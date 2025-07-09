Alliance Centropolis ist das multifunktionalste Projekt im Kaukasus, das das World Trade Center und seinen Ausstellungsraum, das Hyatt Centric Boulevard Batumi und 24 Infrastrukturelemente vereint. Das Projekt befindet sich in Batumi, einer der attraktivsten Städte Europas, nur 50 Meter vom Schwarzen Meer entfernt.

Jede Komponente des Komplexes gewährleistet eine nicht saisonale, ganzjährige Auslastung, was zur Investitionsattraktivität und regionalen Bedeutung des Komplexes beiträgt.

Gesamtinvestitionswert $420 000 000

Alliance Centropolis umfasst:

• Die erste Ausstellungsfläche des World Trade Centers in der Region

• Hochwertige Investitionswohnungen

• 5-Sterne-Internationales Hotel Hyatt Centric Boulevard Batumi

• Das größte Casino in Georgien

• Business-Center der Klasse A

• Einkaufszentrum der Klasse A

• 10.000 m² Erholungsfläche

• Lokales, 3-stöckiges Untergrundparkhaus

• Luxus-Restaurant, Sky Lounge und Bar

• Unterhaltungszentrum

• Hallenschwimmbad

• Spa- und Fitnesscenter

• Co-Working-Bereich

• Kino