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Alliance Centropolis

Batumi, Georgien
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$135,000
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ID: 35053
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi
  • Adresse
    Sherif Khimshiashvili Street

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Über den Komplex

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Alliance Centropolis — Ein neues Niveau von Investitionen & Lifestyle

Standort
An der ersten Küste von Batumi, nur 50 Meter vom Meer entfernt, bietet atemberaubende Aussicht auf die Küste und Boulevard.

Multifunktionaler Komplex
24 Infrastrukturkomponenten, die Geschäfts-, Freizeit-, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten in einem Ziel verbinden.

Globale Marken
Mit der ersten 5 ★ Hyatt Centric und Partnerschaft mit dem World Trade Center.

Hohes Investitionspotenzial
Ganzjährig besetzt, starker Besucherfluss und konsistentes Immobilienwertwachstum.

Innovative Architektur
Futuristisches parametrisches Design mit modernsten Wohn- und Geschäftsräumen.

Premium Lifestyle
Über 10.000 m2 Erholungsgebiete, Luxus-Einzelhandel, Unterhaltungszonen und internationale Gastfreundschaft.

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Batumi, Georgien
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