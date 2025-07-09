  1. Realting.com
Wohnkomplex Kvartira kotoraa zarabatyvaet

Batumi, Georgien
von
$49,613
30
ID: 33132
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    21

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

🏙 Wohnung - Geschäftsklasse am Meer

Clubniy zhiloy dom
Der Komplex wurde gebaut und im Dorf gebaut.

📍 Standort

  • 🌊 300 m zum Meer

  • 🌳 250 Meter zum Parken.

  • 🛍 700 m bis TC Metro City

  • ✈ 10 Minuten nach AYROPORT

  • 🚶 5 Minuten nach Central bulwara

Panoramnye artы na gorы und gorod

🏢 O Kuppel

  • Clubny Format, Business Class

  • 21 Jahre, 1 Korpus, 1 Unterboden

  • Alle 300 Apartments

  • 1 Zimmer

  • Drowns 2.9 m

  • Monolith Carcassian Technologie

  • 2 Lifte

  • Home gasförmig

  • Вожь Обесиватов

🛠 In kakoy condiments sedated apartment

Belый karkas

🔧 Reparatur unter Schloss und Schlüssel bei $ 650/m2
(Mebel, Technik, Santechnics, etc.)

Infrastruktur Grand home

Leben und Arbeiten, geben Sie nicht den Komplex:

  • ‍💻 Spornыy covorking with zone dla works

  • 🏋️‍♂️ Graben

  • 🚗 Tiefgarage

  • 🚲 Komnatы Mahlzeiten (velosipedы, kolaski, Sportler)

  • 🛎 Resepchen und Conserge-Service

  • 🔐 Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

  • ⚡ Vыsokospeedoy Internet

  • Beruf ihres Managements

💳 Einkaufsbedingungen

  • Polnaya

  • Die Kryptowährungen sind möglich

  • 🔥 Aktion:

    • PW 30%

    • Umsatzanteil bis 20 Monate

🏗 O Builder

  • 17 Jahre alt

  • 250 sauté in shat

  • 2 Projekte in Baustufen
    Nadjezhnyy Entwickler mit Subverter.

🤝 Versöhnungstransaktionen

  • Auswahl der Wohnung unter Wohnen oder Investitionen

  • Polnois Rechtsbefreiung

  • Die Reparatur verwalten

  • Hilfe bei Management und Personal in Arendu

📞 Schreiben Sie oder die Berechtigungen der Subberu luchshii Variante und rasskaju um den tatsächlichen Preish.
Anzahl der Wohnung begrenzt.

Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 31.5
Preis pro m², USD 1,575
Wohnungspreis, USD 49,613

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
