Wohnkomplex SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

💎 Neuer Komplex mit Blick auf das Meer | Neue Konstruktion in der Nähe des Meeres | Verschiebung 52 Monate

🔥 Vorauszahlung liegt unter dem Markt

🔥 Kostensteigerung auf +48%

🔥 Kapitalrendite bis zu 12% pro Jahr

Zum Verkauf Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern im Premium-Komplex auf New Boulevard.

Zum Meer - 100 m, Panoramafenster, direkter Blick auf das Meer.



🌴 Lage - einer der besten Gegenden der Stadt

100m zum Strand

In der Nähe von Cafés, Restaurants, Promenade, Park

Hohe Liquidität Resort Zone

Mietnachfrage ganzjährig

Komfortable, moderne Infrastruktur



🏙 Über den Komplex

Premium Multifunktionskomplex

Moderne Architektur, Panoramaverglasung

Lüftungsfassade, Glasgeländer

Aufzüge OTIS / CONE / Mitsubishi

VRF Heizung und Klimaanlage

Seismischer Widerstand 9 Punkte

Empfang, Sicherheit und Service rund um die Uhr

Management-Unternehmen mit Mietservice



🏡 Wohnungen.

Meerblick

Lieferformat - Premium-Rahmen

Die Möglichkeit der Reparatur vom Entwickler zu Beginn des Verkaufs von $ 250 / m2



💰 Preis- und Zahlungsplan

Kosten: ab $59040

🔹 ANHANG Erste Rate 25%

🔹 2. Installation für 52 Monate (ohne Interesse)



📈 Investitionsattraktionen

Ausbeuten bis 12 %

Kostensteigerung - bis zu 48% zur Lieferung

Lease Management

🤝 Begleitung

offizielle Arbeit mit dem Bauherrn

Auswahl und Prüfung

Online-Übersicht

Bailout

Möbel- und Miethilfe

🚩Die Anzahl der Lose für den Presale ist begrenzt - Zeit, einen Schnäppchenpreis zu buchen.

📞Schreiben, und ich werde die optimale Konfiguration auswählen und einen individuellen Zahlungsplan berechnen.