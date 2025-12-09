Чалонг, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошное уединение с максимальными удобствами в тропическом раю. Подходит для семей с детьми, а также для тех, кто рассматривает возможность инвестиций. О локации: Расположен в Чалонг Бей, одном из самых прив…