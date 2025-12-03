Ban Khao Pi Lai, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскошного проживания и уединения на одном из самых красивых пляжей Таиланда. Подходит как для проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: Baba Beach Club Natai расположен на вели…