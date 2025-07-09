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Wohnkomplex Ramada Encore by Wyndham

Batumi, Georgien
von
$89,177
von
$2,200/m²
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ID: 35507
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    30

Über den Komplex

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Real Estate Agency GulfStream präsentiert Ihre Aufmerksamkeit
Aparthotel Ramada Encore von Wyndham in Batumi ist ein investitionsattraktives Format, um ein stabiles Einkommen zu erhalten und den Wert von Immobilien zu erhöhen.

Der Komplex befindet sich in der TOP Lage: nur 300 Meter zum Meer und 5 Minuten zu Fuß zum Strand. Zu Fuß erreichbar New Boulevard, Wasserpark, Einkaufszentren, Restaurants und alle wichtigen touristischen Infrastruktur der Stadt. Perfekte Lösung für die tägliche Miete.

Das Projekt ist ein fertiges Investitionsprodukt: Studios, 1- und 2-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 31,9 bis 82.1 m2 mit Panoramafenstern und Balkonen. Alle Apartments sind mit einer schlüsselfertigen Reparatur gemietet, einschließlich Möbel und Geräte - Sie können sofort stoppen oder mieten.

Mit voller Zahlung, ein 5% Rabatt.

Das Format des Aparthotels bietet eine entwickelte interne Infrastruktur: ein Restaurant und eine Bar, ein Fitness-Club, Lounge-Zonen, Tiefgarage, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Concierge-Service.

Ramada Encore von Wyndham ist Teil des internationalen Netzwerks von Wyndham Hotels & Resorts, vertreten in mehr als 95 Ländern und umfasst mehr als 9.000 Hotels. Dies sorgt für ein hohes Maß an Service, Markenbewusstsein und stabile Belastung, was die Investitionsattraktivität des Projekts erhöht.
Sie kennen uns, vertrauen uns und bauen die Zukunft bei uns.


Los NP011RM

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