  2. Таиланд
  3. Пхангнга
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Пхангнге, Таиланд

Тхай Меанг
1
Вилла Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Вилла Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Пхангнга, Таиланд
от
$5,42 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 850 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для взыскательных людей, ценящих роскошь и спокойствие. Особое внимание уделено комфорту и приватности, что делает его отличным выбором для семейного отдыха и долгосрочного проживания. О локации: Colonial Beach …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Вилла AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Таиланд
от
$1,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 368–644 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных людей, ищущих роскошное и спокойное жилье на берегу моря, а также для тех, кто ценит эксклюзивные условия для отдыха и занятия спортом. О локации: АQUELLA Lakeside находится в живописной провинции Пха…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Sava Beach Villas
Вилла Sava Beach Villas
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
от
$6,46 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2012
Количество этажей 3
Площадь 823 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 10 м, Гарантия дохода 4%О комплексе:Комплекс на побережье Андаманского моря включает 7 роскошных частных вилл на пляже Натай, провинция Пханг Нга. Пять вилл на берегу с 25-метровым бассейном и 6-7 спальнями, просторными гостиными и садами. Две трехэтажные виллы на второй линии — с 18…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Baba Beach Club Natai
Вилла Baba Beach Club Natai
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
от
$876,492
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 2
Площадь 110–1 053 м²
9 объектов недвижимости 9
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскошного проживания и уединения на одном из самых красивых пляжей Таиланда. Подходит как для проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: Baba Beach Club Natai расположен на вели…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Veyla Natai Beachfront Villas
Вилла Veyla Natai Beachfront Villas
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
от
$2,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 3
Площадь 585–615 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей эксклюзивного и спокойного отдыха на юге Таиланда. Проект предназначен для тех, кто ищет сочетание роскоши, уединения и доступа к современным удобствам. О локации: Veyla Natai Beachfront Villas расположены на живо…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
