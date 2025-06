Wohnkomplex ARTEMIS VILLAS

ARTEMIS ist eine exklusive Entwicklung von 23 luxuriösen Drei-Zimmer-, Drei-Badezimmer-Villen nur 200 Meter vom Strand entfernt in der sehr wünschenswerten Gegend von Kato Paphos. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, Dachgarten mit optionalem Jacuzzi, Elektroautoladegerät und High-Tech-Alarmsystem. Mit A-Klasse Energieeffizienz, geräumigen Layouts, Meerblick und Bergblick und Premium-Finishs sind diese Villen für Komfort, Sicherheit und Stil konzipiert. In idealer Lage in der Nähe von Schulen, Geschäften und Freizeiteinrichtungen bietet ARTEMIS die perfekte Mischung aus Luxus und Komfort – ideal für dauerhafte Wohn- oder High-Yield-Investitionen in Zyperns Top-Mietstandort.