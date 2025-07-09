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Wohnkomplex STATUS HOUSE

Batumi, Georgien
von
$35,952
von
$108,260/m²
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ID: 36744
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Adlia Straße, 5

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    18

Über den Komplex

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Русский Русский

Status House ist eine moderne Wohnanlage in der Gegend von New Boulevard Batumi, nur 270 Meter vom Meer und der Promenade entfernt. Der Komplex kombiniert stilvolle Architektur, Panoramablick, Komfort und hohe Investitionsattraktivität.

Die Vorteile des Komplexes:
• 270 Meter zum Meer
• Panoramafenster und schöne Aussicht
• Moderne Layouts
• Hohe Decken
• Geschlossenes Gebiet und Sicherheit rund um die Uhr
• Concierge Service und Design Hallen
• Sport und Spielplätze
• Ein gepflegter Hof und Fahrradparkplatz
• Hochgeschwindigkeitsaufzüge
• Entwicklung der Infrastruktur in der Nähe
• 5 Gehminuten vom Park und der Promenade
• Ausgezeichnete Option zum Wohnen und Investieren

Location.

Die Anlage befindet sich in der Adlia Street, neben New Boulevard, Metro City, Restaurants, Parks und dem Strand. Komfortable Transport Zugänglichkeit und Nähe des Flughafens machen die Lage besonders komfortabel sowohl zum Wohnen als auch zum Mieten.

Über den Komplex

Der 18-stöckige Wohnkomplex wird nach modernen Technologien mit hochwertigen Materialien hergestellt. Panoramaverglasung, Designer-Eintrittsgruppen und durchdachte Infrastruktur schaffen eine komfortable Umgebung zum Leben und Entspannen.

Ferienwohnungen

Der Komplex verfügt über Studios, Apartments mit 1, 2 oder mehr Schlafzimmern mit einer Fläche von 29 bis 85 m2 mit Balkonen und modernen europäischen Layouts.

Los NP029RM

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Batumi, Georgien
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