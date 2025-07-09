  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Batumi
  4. Wohnkomplex Orbi Residence

Wohnkomplex Orbi Residence

Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
;
Wohnkomplex Orbi Residence
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 3309
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    35

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Orbi Residence ist ein 35-stöckiger Komplex, der 100 Meter vom Meer entfernt liegt.

Der Komplex verfügt über ein Fitness-, Schwimmbad-, Restaurant- und Management-Unternehmen.

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Batumi View apartments
Batumi, Georgien
von
$47,000
Wohngebäude Tbilisi Terrace
Tiflis, Georgien
von
$123,000
Wohngebäude Ezo
Vedzatkheva, Georgien
von
$1,600
Wohngebäude Alpha Home Didi Dighomi
Achalziche, Georgien
Preis auf Anfrage
Wohnanlage Opera
Tiflis, Georgien
von
$143,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Orbi Residence
Batumi, Georgien
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Outlook Forest
Wohngebäude Outlook Forest
Wohngebäude Outlook Forest
Wohngebäude Outlook Forest
Wohngebäude Outlook Forest
Tiflis, Georgien
von
$110,000
Etagenzahl 28
The upscale mixed-use complex offers a variety of experiences and a unique environment to both Georgian and foreign clients. One of the main criteria of the project is an environmentally friendly and healthy environment. The area is surrounded by forest, mountains and green landscapes. Its…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Alle anzeigen Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Wohnanlage $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batumi, Georgien
von
$33,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 17
Ein neues Projekt in Batumi, der Komplex wird nach dem englischen Konzept gebaut – mit einer reichen Infrastruktur und den höchsten Qualitätsstandards.Es ist ein Komplex von zwei 17-stöckigen Gebäuden + einen 10-stöckigen Flügel 300 Meter vom Meer entfernt. Der Komplex verfügt über eine eige…
Immobilienagentur
Satellite Estate
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Alle anzeigen Aparthotel Green Side Gonio
Aparthotel Green Side Gonio
Batumi, Georgien
von
$81,360
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 19
Fläche 28–130 m²
6 Immobilienobjekte 6
Green Side Gonio ist ein Premium-Wohnkomplex, der nur 50 Meter von der Schwarzmeerküste im malerischen Dorf Gonio, Batumi, entfernt liegt. Diese moderne Entwicklung kombiniert den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels mit der Freiheit des uneingeschränkten Wohnens für Wohnungseigentümer. Der Komp…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Wohnung 2 zimmer
69.7
223,040
Bauherr
GREEN SIDE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
GREEN SIDE
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen