Wohnkomplex SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

Batumi, Georgien
von
$59,040
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
ID: 32980
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.12.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    31

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

💎 Neuer Komplex mit Blick auf das Meer | Neue Konstruktion in der Nähe des Meeres | Verschiebung 52 Monate

🔥 Vorauszahlung liegt unter dem Markt

🔥 Kostensteigerung auf +48%
🔥 Kapitalrendite bis zu 12% pro Jahr

Zum Verkauf Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern im Premium-Komplex auf New Boulevard.
Zum Meer - 100 m, Panoramafenster, direkter Blick auf das Meer.


🌴 Lage - einer der besten Gegenden der Stadt

  • 100m zum Strand
  • In der Nähe von Cafés, Restaurants, Promenade, Park
  • Hohe Liquidität Resort Zone
  • Mietnachfrage ganzjährig
  • Komfortable, moderne Infrastruktur


🏙 Über den Komplex

  • Premium Multifunktionskomplex
  • Moderne Architektur, Panoramaverglasung
  • Lüftungsfassade, Glasgeländer
  • Aufzüge OTIS / CONE / Mitsubishi
  • VRF Heizung und Klimaanlage
  • Seismischer Widerstand 9 Punkte
  • Empfang, Sicherheit und Service rund um die Uhr
  • Management-Unternehmen mit Mietservice


🏡 Wohnungen.

  • Meerblick
  • Lieferformat - Premium-Rahmen
  • Die Möglichkeit der Reparatur vom Entwickler zu Beginn des Verkaufs von $ 250 / m2


💰 Preis- und Zahlungsplan

Kosten: ab $59040

🔹 ANHANG Erste Rate 25%

🔹 2. Installation für 52 Monate (ohne Interesse)


📈 Investitionsattraktionen

  • Ausbeuten bis 12 %
  • Kostensteigerung - bis zu 48% zur Lieferung
  • Lease Management

🤝 Begleitung

  • offizielle Arbeit mit dem Bauherrn
  • Auswahl und Prüfung
  • Online-Übersicht
  • Bailout
  • Möbel- und Miethilfe

🚩Die Anzahl der Lose für den Presale ist begrenzt - Zeit, einen Schnäppchenpreis zu buchen.

📞Schreiben, und ich werde die optimale Konfiguration auswählen und einen individuellen Zahlungsplan berechnen.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 61.0
Preis pro m², USD 2,000
Wohnungspreis, USD 122,000
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 29.1
Preis pro m², USD 2,050
Wohnungspreis, USD 59,665

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
