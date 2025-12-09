  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Чалонге, Таиланд

квартиры
14
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Чалонг, Таиланд
от
$727,138
Варианты отделки С отделкой
БЕСКОНЕЧНОЕ СПОКОЙСТВИЕ И ТРОПИЧЕСКИЙ ОТДЫХ Виллы Avirodha Palai, расположенные в тихом, но развивающемся районе Палай на северной оконечности залива Чалонг, всего в 800 метрах от моря, сочетают в себе современную архитектуру и тропический дизайн крыши. Эти виллы идеально подходят для самых…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Показать все Вилла Larimar Villa Phuket
Вилла Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$424,003
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 240–339 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскоши и умиротворения в оживленном рае Пхукета. Проект ориентирован на взыскательных покупателей, ценящих комфорт и инвестиционные возможности. О локации: “Larimar Villa Phuket” находится в Чалонге…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Показать все Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Чалонг, Таиланд
от
$951,051
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Погрузившись в Кири Будду Пул Вилла @ Чалонг, добавляет удивительно богатый слой удовольствия в роскошную виллу, в то же время оценивая натуральные достопримечательности острова Пхукет. Расположенный в районе Чалонг, недалеко от Большого Будды, это абсолютно удобно добраться до невероятны…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
OneOne
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Показать все Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Чалонг, Таиланд
от
$1,59 млн
Sea Central Villas, совершенно новая разработка, может быть найдена во все более популярной, но все еще мирной области, известной как Палай, расположенной в северо-восточном сегменте залива Чалонг. Этот проект находится недалеко от береговой линии и пирса Палай, и это всего лишь быстрая поез…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Показать все Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Чалонг, Таиланд
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 574–827 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных покупателей, ценящих роскошь и комфорт. Этот проект создан для тех, кто стремится наслаждаться жизнью в эксклюзивной атмосфере и рассматривает недвижимость как выгодную инвестицию. О локации: Lavish E…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Показать все Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Чалонг, Таиланд
от
$383,191
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 193 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в спокойном уголке Пхукета. Идеально подходит для семей или инвесторов, ценящих комфорт, удобства и перспективу высокого дохода от аренды. О локации: The Avenue President Pool Vil…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Показать все Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Инвестиционно - привлекательный объект! Доходность 7%! Рассрочка! Вблизи пляжей и г. Пхукет! LARIMAR VILLA - вилла спроектирована с современной и красивой архитектурой. В конструкции использованы высококачественные материалы и креативный декор, которые делают виллу Ларимар достойной…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Показать все Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Чалонг, Таиланд
от
$1,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 453–1 569 м²
4 объекта недвижимости 4
Элитные виллы, расположенные на вершине горы в живописном районе Чалонг Новый проект эксклюзивных роскошных вилл премиум сегмента предлагает на продажу всего 9 эксклюзивных вилл с бассейном. В комплексе на выбор предлагается три различных варианта вилл с бассейном: 4 спальни площадью 453 …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Показать все Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Чалонг, Таиланд
от
$509,461
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 192–498 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошное уединение с максимальными удобствами в тропическом раю. Подходит для семей с детьми, а также для тех, кто рассматривает возможность инвестиций. О локации: Расположен в Чалонг Бей, одном из самых прив…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Показать все Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Чалонг, Таиланд
от
$534,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Уникальные виллы Eco Viva расположены недалеко от менее загруженного предгорья лесистой горы в Чалонге. Он находится в нескольких минутах езды от семейных и других удобств, таких как международная школа BCIS, детские сады, больницы, Lotus's Chalong, Villa Market и торговый центр Robinson Lif…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Показать все Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Вилла Khantasia Eden Hill Pool Villas
Чалонг, Таиланд
от
$525,296
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 425–490 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет спокойствие и роскошь на восточном побережье Пхукета. Подходит для семейного проживания и для тех, кто хочет инвестировать в эксклюзивные владения с высоким потенциалом дохода. О локации: Расположен в р…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Показать все Вилла Larimar
Вилла Larimar
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$506,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Larimar Villas - комплекс вилл на острове Пхукет в Таиланде. Рядом есть магазины, детский сад, школа. На территории будут работать фитнес-центр, пекарня, гольф-клуб. В домах спроектированы терраса, бассейн, парковка на 2 машины. Купить виллы в Larimar Villas можно с отделкой под ключ. Сдать …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The 8 Pool Villa
Вилла The 8 Pool Villa
Вилла The 8 Pool Villa
Вилла The 8 Pool Villa
Вилла The 8 Pool Villa
Показать все Вилла The 8 Pool Villa
Вилла The 8 Pool Villa
Чалонг, Таиланд
от
$150,647
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 118–221 м²
4 объекта недвижимости 4
О комплексе:Комплекс в Чалонге, Пхукет предлагает роскошные виллы с 2 и 3 спальнями. Площади от 118 до 221,29 кв. м на участках 144-330,4 кв. м. Завершение строительства - 1 кв. 2023 г. Особенности: круглосуточная охрана, камеры наблюдения, бассейн, сады. Возможность свободного владения чере…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Вилла La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Вилла La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Вилла La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Вилла La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Показать все Вилла La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Вилла La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Чалонг, Таиланд
от
$1,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 453–1 400 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: La Vista Luxury Villas Chalong Bay идеально подходят для тех, кто ценит роскошь, приватность и экологичность в одном из самых живописных уголков Пхукета. Это идеальное место для семейного отдыха и инвестиций с высоким потенциалом дохода.…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Показать все Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Чалонг, Таиланд
от
$335,840
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 134–289 м²
4 объекта недвижимости 4
Mutti Family Villas - роскошный комплекс вилл, расположенный в самом сердце острова. Проект предлагает отличную инфраструктуру и удобный доступ к ключевым точкам. Наше видение открытого пространства среди потрясающей тайской природы предлагает вам недвижимость: виллу с собственным участко…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Показать все Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Чалонг, Таиланд
от
$908,008
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Люксовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в районе Чалонг, Пхукет. Комплекс Star Silas Villas — это место, где вы сможете насладиться комфортом и роскошью в окружении прекрасной природы. Каждая из 16 вилл этого уникального комплекса представляет собой гармоничное сочетание современ…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Показать все Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Чалонг, Таиланд
от
$1,18 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 571–827 м²
3 объекта недвижимости 3
"Lavish Estates" - гордость Elite Manor и первый девелоперский проект элитной недвижимости на Пхукете Особое внимание уделяется инновационному и функциональному дизайну, который отвечает исключительно потребностям клиентов. По понятным причинам, он идеально подходит для проживания и досто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
571.5
46,27 млн
Квартира 5 комнат
751.4 – 827.2
62,84 млн – 63,31 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Показать все Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Чалонг, Таиланд
от
$1,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 731 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное и приватное жилье с великолепными видами и современными удобствами в тихом уголке Пхукета. Подходит для семей, инвестиционных покупателей и людей, ценящих спокойствие и эксклюзивность. О локац…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Показать все Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Чалонг, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 328–415 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных инвесторов, ищущих сочетание роскоши и экологичности в сердце Пхукета. Отлично подходит для семей и тех, кто ценит комфорт и экологичность. О локации: Расположенный в Чалонге, проект окружен ресторана…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти