Alliance Centropolis — Ein neues Niveau von Investitionen & Lifestyle
Standort
An der ersten Küste von Batumi, nur 50 Meter vom Meer entfernt, bietet atemberaubende Aussicht auf die Küste und Boulevard.
Multifunktionaler Komplex
24 Infrastrukturkomponenten, die Geschäfts-, Freizeit-, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten in einem Ziel verbinden.
Globale Marken
Mit der ersten 5 ★ Hyatt Centric und Partnerschaft mit dem World Trade Center.
Hohes Investitionspotenzial
Ganzjährig besetzt, starker Besucherfluss und konsistentes Immobilienwertwachstum.
Innovative Architektur
Futuristisches parametrisches Design mit modernsten Wohn- und Geschäftsräumen.
Premium Lifestyle
Über 10.000 m2 Erholungsgebiete, Luxus-Einzelhandel, Unterhaltungszonen und internationale Gastfreundschaft.