Hektar an der Schwarzmeerküste, umgeben von Grün. Auf dem Territorium des Komplexes gibt es 4 Schwimmbäder, Restaurants der georgischen und internationalen Küche, Lebensmittelgeschäfte, Boutiquen, Schönheitssalon, Wasserquark, Parkplatz, Wäscherei. Der Bereich wird rund um die Uhr bewacht. Alle Apartments sind nach den Projekten der besten Designer der Welt renoviert und mit hochwertigen Möbeln und Geräten ausgestattet. Die Eigentümer von Wohnungen und Wohnungen haben freien Zugang zur gesamten Infrastruktur des Komplexes. Die vorgeschlagenen Wohnungen befinden sich im Block Nr. 12, der bereits 2016 gebaut und in Betrieb genommen wurde. Es ist möglich, in Block Nr. 13 das Datum der Inbetriebnahme zu kaufen, von denen im Jahr 2015.

Los P020DL

Standort auf der Karte

Tschakwi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Archi Rivertown
Tiflis, Georgien
von
$70,000
Wohngebäude ZenX Dighomi
Tiflis, Georgien
von
$50,000
Wohnanlage Lagoon Resort
Batumi, Georgien
von
$70,000
MwSt.
Wohngebäude ROYAL RESIDENCE
Batumi, Georgien
von
$38,307
Wohnanlage Gruziya Batumi Kompleks Oval
Batumi, Georgien
von
$62
Sie sehen gerade
Oasis DL
Tschakwi, Georgien
von
$57,966
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Alle anzeigen Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Wohnanlage Residence Batumi Gonio
Batumi, Georgien
von
$141,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 32–151 m²
7 Immobilienobjekte 7
Club House — Luxusfamilienhäuser mit Panoramablick auf das Meer. Die Infrastruktur des Komplexes beträgt 15.000 m2 und besteht aus Schwimmbädern, Restaurants, Fitness- und Wellnesszentren, Physiotherapiekliniken, Spielplätzen, Parks, einem Hubschrauberlandeplatz und vielem mehr. Professionel…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.9 – 77.8
141,000 – 218,000
Wohnung 2 zimmer
86.9 – 93.9
185,650 – 205,800
Wohnung 3 zimmer
143.9 – 151.4
291,000 – 344,500
Studio
31.8
81,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Alle anzeigen Wohngebäude Archi Dighomi 3
Wohngebäude Archi Dighomi 3
Tiflis, Georgien
von
$60,000
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 25
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Archi Dighomi 3 ist ein multifunktionaler Wohnkomplex in Didi Dighomi, der sich durch seine ästhetische Anziehungskraft, raffinierte Architektur und seinen charakteristischen Stil auszeichnet. Es verfügt über eine Gewerbefläche von 7000 m². grüner Hof, ein Kinder- und zwei Sportplätze. Bei d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
70.0
113,300
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Wohnanlage Complex “Next Address”
Batumi, Georgien
von
$1,734
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Batumi, Tbel Abuselidze Straße N11 , Complex “Next Address” , 1 qm Preis von 1510$, Größe der Wohnungen mindestens von 31 qm, 15% Anzahlung und Installation bis zu 48 Monat, Bauprozess wird in der Mitte 2027 abgeschlossen werden, Wohnung wird im weißen Rahmen Zustand geliefert
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen