Чонг Тале, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальное решение для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и умиротворения в Пхукете. Подходит как для личного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Villoft Zen Living расположен в престижной зоне пляжей Банг Тао и Лая…