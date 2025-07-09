  1. Realting.com
Batumi, Georgien
von
$102,869
30.12.24
$102,869
26.12.24
$115,767
28.11.24
$127,151
19.11.24
$116,286
25.10.24
$113,286
;
14 1
ID: 22382
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029

Über den Komplex

Alliance Centropolis ist das multifunktionalste Projekt im Kaukasus, das das World Trade Center und seinen Ausstellungsraum, das Hyatt Centric Boulevard Batumi und 24 Infrastrukturelemente vereint. Das Projekt befindet sich in Batumi, einer der attraktivsten Städte Europas, nur 50 Meter vom Schwarzen Meer entfernt.

Jede Komponente des Komplexes gewährleistet eine nicht saisonale, ganzjährige Auslastung, was zur Investitionsattraktivität und regionalen Bedeutung des Komplexes beiträgt.

Gesamtinvestitionswert $420 000 000

Alliance Centropolis umfasst:

• Die erste Ausstellungsfläche des World Trade Centers in der Region
• Hochwertige Investitionswohnungen
• 5-Sterne-Internationales Hotel Hyatt Centric Boulevard Batumi
• Das größte Casino in Georgien
• Business-Center der Klasse A
• Einkaufszentrum der Klasse A
• 10.000 m² Erholungsfläche
• Lokales, 3-stöckiges Untergrundparkhaus
• Luxus-Restaurant, Sky Lounge und Bar
• Unterhaltungszentrum
• Hallenschwimmbad
• Spa- und Fitnesscenter
• Co-Working-Bereich
• Kino

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 50.2 – 77.6
Preis pro m², USD 3,265 – 6,085
Wohnungspreis, USD 195,315 – 464,436
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 71.2 – 113.3
Preis pro m², USD 3,575 – 6,485
Wohnungspreis, USD 260,053 – 506,011
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 30.3 – 33.4
Preis pro m², USD 3,975 – 4,754
Wohnungspreis, USD 127,151 – 144,305

Standort auf der Karte

Batumi, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Video-Review von aparthotel Alliance Centropolis

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
