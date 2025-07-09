Wohnkomplex SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

💎 Neuer Komplex mit Blick auf das Meer | Neue Konstruktion in der Nähe des Meeres | Verschiebung 52 Monate
🔥 Vorauszahlung liegt unter dem Markt
🔥 Kostensteigerung auf +48%
🔥 Kapitalrendite bis zu 12% pro Jahr
Zum Verkauf Studios, Wohnungen mit 1 und 2 Schlafzimmern im Premium-Komplex auf New Boulevard.
Zum Meer - 100 m, Panoramafenster, direkter Blick auf das Meer.
🌴 Lage - einer der besten Gegenden der Stadt
🏙 Über den Komplex
🏡 Wohnungen.
💰 Preis- und Zahlungsplan
Kosten: ab $59040
🔹 ANHANG Erste Rate 25%
🔹 2. Installation für 52 Monate (ohne Interesse)
📈 Investitionsattraktionen
🤝 Begleitung
🚩Die Anzahl der Lose für den Presale ist begrenzt - Zeit, einen Schnäppchenpreis zu buchen.
📞Schreiben, und ich werde die optimale Konfiguration auswählen und einen individuellen Zahlungsplan berechnen.