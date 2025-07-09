Der Komplex liegt auf 13 Hektar geschlossenem, schön angelegtem Territorium und ist völlig autonom! Mögliche Raten. Erste Rate - 20% Vollzahlung - bis Dezember 2026. Wohnungen mit Küche, Wohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern in einem elitären geschlossenen Wohndorf, in den Vororten des Resorts Batumi auf dem Territorium von 13 Hektar an der Schwarzmeerküste, umgeben von Grün. Auf dem Territorium des Komplexes gibt es 4 Schwimmbäder, Restaurants der georgischen und internationalen Küche, Lebensmittelgeschäfte, Boutiquen, Schönheitssalon, Wasserquark, Parkplatz, Wäscherei. Der Bereich wird rund um die Uhr bewacht. Alle Apartments sind nach den Projekten der besten Designer der Welt renoviert und mit hochwertigen Möbeln und Geräten ausgestattet. Die Eigentümer von Wohnungen und Wohnungen haben freien Zugang zur gesamten Infrastruktur des Komplexes. Die vorgeschlagenen Wohnungen befinden sich im Block Nr. 12, der bereits 2016 gebaut und in Betrieb genommen wurde. Es ist möglich, in Block Nr. 13 das Datum der Inbetriebnahme zu kaufen, von denen im Jahr 2015.
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