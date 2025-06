Wohnkomplex KONIA THEA

KONIA THEA ist eine luxuriöse Wohnentwicklung bestehend aus nur zwei einzigartig gestalteten Villen, die in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Konia am westlichen Rand von Paphos gelegen sind. Jede Villa bietet unverbauten Panoramablick auf das Meer und atemberaubende Sonnenuntergänge, mit einem Fokus auf Privatsphäre, Raum und raffiniertes Leben. Mit privaten Überlauf-Pools, Dachgärten, Fußbodenheizung, versteckten A/C, Sicherheits- und Intercom-Systemen, elektrischen Toren und Energieeffizienzklasse A verbinden diese Häuser zeitgenössisches Design mit natürlicher Umgebung. Nur 500 Meter von der Autobahn Paphos–Limassol und nur wenige Minuten von allen wichtigen Annehmlichkeiten entfernt, ist KONIA THEA eine seltene Investition in zeitlosen Komfort und Stil.