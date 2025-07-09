Alliance Centropolis — Ein neues Niveau von Investitionen & Lifestyle

Standort

An der ersten Küste von Batumi, nur 50 Meter vom Meer entfernt, bietet atemberaubende Aussicht auf die Küste und Boulevard.

Multifunktionaler Komplex

24 Infrastrukturkomponenten, die Geschäfts-, Freizeit-, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten in einem Ziel verbinden.

Globale Marken

Mit der ersten 5 ★ Hyatt Centric und Partnerschaft mit dem World Trade Center.

Hohes Investitionspotenzial

Ganzjährig besetzt, starker Besucherfluss und konsistentes Immobilienwertwachstum.

Innovative Architektur

Futuristisches parametrisches Design mit modernsten Wohn- und Geschäftsräumen.

Premium Lifestyle

Über 10.000 m2 Erholungsgebiete, Luxus-Einzelhandel, Unterhaltungszonen und internationale Gastfreundschaft.