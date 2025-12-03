  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Теп Красатти
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Тепе Красатти, Таиланд

Thalang
45
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Thalang, Таиланд
от
$1,34 млн
Количество этажей 1
Новый проект с современным дизайном в сердце района Бангтао Botanica Forestique - это уникальное сочетание городской жизни, здорового образа жизни и природной красоты. 65 вилл в современном роскошном дизайне с площадью участка от 674 до 1 168 кв.м. и площадью застройки от 424 до 567 кв…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Thalang, Таиланд
от
$621,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Название проекта: viriya green Застройщик: Viriya Property and Development Co., Ltd. Общая площадь земли: 15 017,60 кв. М Количество единиц: 21 Название устройства: Freehold/Lease Hold Вилла Тип: 3-5 спальни бассейна Размер участка: 360.00 - 748,85 кв. М Размер конструкции:…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Wynn Phuket
Вилла The Wynn Phuket
Thalang, Таиланд
от
$818,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 435 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для тех, кто ищет сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Замечательный выбор для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду. О локации: Расположен в престижном районе Таланг, рядом с известными достопри…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Теп Красатти, Таиланд
от
$460,350
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный в центре Пхукета в окружении тропических лесов, между Май Кхао и Бангтао, данный район называется Пхукетская Рублевка. На территории участка расположены частные бассейны 4х6 метров, парковка для 2 авт…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$590,855
Варианты отделки С отделкой
Представление роскошных виллов Botanica: где роскошь встречается спокойно возле UWCI и Thanyapura Sports Hotel. расположены в нескольких минутах от известной международной школы UWCI и престижного спортивного отеля Thanyapura, нашего последнего развития, Botanica Wisdom, предлагает непреодо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Симфония безмятежности среди леса О нас Спокойный среди природы, где вы можете чувствовать себя полностью расслабленным. Сад водопада, который приведет вас к середине природы, но, тем не менее, роскошный и удобный с современным роскошным дизайном с общей областью, где вы можете наслаждать…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Pru Jamрa
Thalang, Таиланд
от
$474,766
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 280 м²
2 объекта недвижимости 2
Готов к заезду, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Роскошный жилой комплекс на Пхукете включает 15 просторных вилл, идеально подходящих для комфортного проживания и отдыха. Архитектура сочетает современные и тайские элементы. Виллы предлагают площади от 390 кв.м до 553 кв.м, с…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Thalang, Таиланд
от
$863,423
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 462–593 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный проект роскошных и комфортных вилл Новый проект вилл для жизни, где всё продумано до мельчайших деталей. Он состоит из 18 роскошных вилл с 3 или 4 спальнями. Это умные и комфортные виллы, оборудованные всем необходимым для жизни и отдыха. Так же статус вилл определяет их соврем…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Residence By Andaman Asset
Вилла The Residence By Andaman Asset
Thalang, Таиланд
от
$699,311
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 350–352 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и комфортное жильё в сердце Пхукета. Проект привлекателен для семей и инвесторов, ценящих уникальный дизайн, современные технологии и близость к лучшим пляжам острова. О локации: The Residen…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Trichada Essence
Вилла Trichada Essence
Thalang, Таиланд
от
$564,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 221–408 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит как для семей, ищущих роскошное постоянное жилье, так и для инвесторов, желающих получить стабильную доходность от аренды на популярном курорте Пхукета. О локации: Trichada Essence расположен в живописном районе Thalan…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Концепт-дизайнДля вашего величайшего факта жизни в определенном месте, ЖИЗНЬ предназначена для исключительности во всех аспектах вашей привилегированной жизни. Это больше, чем просто «дом», но драгоценный подарок под названием «совершенство». Конечный в пределах вашей досягаемости. Откройте …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Thalang, Таиланд
от
$759,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 354 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошный, современный и спокойный образ жизни в живописном районе, а также для тех, кто ценит высококачественные инвестиции. О локации: Anchan Indigo расположен в Таланг, северном районе Пхукета. Местоположен…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Four Seasons
Вилла Botanica Four Seasons
Thalang, Таиланд
от
$587,866
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 305–380 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойного отдыха в одном из самых живописных мест Пхукета. Идеально для семей, любителей гольфа, активного отдыха и тех, кто ценит высокий уровень комфорта. О локации: Проект Botan…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Теп Красатти, Таиланд
от
$575,899
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 456 м²
2 объекта недвижимости 2
Гарантия дохода 6%О комплексе:Коллекция из 5 изысканно выполненных вилл представляет собой убежище среди природы в престижном районе Пхукета. В каждой резиденции 4 спальни с ванными комнатами, главная спальня 58 м² с гардеробной и гостиной. Виллы оснащены бассейном, садом, встроенными шкафам…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$559,044
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 320–340 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает в себя 47 уникальных единиц, предлагающих просторные виллы с площадью от 450 до 650 кв.м. Архитектура сочетает современные и традиционные элементы, создавая гармоничное пространство для жизни. В комплекс входит частная зона дл…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Таиланд
от
$984,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 560–600 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современную роскошь и комфорт в тропическом окружении. Подходит семьям, друзьям и инвестиционным покупателям, ищущим высокотехнологичное и удобное жилье. О локации: Layan Lucky Villas – Phase 1 расположены ряд…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Вилла Asherah Phase 3
Thalang, Таиланд
от
$887,767
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
2 объекта недвижимости 2
Третья фаза топовых вилл у столетнего Баньяна В проекте ведется строительство 19 вилл различных удобных и глубоко проработанных и улучшенных планировок, которые будут сданы под ключ в 2024 году. Район Банг Тао, где расположен комплекс, известен своей богатой инфрастуктурой — множеством…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Le Villa Lake
Вилла Le Villa Lake
Thalang, Таиланд
от
$737,064
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Наша цель - понять и доставить продукты, которые отражают сущность дома. Мы стремимся обеспечить свойства, наиболее подходящие для потребностей наших клиентов, агентов и деловых партнеров, чтобы устойчиво и последовательно расти в секторе развития недвижимости Phuket. Мы тщательно разрабатыв…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Ozone Campus
Вилла The Ozone Campus
Thalang, Таиланд
от
$681,751
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Лучшая жизнь для семьи Представляя виллу озонового кампуса, изысканная коллекция новых бассейнов для продажи на очаровательном острове Пхукет. Этот замечательный жилой проект предлагает роскошный образ жизни, идеально расположенный рядом с известным спортивным центром Thanyapura и UWC Thai…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Victory Project
Вилла The Victory Project
Thalang, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 388–420 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект эксклюзивных дизайнерских вилл в престижном районе Пхукета Данный проект включает в себя 40 эксклюзивных вилл, каждая из которых является шедевром архитектуры и дизайна. Ключевая визуальная концепция проекта — строительство двухэтажных вилл расположенных вокруг открытой территории …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Вилла Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Теп Красатти, Таиланд
от
$136,787
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Площадь 71 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ищет сочетание спокойствия и роскоши на тропическом Пхукете. Это идеальный проект для долгосрочных жителей, экспатов и инвесторов, стремящихся к японскому эстетическому стилю и гарантированному доходу. О локации: …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Sinae Residence
Вилла Sinae Residence
Вилла Sinae Residence
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Опыт SinaeВаше путешествие начинается здесь.Шагните в царство изысканной элегантности, где каждое мгновение предлагает спокойствие, а дух находит передышку. Примите гармонию природы и роскоши в наших частных виллах в бассейне на Пхукете, которые органично сочетаются с незабываемым отдыхом.До…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Thalang, Таиланд
от
$501,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Представляя ашерную виллы 1-2, роскошный жилой проект в самом сердце Таланга, Пхукет, который отражает сущность современной элегантности и тропического очарования. Эта эксклюзивная разработка охватывает обширные 11 200 кв. Каждая вилла предлагает 3 или 4 спальни с частными бассейнами и уча…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Теп Красатти, Таиланд
от
$163,560
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Utopia Thalang - удачно разработанный проект таунхаусов, подходящей для длительного проживания. Оформленный в чистом японском стиле простоты, минимализма в окружении чистой природы Пхукета. В проекте предусмотрены таунхаусы с 2 и 3 спальнями, гостиными и полноценными кухнями. Новый проект…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Thalang, Таиланд
от
$591,435
Количество этажей 1
Площадь 313 м²
1 объект недвижимости 1
Новый проект вилл с уникальным дизайном Проект состоит из частных домов с тремя, четырьмя спальнями, сочетающих в себе передовой дизайн, минимализм и исключительный комфорт. Виллы с полностью оборудованной кухней, встроенной гардеробной и кондиционированием. Общая площадь проекта составл…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Redwood House
Вилла Redwood House
Thalang, Таиланд
от
$558,346
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
🏷️Цена продажи: THB 18.9MМестонахождение: Таланг, ПхукетБассейн: частныйПлощадь застройки: 402,25 кв.мПлощадь земельного участка: 493,26 кв.мПлощадь 1-го этажа: 316,95 кв.мПлощадь сада: 4 автомобиляПраво собственности: Тайский Freehold или LeaseholdСостояние собственности: развитиеСостояние …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Anchan Horizon
Вилла Anchan Horizon
Thalang, Таиланд
от
$1,27 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 723 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтает о роскошной жизни на Пхукете с доступом к высоким стандартам комфорта и приватности. Прекрасное место для семейного отдыха и инвестиционное вложение. О локации: Проект находится в восхитительном ра…
Агентство
Tumanov Group
Вилла ALLTHAI Villages
Вилла ALLTHAI Villages
Теп Красатти, Таиланд
от
$830,909
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 489–714 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к эксклюзивной роскоши и высокому уровню жизни в тропическом раю. Проект ориентирован на взыскательных инвесторов, ценящих комфорт и безопасность своих вложений. О локации: Расположен в Май Као, …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Anchan Mountain Breeze
Вилла Anchan Mountain Breeze
Теп Красатти, Таиланд
от
$906,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 473–709 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию в тропическом раю. Проект Anchan Mountain Breeze подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционной выгоды. О локации: Расположенный в районе Тхаланг, Пхукет,…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 2
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 2
Thalang, Таиланд
от
$783,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 432–688 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто стремится к роскошной и современно обустроенной жизни в Пхукете. Проект подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или инвестиции. О локации: Layan Lucky Villas - Phase 2 расположены всего в 5 минутах езды от пля…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Alinda
Вилла Alinda
Thalang, Таиланд
от
$867,199
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Не просто еще одна вилла бассейна… Дом, который ты »; я искал! Где современная элегантность встречает вдумчивую жизнь Достаточные решения для хранения Выделенная тайская кухня. Живи в комнате для майни. ванные комнаты для всех членов семьи. Каждая деталь считалась улуч…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Thalang, Таиланд
от
$542,329
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 306–394 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семей с детьми, активных людей, и инвесторов, желающих приобрести роскошное жилье в престижном районе Пхукета. О локации: Naходится в районе Таланг, на северо-западе Пхукета, The Ozone Campus Villa расположена рядом с Thany…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Anchan Mountain Breeze
Вилла Anchan Mountain Breeze
Теп Красатти, Таиланд
от
$912,851
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Anchan Mountain Breeze - это главная вилла в Thep Krasattri, Пхукет, с роскошными виллами с 3-4 спальнями, спроектированными с обширными жилыми помещениями от 473 до 709 кв.м. Эти виллы демонстрируют современную архитектуру, которая гармонирует с природной красотой окрестностей.Каждая вилла …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Prestige Villa Phuket
Вилла Prestige Villa Phuket
Теп Красатти, Таиланд
от
$572,459
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 298–550 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и спокойствия. Этот проект создан для взыскательных личностей, ценящих комфорт и эксклюзивность. О локации: Расположенный в живописном районе Таланг на Пхукете, Prestige Vil…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Mono Champaca
Вилла Mono Champaca
Thalang, Таиланд
от
$534,112
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 314–425 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для взыскательных инвесторов и семей, ценящих сочетание роскоши, комфорта и стратегического расположения в Пхукете. О локации: Mono Champaca находится в престижном районе Таланг, на севере Пхукета. В непосредственной близости р…
Агентство
Tumanov Group
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Теп Красатти, Таиланд
от
$686,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Клубный поселок вилл AG Club Villas – идеальное место для проживания и инвестиций в сердце самого востребованного уголка Пхукета! Наши виллы – это не просто дома, а высокодоходное инвестиционное предложение. Без преувеличения – идеальная локация: по соседству находятся два комфортных п…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Victory
Вилла The Victory
Thalang, Таиланд
от
$1,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 388–877 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 1800 м, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 6 корпусов, объединяющих 1157 юнитов. Типы юнитов варьируются от уютных студий площадью 20 кв.м. до просторных апартаментов в 60 кв.м. Современная архитектура сочетается с функциональными дизайнами. Комплекс предлагает продуман…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Rungtiva
Вилла Rungtiva
Thalang, Таиланд
от
$595,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Rungtiva Private Pool Villas, великолепный дом отдыха в конфиденциальности посреди великолепной природы, который безупречно сочетает в себе роскошь и уюту. Идиллически расположен в частной области, состоящей из 18 уникально современных тропических виллов с 3-4 спальнями, и расположенных на 5…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Anchan Flora
Thalang, Таиланд
от
$605,108
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 328–540 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошь и уединение в окружении природы, вблизи пляжей Бангтао и Лаян. О локации: Anchan Flora расположена на западном побережье Пхукета, рядом с пляжами Бангтао и Лаян, с быстрым доступом к району Лагуна. О …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Janya phase 2
Вилла Janya phase 2
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Благодаря более чем 30-летнему опыту работы в строительной отрасли, как в сфере жилья, так и в сфере кондоминиумов, мы понимаем, что качество имеет первостепенное значение в строительных проектах. Спокойная жизнь на природе дает вам полный отдых, помогая вам подготовиться к предстоящему дн…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Вилла Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Теп Красатти, Таиланд
от
$808,490
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукеты, где яркость солнца сочетается с природным миром! Рассрочка! Живописные виды гор и садов заповедника Кхао Пра Тео. Расстояние до пляжа: 15 минут до пляжа Най-Янг. В стоимость виллы включены бассейн, ландшаф…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла 4 Seasons Botanica
Вилла 4 Seasons Botanica
Thalang, Таиланд
от
$679,443
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
At Botanica Luxury Villas, our dedication transcends business; we are profoundly committed to the holistic development and well-being of Phuket As proud local developers, we play a pivotal role in fostering the growth of our community, enhancing social welfare, supporting local people, and p…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Таиланд
от
$882,694
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Komo Palm Villas
Вилла Komo Palm Villas
Thalang, Таиланд
от
$545,068
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 353 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит уединение, роскошь и природу. Проект адресован взыскательным инвесторам и семьям, ищущим исключительное проживание в Пхукете. О локации: Расположенные рядом с пляжем Лаян, виллы Komo Palm Villas пред…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Foresta II
Вилла Botanica Foresta II
Thalang, Таиланд
от
$948,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 403–572 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Botanica Foresta II – идеальный выбор для тех, кто ищет утонченную роскошь и гармонию с природой. Этот проект создан для состоятельных людей, ценящих комфорт, высокое качество жизни и надежные инвестиции. О локации: Расположенный в живо…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Asherah villas
Вилла Asherah villas
Thalang, Таиланд
от
$839,971
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 260–481 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто мечтает о роскошной жизни на райском острове. Если вы цените современный дизайн, простор и близость к природе, Asherah Villas – ваш идеальный выбор. О локации: Asherah Villas расположены в живописном районе на западе Пхукета,…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Вилла Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Таиланд
от
$822,447
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 112 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Anchan, роскошный жилой комплекс в живописном районе Таланг на Пхукете. Наше глубокое понимание Пхукета влияет на разработку нашей продукции и выбор места, гарантируя первоклассные инвестиционные возможности. С более чем десятью успешными проектами мы продолжаем демонстрир…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Le Villa Lake
Вилла Le Villa Lake
Thalang, Таиланд
от
$696,221
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 350–400 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:На закрытой охраняемой территории находятся 16 современных вилл в стиле лофт. Виллы предлагают 3 спальни, высотность 2 или 3 этажа, виды на бассейн и сад. В стоимость входит отделка, кондиционеры, кухонный гарнитур и сантехника. Дополнительно дос…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Alinda Villas
Вилла Alinda Villas
Thalang, Таиланд
от
$725,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 432–786 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Alinda Villas идеально подходят для тех, кто ищет сочетание роскоши, удобства и устойчивого образа жизни в тропическом раю Пхукета. Это отличный выбор для семей, любителей гольфа и всех, кто ценит современный комфорт и экологичность. О …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Foresta
Вилла Botanica Foresta
Thalang, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 339–558 м²
12 объектов недвижимости 12
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подойдет для тех, кто ищет роскошное и уединенное проживание в тропическом окружении. Отличный выбор для семей, инвесторов и тех, кто хочет приобрести премиальную недвижимость на Пхукете. О локации: Botanica Foresta расположена…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Таиланд
от
$739,540
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 360–461 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошный образ жизни, безопасность и удобство. Проект учтёт потребности семей, деловых людей и инвесторов, стремящихся к стабильному доходу и финансовому росту. О локации: Mouana Serenity Cherng Tal…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Tri Vananda
Вилла Tri Vananda
Thalang, Таиланд
от
$1,43 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 333–853 м²
6 объектов недвижимости 6
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающийся с точки зрения концепции проект стартовал в самой роскошной природной зоне элитного района Банг Тао, вблизи богатой инфрастуктурой его части. Он представит собой целостный, первый в своем роде оздо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Viriya Green Pool Villas
Вилла Viriya Green Pool Villas
Thalang, Таиланд
от
$581,503
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 325–504 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и умиротворенной жизни на Пхукете. Проект Viriya Green Pool Villas удовлетворит потребности взыскательных покупателей, ценящих комфорт и выгодные инвестиции. О локации: Расположенный …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Ananda Pool
Вилла Ananda Pool
Thalang, Таиланд
от
$799,262
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Концепция проекта: Концепция современных вилл с частным бассейном заключается в создании анклава роскошных и уединенных домов, предоставляющего жильцам частный оазис, где они могут расслабиться, восстановить силы и насладиться абсолютным чувством спокойствия. Проект ориентирован на предос…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Rungtiva Private Pool Villas
Вилла Rungtiva Private Pool Villas
Thalang, Таиланд
от
$520,143
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 263–359 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и комфорт в окружении природы. Проект подходит тем, кто ищет уникальное сочетание спокойствия и удобной доступности ко всей инфраструктуре Пхукета. О локации: Расположенные в самом сердце район…
Агентство
Tumanov Group
