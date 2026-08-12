  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Пхукете, Таиланд

;
Пхукет
27
Тхаланг
307
Si Sunthon
268
Чонг Тале
144
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
Вилла Narana
Показать все Вилла Narana
Вилла Narana
Тхаланг, Таиланд
от
$942,813
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 516–539 м²
5 объектов недвижимости 5
Роскошные виллы на Пхукете недалеко от пляжа Май Као Первый интегрированный жилой комплекс на Пхукете, включающий в себя международный спортивный комплекс с бассейном олимпийского стандарта, двухэтажное клубное здание, спа и оздоровительный центр, трехэтажное здание, оборудованное для раз…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Показать все Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Вилла Тайланд, остров Пхукет, Тха Ланг
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,58 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 650 м²
1 объект недвижимости 1
Канопи Холмы Приватный закрытый комплекс из 9 видовых, просторных и функциональных вилл, тщательно спроектированым для семей с детьми. Виллы являются идеальным выбором и разумным решением для долгосрочного семейного проживания на Пхукете. Это не очередная курортная недвижимость, а премиал…
Агентство
Billion Dollar Beauties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Billion Dollar Beauties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Написать в Telegram
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположен…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Показать все Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Кату, Таиланд
от
$980,435
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 532–817 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Виллы предлагают 5 спальных комнат, включая большую мастер спальню с террасой, ванной и рабочим пространством. Просторная гостиная с панорамными окнами, столовая и европейская кухня. Дополнительная гостиная на нижнем уровне. Полная чистовая отделка с сантехникой, к…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Количество этажей 1
Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой! Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%!  Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле! Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Показать все Вилла NATURALE POOL VILLAS
Вилла NATURALE POOL VILLAS
Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейнами в живописном районе Банг Тао на Пхукете! Доступна рассрочка! Naturale Pool Villas — это  резиденция в самом сердце Банг Тао, в 5 минутах от Порто де Пхукет и Blue Tree. У нас есть ограниченное к…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Показать все Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Пхукет, Таиланд
от
$793,143
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Виллы с бассейном Trinity Village построены в современном роскошном стиле и станут прекрасным выбором как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на время отпуска на Пхукете! Доступна рассрочка! Cовременные виллы с бассейном, которые сочетают в себе модернизм, минимализм и ар-…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Показать все Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Камала, Таиланд
от
$1,38 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 450–575 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 1000 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 16 частных вилл с бассейном, которые сдаются с чистовой отделкой, встроенной сантехникой, мебелью и системой кондиционирования. Работает круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Полный мебельный пакет приобретается за дополн…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла ISLAND COLLECTION
Вилла ISLAND COLLECTION
Вилла ISLAND COLLECTION
Вилла ISLAND COLLECTION
Вилла ISLAND COLLECTION
Показать все Вилла ISLAND COLLECTION
Вилла ISLAND COLLECTION
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,90 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Инвестируйте в роскошные виллы в престижном районе Банг Тао! Доход от 7%! Это отличный шанс стать владельцем недвижимости, которая будет пользоваться большим спросом. Рассрочка! Недалеко от пляжа Банг Тао! Вилла меблирована! I SLAND COLLECTION — суперэксклюзивная резиденция, с…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Камерный комплекс
Вилла Камерный комплекс
Вилла Камерный комплекс
Вилла Камерный комплекс
Вилла Камерный комплекс
Показать все Вилла Камерный комплекс
Вилла Камерный комплекс
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$556,466
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 1
🏡 Виллы 297–424 м² на Пхукете | 3–4 спальни | Рассрочка | Рядом BIS 🌴 Таиланд, Пхукет (район с удобной логистикой, рядом British International School) 💰 от 19 276 000 THB (~ от 540 000 $) ---------- 🔥 Этот проект — редкое предложение ✅ Камерный формат — мало вилл, нет плотной …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Показать все Вилла HOME TOWN
Вилла HOME TOWN
Пхукет, Таиланд
от
$444,049
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы на острове Пхукет! Это идеальный выбор для тех, кто ищет стабильный доход и комфорт! 700 м до пляжа! Удобства: лобби, библиотека, кофе-бар, общественная клиника, ресторан, круглосуточный магазин, общий бассейн, многофункциональный зал,…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Показать все Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Вилла Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Таиланд
от
$739,540
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 360–461 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошный образ жизни, безопасность и удобство. Проект учтёт потребности семей, деловых людей и инвесторов, стремящихся к стабильному доходу и финансовому росту. О локации: Mouana Serenity Cherng Tal…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Показать все Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Пхукет, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Показать все Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$1,98 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия, с уникальными элементами дизайна и привлекательными материалами, отличающими их от других роскошных домов на острове. Комплекс состоит из трёх эксклюзивных вилл с бассейном, двух вилл с 4 спальням…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Показать все Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Па Хлок, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 625–1 341 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas идеально подходит для тех, кто стремится к жизни в гармонии с природой, не отказываясь от комфорта и роскоши. Это идеальный выбор для семей и инвесторов, ценящих эксклюзивность и умиротворение. О лока…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Показать все Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Тхаланг, Таиланд
от
$757,492
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 516–1 056 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Narana Villa Phuket идеально подходит для взыскательных инвесторов и тех, кто ищет роскошное жилье рядом с Маикхао Бич. Этот проект создан для комфортной жизни, обеспечивающей высокую инвестиционную привлекательность. О локации: Располо…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Показать все Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 533–606 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Erawana Grand идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к роскошной жизни и выгодным инвестициям. Этот комплекс работает на обеспечение максимального комфорта и приватности. О локации: Erawana Grand находится в…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Показать все Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
КОНСЕПТС вдохновением для создания идеального жилья, включающего тропический дизайн дома Юго-Восточной Азии и современные дома из западных стран, чтобы сформировать современную виллу с бассейном, наполненную теплом природы и высокой конфиденциальностью. Эксклюзив только для пяти семей.Дом пр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Показать все Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$2,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
BB Horizon Resort - это роскошная недвижимость для комфортного проживания на Пхукете. На территории в 62 346.08 m2 расположены 13 малоэтажных зданий кондоминиума, пятизвездочный отель, виллы, клубный дом, марина для яхт, прогулочные зоны, бассейны и многое другое. В минутной доступности е…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Показать все Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$584,683
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Виллы Panora Pool - это 38 роскошных резиденций, которые сочетают в себе преимущества виллы с уникальной инфраструктурой большого кондоминиума. Виллы Panora расположены в нескольких минутах ходьбы от великолепных пляжей Сурин и Бангтао. Сам бренд Panora стал символом успешного и роскошного п…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Показать все Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$638,987
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Современные виллы с бассейном в самом красивом месте Пхукета Расположенный на берегу спокойного пляжа Банг Тао проект является одним из самых востребованных на рынке недвижимости. Район Банг Тао известен хорошо развитой инфраструктурой — огромным выбором ресторанов, супермаркетов, бутиков…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Показать все Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ozone Luxury Villas, двухэтажная вилла, состоящая из 5 современных частных роскошных вилл, имеет четыре-пять спален со всеми ванными комнатами, гардеробную, гостиную открытой планировки с окном во всю длину и высоким потолком, обеспечивающим прохладный бриз, большую столовую и кухню, террасу…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Показать все Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$192,251
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Surin Beach представляет собой одно из самых престижных и роскошных мест для жизни на острове Пхукет, Таиланд. Этот жилой комплекс представляет собой идеальное сочетание современного дизайна, высоких стандартов комфорта и первоклассных удобств. Непосред…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Показать все Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Thalang, Таиланд
от
$863,423
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 462–593 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный проект роскошных и комфортных вилл Новый проект вилл для жизни, где всё продумано до мельчайших деталей. Он состоит из 18 роскошных вилл с 3 или 4 спальнями. Это умные и комфортные виллы, оборудованные всем необходимым для жизни и отдыха. Так же статус вилл определяет их соврем…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Показать все Вилла Punyisa Bang Jo
Вилла Punyisa Bang Jo
Си Сунтон, Таиланд
от
$2,99 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Punyisa Bang Jo стратегически расположен в одном из самых востребованных жилых районов, удобно расположенных на полпути между памятником героинов и Лагуна. Bang Jo, находится всего в 10-15 минутах от Пхукета; Чтобы поставить эту цель, Мэри Пакамард создала интегрированную архитектурную и лан…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Alisha Grand
Вилла Alisha Grand
Вилла Alisha Grand
Вилла Alisha Grand
Вилла Alisha Grand
Показать все Вилла Alisha Grand
Вилла Alisha Grand
Си Сунтон, Таиланд
от
$435,507
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 300–420 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных инвесторов и любителей роскоши, стремящихся к комфортному и элегантному пребыванию во главе с природной красотой Пхукета. О локации: Alisha Grand находится в живописном районе Таланг, Пхукет. Таланг с…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Prime Villas
Вилла Prime Villas
Вилла Prime Villas
Вилла Prime Villas
Вилла Prime Villas
Показать все Вилла Prime Villas
Вилла Prime Villas
Си Сунтон, Таиланд
от
$400,954
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 211 м²
2 объекта недвижимости 2
Можно с животными, Полная меблировкаО комплексе:Этот новый жилой комплекс на Пхукете планируется завершить в декабре 2023 года. В составе комплекса предусмотрено 13 частных вилл, каждая из которых имеет 4 спальни с прилегающими бассейнами. Современная архитектура сочетается с экологичными ма…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Показать все Вилла THE TRINITY VILLAGE
Вилла THE TRINITY VILLAGE
Си Сунтон, Таиланд
от
$795,292
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Виллы с бассейном Trinity Village построены в современном роскошном стиле и станут прекрасным выбором как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на время отпуска на Пхукете! Доступна рассрочка! Cовременные виллы с бассейном, которые сочетают в себе модернизм, минимализм и ар-…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Показать все Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Равай, Таиланд
от
$977,836
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350–441 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Civetta Grand Villas идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и уединению в одном из самых живописных уголков Пхукета. Проект создан для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и высокую инвестиционную привлекательность. О …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла THE MOMENTUM
Вилла THE MOMENTUM
Вилла THE MOMENTUM
Вилла THE MOMENTUM
Вилла THE MOMENTUM
Показать все Вилла THE MOMENTUM
Вилла THE MOMENTUM
Тхаланг, Таиланд
от
$671,298
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Лаяна: роскошная вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами, идеально подходящая для комфортного проживания и аренды! Доступна рассрочка! Рост цены в год: разница в цене после сдачи может достигать 20–30%. The Momentum - это высокая концентрац…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Показать все Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Чалонг, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 328–415 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных инвесторов, ищущих сочетание роскоши и экологичности в сердце Пхукета. Отлично подходит для семей и тех, кто ценит комфорт и экологичность. О локации: Расположенный в Чалонге, проект окружен ресторана…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Показать все Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Thalang, Таиланд
от
$759,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 354 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошный, современный и спокойный образ жизни в живописном районе, а также для тех, кто ценит высококачественные инвестиции. О локации: Anchan Indigo расположен в Таланг, северном районе Пхукета. Местоположен…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Two Villas Tara
Вилла Two Villas Tara
Вилла Two Villas Tara
Вилла Two Villas Tara
Вилла Two Villas Tara
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2007
Количество этажей 1
Площадь 281 м²
2 объекта недвижимости 2
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс из 15 вилл в тайско-балийском стиле предлагает от 1 до 4 спален, каждая с ванной комнатой. Виллы оборудованы полностью укомплектованной европейской кухней, гостиной и обеденной зоной с панорамными окнами. Виды на бассейн и сад создают атмосферу уюта и ко…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Показать все Вилла Manick Hillside
Вилла Manick Hillside
Си Сунтон, Таиланд
от
$2,15 млн
Количество этажей 2
Площадь 820 м²
1 объект недвижимости 1
Виллы Manick Hillside предлагают роскошную жизнь в спокойном месте Наши виллы могут похвастаться потрясающим видом на горы и изысканным современным дизайном интерьера, создавая пространство, которое обеспечивает комфорт для семейного проживания, так и элегантность. Всего в 15 минутах е…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Показать все Вилла Alisa
Вилла Alisa
Choeng Thale, Таиланд
от
$591,295
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Частная вилла с бассейном, сочетающая в себе традиционный тайский и современный стиль. Она создана для тех, кто ищет простое жилье, но изысканные детали, и удивляется тайским ремеслам, гармонично оформленным в этом современном доме.Прекрасная загорелая женщина представляла стиль Алисы. Ее ес…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Показать все Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Пхукет, Таиланд
от
$546,122
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла The Victory Project
Вилла The Victory Project
Вилла The Victory Project
Вилла The Victory Project
Вилла The Victory Project
Показать все Вилла The Victory Project
Вилла The Victory Project
Thalang, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 388–420 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект эксклюзивных дизайнерских вилл в престижном районе Пхукета Данный проект включает в себя 40 эксклюзивных вилл, каждая из которых является шедевром архитектуры и дизайна. Ключевая визуальная концепция проекта — строительство двухэтажных вилл расположенных вокруг открытой территории …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Показать все Вилла Trisara
Вилла Trisara
Чонг Тале, Таиланд
от
$3,60 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 1
Площадь 630–2 077 м²
9 объектов недвижимости 9
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных вилл класса люкс, каждая из которых имеет потрясающий вид на море. Виллы предлагают просторные жилые помещения внутри и снаружи, а также частные бассейны, гармонично сочетающие экзотические натуральн…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Показать все Вилла Lake House
Вилла Lake House
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,69 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 2
Площадь 350 м²
2 объекта недвижимости 2
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:На западной стороне Пхукета расположены 32 роскошные частные виллы в современном тропическом стиле. Виллы имеют участки площадью от 400 до 1200 кв. м и включают 3-4 спальни. Комплекс оборудован системой SmartHome, частными бассейнами с джакузи, п…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла ALLTHAI Villages
Вилла ALLTHAI Villages
Вилла ALLTHAI Villages
Вилла ALLTHAI Villages
Вилла ALLTHAI Villages
Показать все Вилла ALLTHAI Villages
Вилла ALLTHAI Villages
Теп Красатти, Таиланд
от
$830,909
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 489–714 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к эксклюзивной роскоши и высокому уровню жизни в тропическом раю. Проект ориентирован на взыскательных инвесторов, ценящих комфорт и безопасность своих вложений. О локации: Расположен в Май Као, …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Показать все Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Чалонг, Таиланд
от
$509,461
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 192–498 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошное уединение с максимальными удобствами в тропическом раю. Подходит для семей с детьми, а также для тех, кто рассматривает возможность инвестиций. О локации: Расположен в Чалонг Бей, одном из самых прив…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Показать все Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Концепт-дизайнДля вашего величайшего факта жизни в определенном месте, ЖИЗНЬ предназначена для исключительности во всех аспектах вашей привилегированной жизни. Это больше, чем просто «дом», но драгоценный подарок под названием «совершенство». Конечный в пределах вашей досягаемости. Откройте …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Показать все Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Wichit, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 274–453 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и уникальные природные виды. Эти виллы — прекрасный выбор как для постоянного проживания, так и для прибыльных инвестиций. О локации: Ao Yon Beach Villas расположен…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Показать все Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 337 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для взыскательных людей, которые ищут сочетание роскоши, современного комфорта и выгодной инвестиции в одно из самых престижных мест Пхукета. О локации: Расположенные всего в 200 метрах от пляжа Бангтао, Dareeya Villas о…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Показать все Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Равай, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 183–211 м²
5 объектов недвижимости 5
Надежный застройщикО комплексе:Собрание элегантных 2-спальных вилл, всего 8 юнитов, каждый площадью от 190 до 199 кв.м. Впечатляющая архитектура с высокими потолками и панорамными окнами для максимума света и простора. Виллы оснащены частными бассейнами и системой Умного дома. Объект располо…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Патонг, Таиланд
от
$172,724
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла The Trinity Village
Вилла The Trinity Village
Вилла The Trinity Village
Вилла The Trinity Village
Вилла The Trinity Village
Показать все Вилла The Trinity Village
Вилла The Trinity Village
Си Сунтон, Таиланд
от
$793,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Trinity Village — это новый роскошный жилой проект с виллами с бассейном на продажу на Пхукете. Trinity Village расположен в Pasak Soi 8, в нескольких минутах от пляжа Бангтао, пляжа Лаян и поля для гольфа Laguna на западном побережье Пхукета. Trinity Village — это частная резиденция с 7 в…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Показать все Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Камала, Таиланд
от
$342,364
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Стильные таунхаусы недалеко от моря С этим проектом ваша мечта о жизни в собственном доме в шаговой доступности от моря может стать реальностью,комплекс таунхаусов совмещает в себе удобство жизни в собственном просторном доме. Камала имеет славу семейного района, здесь спокойствие и разме…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Показать все Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$967,550
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 329 м²
1 объект недвижимости 1
Новая фаза роскошных вилл Проект расположился в одном из самых перспективных с точки зрения динамики развития и востребованности районе Пхукета, всего в 5 минутах езды от пляжа Банг Тао и богатой развлечениями инфраструктуры района. Именно здесь сконцентрированы наиболее статусные и прест…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Above element
Вилла Above element
Вилла Above element
Вилла Above element
Вилла Above element
Показать все Вилла Above element
Вилла Above element
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,02 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Над элементом Villas представляет замечательную коллекцию новых бассейнов для продажи в окрестностях пляжа Бангтао, Пхукет. Эта эксклюзивная разработка предлагает сообщество с низкой плотностью, обеспечивая безмятежный и частный опыт жизни. Роскошные виллы с 3 спальнями, доступные для продаж…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Показать все Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,32 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 1
Площадь 345–380 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 500 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс уединенных вилл на побережье Андаманского моря, каждая с отдельным бассейном, гостиной, обеденной зоной и кухней открытой планировки. Просторные спальни оснащены индивидуальными ванными комнатами. Вид…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Показать все Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Равай, Таиланд
от
$624,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 280–565 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: VIP Galaxy Rawai Villas идеально подойдут для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и выгодных инвестиций. Этот проект создан для взыскательных владельцев, ценящих высокий уровень жизни и стабильный доход. О локации: Расположенный в…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Isola Palms Phuket
Вилла Isola Palms Phuket
Вилла Isola Palms Phuket
Вилла Isola Palms Phuket
Вилла Isola Palms Phuket
Показать все Вилла Isola Palms Phuket
Вилла Isola Palms Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,53 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 887 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Isola Palms Phuket идеально подходит для тех, кто ищет сочетание исключительной роскоши и спокойствия на живописном острове Пхукет. Этот проект создан для состоятельных людей, ценящих высокий уровень комфорта и долговременные инвестиции.…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Показать все Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Си Сунтон, Таиланд
от
$919,448
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Hillside - это престижный комплекс вилл, расположенный в спокойном районе Си Сунтхон, Тхаланг, Пхукет. В этом роскошном проекте представлено множество 3-4-спальных вилл, каждая из которых может похвастаться просторными планировками площадью от 323 до 479 квадратных метров. Спроектир…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Показать все Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Карон, Таиланд
от
$2,67 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Храм Пхукет - роскошная недвижимость для продажи в Пхукете. Расположенный в двух разных основных местах, все на просторных земельных участках и уникально спроектированные в смеси современного стиля. ' Khram ' предлагает именно это. Вилла находится всего в нескольких минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Показать все Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$2,26 млн
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни. Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м. Каждая вилла вкл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Показать все Вилла Asherah Phase 1-2
Вилла Asherah Phase 1-2
Thalang, Таиланд
от
$501,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Представляя ашерную виллы 1-2, роскошный жилой проект в самом сердце Таланга, Пхукет, который отражает сущность современной элегантности и тропического очарования. Эта эксклюзивная разработка охватывает обширные 11 200 кв. Каждая вилла предлагает 3 или 4 спальни с частными бассейнами и уча…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Показать все Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
$704,810
Количество этажей 1
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета. Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао. Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxur…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Показать все Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Равай, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Добро пожаловать в новую разработку в Пхукете, где пространство для дыхания и жизнь с низкой плотностью лежит в основе нашей философии. Вилла, чтобы дышать разблокировать сущность жизни для просторной души Расположен в спокойной и удобной зоне Палай, с 5 минутами »; Поездка из Виллы А…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Показать все Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$885,071
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Elite Innovative Collection от Season Luxury Villas Где мы поднимаем роскошную жизнь на новую высоту. Каждая вилла в нашей коллекции представляет собой настоящий шедевр, тщательно разработанный, чтобы предложить наследие исключительной богатства. Наши свойства плавно со…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Patina Courtyard Villa
Вилла Patina Courtyard Villa
Вилла Patina Courtyard Villa
Вилла Patina Courtyard Villa
Вилла Patina Courtyard Villa
Показать все Вилла Patina Courtyard Villa
Вилла Patina Courtyard Villa
Си Сунтон, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 271–318 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и спокойствия в тропическом раю. Проект создан для взыскательных людей, ценящих эксклюзивность, комфорт и близость к природе. О локации: Patina Courtyard Villa расположена в с…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Показать все Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$424,003
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 240–339 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскоши и умиротворения в оживленном рае Пхукета. Проект ориентирован на взыскательных покупателей, ценящих комфорт и инвестиционные возможности. О локации: “Larimar Villa Phuket” находится в Чалонге…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Показать все Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Па Хлок, Таиланд
от
$246,239
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 150–440 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит для элитных инвесторов, пенсионеров и владельцев домов для отдыха, ценящих уединение, комфорт и инвестиционную привлекательность. О локации: The T Forest расположен на тихом восточном побережье Пхук…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Показать все Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Вилла Ocean Palms Villas Bangtao
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$437,972
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2020
Количество этажей 1
Площадь 328–392 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для тех, кто ищет сочетание спокойствия и роскоши на одном из лучших пляжей Пхукета. Подходит как для личного проживания, так и для выгодных инвестиций, особенно для тех, кто заинтересован в аренде и росте капитализации…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Показать все Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Чонг Тале, Таиланд
от
$828,973
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica LouvreРасположенная среди безмятежных пейзажей пляжа Бангтао, вдоль тихой улицы Пасак Сой 8 в Чернгталай, Пхукет, Таиланд, вилла Botanica Luxury Villa является свидетельством современной элегантности и изысканной жизни.Черпая вдохновение в культовом силуэте Лувра в Париже, вилла Bot…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Показать все Вилла Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Вилла Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,64 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 414 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas идеально подойдут для тех, кто ищет роскошное и просторное жилье в первоклассном месте на Пхукете. Проект создан для взыскательных людей, ценящих комфорт, приватность и инвестиционную пер…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Показать все Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Па Хлок, Таиланд
от
$107,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Infinity Life Club - это уникальный комплекс для комфортной и беззаботной жизни на лоне природы на Пхукете. Проект предлагает не только апартаменты, но и виллы с частными бассейнами, сочетая современный комфорт с высококлассной медицинской помощью и оздоровительными услугами. Жители могут…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Показать все Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$4,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 3
Площадь 1 275–1 600 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на одной из самых красивых береговых линий мира. Это жилье для взыскательных покупателей, ценящих высочайший уровень комфорта и приватности. О локации: Расположенный на…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Показать все Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Теп Красатти, Таиланд
от
$575,899
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 456 м²
2 объекта недвижимости 2
Гарантия дохода 6%О комплексе:Коллекция из 5 изысканно выполненных вилл представляет собой убежище среди природы в престижном районе Пхукета. В каждой резиденции 4 спальни с ванными комнатами, главная спальня 58 м² с гардеробной и гостиной. Виллы оснащены бассейном, садом, встроенными шкафам…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Sunrise Estates – Phase 4
Вилла Sunrise Estates – Phase 4
Вилла Sunrise Estates – Phase 4
Вилла Sunrise Estates – Phase 4
Вилла Sunrise Estates – Phase 4
Показать все Вилла Sunrise Estates – Phase 4
Вилла Sunrise Estates – Phase 4
Си Сунтон, Таиланд
от
$281,847
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 116–263 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто жаждет ощутить комфорт и роскошь жизни в Пхукете. Подходит для изысканных покупателей, ценящих качество и внимание к деталям. О локации: Расположен в сердце престижного района Таланг, север Пхукета. В шаговой досту…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Вилла AG Club
Показать все Вилла AG Club
Вилла AG Club
Теп Красатти, Таиланд
от
$686,701
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Клубный поселок вилл AG Club Villas – идеальное место для проживания и инвестиций в сердце самого востребованного уголка Пхукета! Наши виллы – это не просто дома, а высокодоходное инвестиционное предложение. Без преувеличения – идеальная локация: по соседству находятся два комфортных п…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Показать все Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
$439,367
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном. Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна. Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковы…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Показать все Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Карон, Таиланд
от
$1,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Природа ’; S Rest Villa Sai Yuan: современные виллы бассейна возле пляжа Най Харн Представляя очаровательную природу; S Rest Villa Sai Yuan, где современная роскошная жизнь встречается с естественной красотой Пхукета. Природная вилла Сай Юань расположена в непосредственной близости от очар…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Показать все Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Чалонг, Таиланд
от
$908,008
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Люксовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в районе Чалонг, Пхукет. Комплекс Star Silas Villas — это место, где вы сможете насладиться комфортом и роскошью в окружении прекрасной природы. Каждая из 16 вилл этого уникального комплекса представляет собой гармоничное сочетание современ…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Показать все Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
NAKARA GRAND LUXURY VILLAS - это не просто жилье; это выбор образа жизни. Независимо от того, ищете ли вы уединенное место для отдыха, роскошный дом для расслабления или выгодное инвестиционное предложение, этот проект предлагает все. Благодаря своему первоклассному расположению, выдающемуся…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Карон, Таиланд
от
$744,269
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 320 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш собственный кусочек рая Роскошная жизнь в окружении природы Лучший на Пхукете отель-резиденция под международным брендом. Коллекция из 68 апартаментов и вилл с видом на море, вдохновленных природой, расположилась между горами и морем. Насладитесь панорамным видом на Андаманск…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла PHUVISTA 3 NAIYANG
Вилла PHUVISTA 3 NAIYANG
Вилла PHUVISTA 3 NAIYANG
Вилла PHUVISTA 3 NAIYANG
Вилла PHUVISTA 3 NAIYANG
Показать все Вилла PHUVISTA 3 NAIYANG
Вилла PHUVISTA 3 NAIYANG
Тхаланг, Таиланд
от
$470,547
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестируйте в уникальную виллу с частным бассейном и потрясающим дизайном в одном из самых привлекательных районов Пхукета! Доступна рассрочка! Phuvista 3 NaiYang - жилой комплекс, расположенный в районе пляжа Най Янг на Пхукете. Этот проект объединяет удобное расположение, высокий уровен…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Показать все Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 60–1 590 м²
19 объектов недвижимости 19
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный на 284,800 кв.м, проект предлагает пять стильных вилл, выполненных в современном и балийском стилях. В комплексе представлены одно- и двухэтажные виллы с вариативными планировками и апартаменты с просторными метражами. Идеальная синергия роскошног…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
353,145 – 353,249
Квартира 2 комнаты
88.0
563,814
Вилла
430.0 – 1 590.0
1,49 млн – 5,58 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Botanica Lakeside Phuket
Вилла Botanica Lakeside Phuket
Вилла Botanica Lakeside Phuket
Вилла Botanica Lakeside Phuket
Вилла Botanica Lakeside Phuket
Показать все Вилла Botanica Lakeside Phuket
Вилла Botanica Lakeside Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,43 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 598 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в окружении природы. Подходит для семей, пар и инвесторов, ценящих комфорт и приватность. О локации: Расположенный в престижном районе Лаян, Botanica Lakeside окружен лучшими пляж…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Са Кху, Таиланд
от
$363,588
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 180–205 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Эти роскошные виллы идеально подходят для тех, кто стремится к спокойной и приватной жизни рядом с природой на Пхукете. Aileen Villas Naithon удовлетворит требования взыскательных покупателей, ценящих комфорт и элегантность в каждом аспе…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Показать все Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Са Кху, Таиланд
от
$949,024
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 360–700 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых доступны для приобретения всего в 600 метрах от пляжа Найтон, на востребованном северо-западном побережье Пхукета. Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым «поющим» песком …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2006
Количество этажей 2
Площадь 650 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 1000 м, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы на Пхукете предлагают уникальные возможности для отдыха и инвестиций. Просторные современные виллы окружены живописными ландшафтами и озером, расположены всего в 1 км от пляжа Банг Тао. Рядом находятся рестораны, фитнес-залы, спа-ц…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Показать все Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 432–1 000 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей роскошного и комфортного проживания с потрясающими видами на Пхукете. Подходит для тех, кто ищет выгодные инвестиции в развивающемся регионе. О локации: Расположенные у Лайан Бич, на северном конце пляжа Бангтао н…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Показать все Вилла The Menara Hill
Вилла The Menara Hill
Си Сунтон, Таиланд
от
$744,269
Варианты отделки С отделкой
Menara Hill Phuket — это роскошный жилой проект, вдохновленный традиционной марокканской архитектурой и дизайном. Проект состоит из 24 вилл, спроектированных с использованием сложных деталей и текстур, которые отражают марокканское наследие. Концепция природы интегрирована в виллы, чтобы сде…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Показать все Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Теп Красатти, Таиланд
от
$460,350
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный в центре Пхукета в окружении тропических лесов, между Май Кхао и Бангтао, данный район называется Пхукетская Рублевка. На территории участка расположены частные бассейны 4х6 метров, парковка для 2 авт…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Показать все Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Пхукет, Таиланд
от
$1,63 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панорамным видом на море! Каждая вилла имеет 4 спальни и 5 ванных комнат. Комплекс расположен на склоне холма с видом на пляж Лаян на северо-западном побережье Пхукета. Пляж разделен на несколько часте…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Balco Bangtao Beach
Вилла Balco Bangtao Beach
Вилла Balco Bangtao Beach
Вилла Balco Bangtao Beach
Вилла Balco Bangtao Beach
Показать все Вилла Balco Bangtao Beach
Вилла Balco Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$880,326
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 355–490 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Благодаря роскошному дизайну и удобному расположению, Balco Bangtao Beach идеально подходит для тех, кто ценит сочетание комфорта и природы. Проект создан для взыскательных покупателей, желающих наслаждаться пляжным отдыхом и спокойствие…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Показать все Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На охраняемой территории расположено 10 частных вилл, каждая с индивидуальным бассейном. Общая жилая площадь расположена в центре виллы и соединяет в себе гостиную, столовую и кухню. Четыре спальни примыкают с разных сторон, все спальни имеют собственную ванную комнату и гардеробную зону.…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Показать все Вилла MONO Champaca
Вилла MONO Champaca
Пхукет, Таиланд
от
$524,059
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой! Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%!  Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле! Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Кату, Таиланд
от
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM «Ощутите непревзойденную роскошь жизни на частной вилле с бассейном среди очаровательных природных окрестностей, которые приветствуют вас как дома» Представляем The Pano — роскошную и частную виллу с бассейном, расположенную в самом сердце пышной зеленой приро…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Показать все Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$682,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 393 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Marquis Estates – идеальное решение для взыскательных покупателей, ищущих сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Подходит для семей, инвесторов и всех, кто ищет престижное жилье на одном из лучших курортов мира. О локации: Рас…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Tri Vananda
Вилла Tri Vananda
Вилла Tri Vananda
Вилла Tri Vananda
Вилла Tri Vananda
Показать все Вилла Tri Vananda
Вилла Tri Vananda
Thalang, Таиланд
от
$1,43 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 333–853 м²
6 объектов недвижимости 6
Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао Новый, выдающийся с точки зрения концепции проект стартовал в самой роскошной природной зоне элитного района Банг Тао, вблизи богатой инфрастуктурой его части. Он представит собой целостный, первый в своем роде оздо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Показать все Вилла Patina Courtyard
Вилла Patina Courtyard
Си Сунтон, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Добро пожаловать на роскошную виллу и современность от Patina Courtyard Villa. Стиль украшения современный тропический. Дизайн виллы будет близко к естественным. Вилла, которую он смешивается с окружающей средой и частной, как можно более чем. Плодородная зона, окруженная горами и лесами, со…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Показать все Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Равай, Таиланд
от
$350,356
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Показать все Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$134,213
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 37–158 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальное решение для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и умиротворения в Пхукете. Подходит как для личного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Villoft Zen Living расположен в престижной зоне пляжей Банг Тао и Лая…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.4
147,028
Вилла
37.4 – 158.3
147,028 – 720,139
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Показать все Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$821,797
Варианты отделки С отделкой
Погрузитесь в природу; обнимитесь с нашими бутиковыми виллами с бассейном. Где роскошь встречает спокойствие, создавая незабываемые воспоминания среди пышной зелени залива Лаян.Наш бесплатный трансфер до пляжа Лаян работает ежедневно, обеспечивая удобный транспорт до одного из самых нетронут…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Показать все Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Thalang, Таиланд
от
$1,34 млн
Количество этажей 1
Новый проект с современным дизайном в сердце района Бангтао Botanica Forestique - это уникальное сочетание городской жизни, здорового образа жизни и природной красоты. 65 вилл в современном роскошном дизайне с площадью участка от 674 до 1 168 кв.м. и площадью застройки от 424 до 567 кв…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Показать все Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$579,736
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море. Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство. Комплекс ви…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Показать все Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 528–684 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и уединения. Punyisa Luxury Villas Bang Jo подходит как для постоянного проживания, так и для высокодоходных инвестиций. О локации: Расположен в престижном районе Бангтао, Пхуке…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Показать все Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Choeng Thale, Таиланд
от
$913,011
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 370 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 800 м, Полная меблировкаО комплексе:Новый проект представляет из себя современный жилой комплекс с завершением строительства в 2023 году. Состоит из 2 зданий, каждое с 7 этажами. Всего в комплексе 139 юнитов, в том числе студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Площадь юнитов варьирует…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
На карте
1 2 3
Realting.com
Перейти