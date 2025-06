Wohnkomplex Luma Genesis

Luma Genesis ist eine moderne Wohnanlage in einer der vielversprechendsten Gegenden von Paphos, nur wenige Minuten vom Sandstrand Geroskipou entfernt. Das Projekt besteht aus 24 elegant gestalteten 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, die zeitgenössische Architektur mit intelligenten Layouts kombinieren. Bewohner genießen Zugang zu einem Gemeinschaftspool, Dachterrasse und Kinderspielplatz. Jede Wohnung verfügt über Klimaanlage in jedem Zimmer, elektrische Rollläden, überdachte Parkplätze und einen Abstellraum. Der Komplex bietet Komfort, Energieeffizienz und eine ideale Lage in der Nähe der Stadt, dem Meer und dem Flughafen.