Wohnkomplex Apartments without a down payment in Batumi.

Wohnungen ohne eine Anzahlung in Batumi.

Wir präsentieren Ihnen eine neue Premium-Klasse Wohnanlage in einem der am meisten entwickelten Gegenden von Batumi, bei George Leonidze St., 4. Nur 1,8 km vom Meer entfernt, in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur, Grünflächen und bequemen Verkehrsaustausch.

Hauptvorteile

- Moderne Hochhäuser (30 Stockwerke), monolithische Rahmenstruktur, umweltfreundliche Materialien.

- Panoramafenster, hohe Decken, Glasfenster in den Hallen.

- Hochgeschwindigkeits-Rauschaufzüge, Zentralkommunikation, Brandmeldesystem.

- Eigenes 4-stufiges Parken, Gewerberäume auf den Erdgeschoss.

- Landschaftlicher Innenhof: Erholungsgebiete, Kinder- und Sportplätze, Landschaftsbau.

- Sicherheit: eingezäunte Fläche, Videoüberwachung, Intercom-Systeme.

- Erfahrener Entwickler — Elita Group+ (seit 2013).

Lage und Infrastruktur

- 1,8 km zum Strand, 200 m zu einer befahrenen Autobahn.

- Zu Fuß erreichbar: Geschäfte, Supermärkte, Cafés, Restaurants, Hopa Markt, Hopa Bazar Einkaufszentrum.

- Ausbildung: Schule Nr. 9 und Kindergarten 500 m entfernt.

- Medizin: Krankenhaus und Krankenhaus 1,5 km entfernt.

- Unterhaltung: Ardagani See, Wasserpark, Luna Park, Delfinarium, Zoo.

Verkehr Zugänglichkeit

- Öffentliche Verkehrsmittel halten auf 290 m (Busse und Minibusse in der ganzen Stadt).

- 8 km zum Busbahnhof und zum Bahnhof "Batumi-Passazhirskaya".

- 6 km zum internationalen Flughafen, 4 km zum Hafen.

Wohnungstypen

- Optionen: Studios, 1- und 2-Zimmer-Wohnungen (31-97 m2).

- Zustand: schwarzer Rahmen - Möglichkeit der individuellen Veredelung und Gestaltung.

- Außenbalkone mit gehärtetem Glasgeländer.

- Energieeffiziente Doppelverglasungsfenster, ausgezeichnete Wärme- und Geräuschdämmung.

- Panoramablick auf das Meer und die Stadt.

Kaufbedingungen

- Verkauf von Bargeld oder Banküberweisung

- Ja. Die Möglichkeit, eine Hypothek von der TBC Bank zu erhalten — Details an der Verkaufsstelle.

Dies ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern ein Raum zum Leben mit einem hohen Maß an Komfort, Sicherheit und eine einzigartige Atmosphäre der Gemütlichkeit.