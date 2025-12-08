  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Чонбури, Таиланд

Паттайя
Паттайя
Nong Pla Lai
Bang Lamung
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Паттайя, Таиланд
от
$100,884
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности! Дом сдан! Готов к заселению! Полная меблировка! Вид на сад! Coco Vile - новейший проект недвижимости, предлагающий прекрасно спроектированные односемейные дома в спокойном скандинавском стиле. Наслаждайтес…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла HORIZON
Вилла HORIZON
Вилла HORIZON
Вилла HORIZON
Вилла HORIZON
Вилла HORIZON
Паттайя, Таиланд
от
$259,587
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Северной Паттайе! Это идеальный вариант для комфортной жизни и успешных инвестиций. Доходность до 8% в год! Ощутите функциональность пространства и спокойствие в эксклюзивном убежище HORIZON далёком о…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Паттайя, Таиланд
от
$354,613
Количество этажей 1
Современные одноэтажные виллы с террасой на крыше! Элегантные 1-этажные виллы в спокойном районе Хуай Яй (Патая) – идеальный вариант для семейного отдыха или инвестиций с приватным бассейном и панорамной террасой. Вилла Larelana была спроектирована с учетом всех потребностей, органично с…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Таиланд
от
$136,576
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой и близостью к пляжам! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %! Есть рассрочка! Полностью меблиро…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Таиланд
от
$153,585
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла ATMOS PRIME VILLA
Вилла ATMOS PRIME VILLA
Вилла ATMOS PRIME VILLA
Вилла ATMOS PRIME VILLA
Вилла ATMOS PRIME VILLA
Вилла ATMOS PRIME VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$398,399
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы у озера Мабпрачан! Доступна рассрочка! Atmos Prime Villa — это бутик-комплекс из 8 роскошных вилл в современном тропическом стиле, расположенный в престижном районе Понг, рядом с живописным озером Мабпрачан. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Вилла LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Вилла LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Вилла LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Вилла LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Вилла LAYAN RESIDENCE PATTAYA
Huai Yai, Таиланд
от
$351,079
Варианты отделки С отделкой
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Есть рассрочка! Частичная меблировка! Layan Residence Pattaya — это место, где вы можете насладиться великолепием жизни и определить ее в лучшем виде,…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$924,237
Количество этажей 2
Скандинавский оазис в сердце Таиланда: элегантность, комфорт и инвестиционная привлекательность! Рассрочка! Полная меблировка! CHARIN Pattaya — это премиальный поселок, объединяющий чистые линии скандинавского дизайна, функциональность и тропическую расслабленность. Просторные виллы с ди…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла THE AROWANYX
Вилла THE AROWANYX
Вилла THE AROWANYX
Вилла THE AROWANYX
Вилла THE AROWANYX
Вилла THE AROWANYX
Паттайя, Таиланд
от
$567,388
Количество этажей 2
Элитный жилой комплекс в сердце Паттайи! Arowanyx — это эксклюзивный комплекс из 18 роскошных вилл в тихом районе Нонг Прю, сочетающий приватность, современный дизайн и передовые технологии. Каждая вилла спроектирована для максимального комфорта, с просторными зонами отдыха, частными басс…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Паттайя, Таиланд
от
$524,358
Количество этажей 2
Премиум-проект в закрытом посёлке! Почувствуйте воплощение пригородной элегантности в Baan Mae Residence 69, расположенном в тихом районе Toongklom-Talman 27 в Паттайе. Этот первоклассный жилой проект сочетает в себе очарование сельской жизни с удобствами городского образа жизни, предлага…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$618,206
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элитные виллы с приватными бассейнами в сердце Паттайи! Роскошная жизнь в закрытом комьюнити премиум-класса! Zensiri Estate — это эксклюзивный проект из 26 современных вилл в престижном районе Джомтьен. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, с…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA
Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA
Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA
Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA
Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA
Вилла CELESTIAL VILLA PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$337,059
Количество этажей 1
Скандинавская гармония в Паттайе! Современные одноэтажные виллы с бассейном! Celestial Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий скандинавский минимализм, функциональность и тропический комфорт. Уютные виллы с частными бассейнами расположены в престижном районе Нонг Прю, предлагая идеал…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Паттайя, Таиланд
от
$232,418
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе B HOME ESTATE в тихом районе Huai Yai! Доступна рассрочка! Эксклюзивный жилой комплекс Tropical Village 3 спроектирован в современном тропическом стиле, предлагая идеальное сочетание роскоши и комфорта. Дома, построе…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$521,353
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце северной Паттайи! Madcha Le Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий в себе современный дизайн, приватность и высокий уровень жизни. Каждая вилла спроектирована с безупречным вниманием к деталям, предлагая просторные зоны для отдыха, элегантную отделку и передо…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Паттайя, Таиланд
от
$207,964
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT! Рассрочка! Откройте для себя дом своей мечты в Patta Element. Коллекция из более чем из 5 различных проектов домов позволит вам легко найти идеальный вариант, который соответствует вашему уникальному стилю. Проект уделяет внима…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Паттайя, Таиланд
от
$232,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Narita Villa - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс имеет современный дизайн в японском стиле. Поездка до пляжа Джомтьен или района Южной Паттайи займет всего 10-15 минут! Локация: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, м…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Вилла THE SCENEVANAR
Паттайя, Таиланд
от
$1,10 млн
Количество этажей 2
Элитные виллы с продуманной локацией и премиальными удобствами! The Scenevanar — это эксклюзивный комплекс вилл премиум-класса, расположенный в живописном районе Thung Klom-Tanman. Здесь гармонично сочетаются современный дизайн, приватность и инновационные технологии, создавая идеальное п…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Вилла LAYAN BANGSARE BEACH
Банг Саре, Таиланд
от
$266,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Очаровательная двухэтажная вилла люкс класса Layan Bangsare Villas на берегу Сиамского залива! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Есть рассрочка! Вилла меблирована! Удобства: личный бас…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$182,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY! Рассрочка! VILLA ASIATIC PATTAYA - это совершенно новый поселок, предлагающий европейский образ жизни с азиатским оттенком в идеальном месте. Тайский образ жизни — жизнерадостный, сельская местность в…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла onyx grand village
Вилла onyx grand village
Вилла onyx grand village
Вилла onyx grand village
Вилла onyx grand village
Вилла onyx grand village
Паттайя, Таиланд
от
$506,149
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце Паттайи! Современные 2-этажные виллы премиум-класса – это элитная недвижимость для жизни и инвестиций в самом популярном курорте Таиланда. Onyx Grand Village - проект, где роскошь встречается со спокойствием в изысканной обстановке. Это побег от обыденности, с эл…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$615,127
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элитный бутик-посёлок LAVENDER VILLA в Паттайе! 15 эксклюзивных вилл с частными бассейнами в стиле contemporary luxury! Доходность аренды: 7-9% годовых! Возможны индивидуальные графики оплаты под Клиента! Встроенная мебель и техника включены в цену! Удобства: 5-метровые потолки, витра…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла THE LAVISH
Вилла THE LAVISH
Вилла THE LAVISH
Вилла THE LAVISH
Вилла THE LAVISH
Вилла THE LAVISH
Вилла THE LAVISH
Паттайя, Таиланд
от
$519,850
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Роскошные виллы с бассейном в сердце Паттайи! THE LAVISH — это эксклюзивный проект современных двухэтажных вилл с частными бассейнами, расположенный в престижном районе Северной Паттайи. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит простор, элегантность и удобство, предлагая до 400 м² ж…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Паттайя, Таиланд
от
$188,972
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Современный жилой посёлок ENGEL HAUS в районе Rong Po! Надёжный выбор для семьи, инвесторов или тех, кто ищет спокойную жизнь в 10 минутах от города! Часть домов готова к заселению в течение 2–3 месяцев! Инфраструктура посёлка: бассейн, фитнес-зал, парк и зелёные зоны, охрана и видеонаб…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$1,23 млн
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы премиум-класса в сердце Паттайи! Полная меблировка! Рассрочка! Harmony Hills Villas — это закрытый комплекс всего из 8 элитных вилл с продуманными планировками, умными технологиями и безупречным дизайном. Просторные резиденции сочетают в себе приватность, комфорт и выс…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Паттайя, Таиланд
от
$476,913
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
BAAN MAE BIBURY — английская классика в сердце Паттайи! Baan Mae Bibury — это эксклюзивная вилла, вдохновлённая очарованием старинных английских поместий, но созданная для современной жизни в тропиках. Здесь классическая элегантность сочетается с роскошными удобствами, а приватность — с б…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Паттайя, Таиланд
от
$80,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Виллы SABAI HOME 8 в районе Bang Lamung, Паттайя! Привлекательная инвестиция в Ваше будущее! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Каждая резиденция может похвастаться щедрой планировкой, которая обеспечивает как комфорт, так и удобство для жильцов. Для тех, кто ищет гармоничное сочетание …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Вилла THE SYLVA PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$1,30 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Элитные виллы в окружении природы Паттайи! Доступна рассрочка до завершения строительства! The Sylva Pattaya — это уникальный проект от Arneja Estates, где современная роскошь гармонично сочетается с уединённостью тропического леса. Каждая вилла спроектирована для тех, кто ценит приватно…
Агентство
DDA Real Estate
