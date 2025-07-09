Green Side Gonio ist ein Premium-Wohnkomplex, der nur 50 Meter von der Schwarzmeerküste im malerischen Dorf Gonio, Batumi, entfernt liegt. Diese moderne Entwicklung kombiniert den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels mit der Freiheit des uneingeschränkten Wohnens für Wohnungseigentümer. Der Komplex besteht aus zwei 12-stöckigen Gebäuden, die mit modernen umweltfreundlichen Materialien und fortschrittlichen Technologien gebaut wurden. Es werden Studios, Ein-, Zwei-, Drei-Zimmer-Wohnungen und exklusive Duplex-Einheiten angeboten, alle mit hochwertiger Ausstattung und sofort bezugsfertig.