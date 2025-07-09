  1. Realting.com
Green Side Gonio

Batumi, Georgien
von
$81,360
MwSt.
von
$2,400/m²
BTC
0.9677610
ETH
50.7244918
USDT
80 439.3713944
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
ID: 32687
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.10.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    19

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Green Side Gonio ist ein Premium-Wohnkomplex, der nur 50 Meter von der Schwarzmeerküste im malerischen Dorf Gonio, Batumi, entfernt liegt. Diese moderne Entwicklung kombiniert den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels mit der Freiheit des uneingeschränkten Wohnens für Wohnungseigentümer. Der Komplex besteht aus zwei 12-stöckigen Gebäuden, die mit modernen umweltfreundlichen Materialien und fortschrittlichen Technologien gebaut wurden. Es werden Studios, Ein-, Zwei-, Drei-Zimmer-Wohnungen und exklusive Duplex-Einheiten angeboten, alle mit hochwertiger Ausstattung und sofort bezugsfertig.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 56.1
Preis pro m², USD 2,800 – 3,822
Wohnungspreis, USD 157,080 – 214,395
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 70.6
Preis pro m², USD 2,500 – 3,313
Wohnungspreis, USD 176,500 – 233,900
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 109.5 – 110.4
Preis pro m², USD 3,818 – 3,828
Wohnungspreis, USD 418,050 – 422,660
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 32.1 – 34.0
Preis pro m², USD 2,400 – 3,350
Wohnungspreis, USD 81,360 – 110,500

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
