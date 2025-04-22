Вилла Nature’s Rest Cherng Talay

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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия. Прекрасное место для семей, профессионалов и покупателей, желающих инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом дохода.
О локации:
Nature’s Rest Villas Cherng Talay расположены в живописном местечке Чернг Талай в Пхукете, всего в 4,9 км от знаменитого пляжа Бангтао. В непосредственной близости находятся Aqua Blue Tree Water Park (1.5 км), Boat Avenue, Villa Market (3 км) и Laguna Phuket (4.7 км), что обеспечивает легкий доступ к широкой инфраструктуре и развлечениям.
О проекте:
Это эксклюзивное жилое сообщество предлагает виллы с современным дизайном, окруженные зелеными садами и пейзажами. Ключевые особенности включают высокую безопасность с 24/7 видеонаблюдением, маникюрные сады, бассейн и просторные современные интерьеры. Цены начинаются от ฿33.8M THB ($976,597 USD).
Инфраструктура и удобства:
CCTV, фитнес, сад, лобби, парковка, охрана, плавательный бассейн.
Инвестиционная привлекательность:
Высокий спрос на аренду, премиальное расположение и постоянно растущая инфраструктура района делают этот проект выгодным вложением. Средняя цена за квадратный метр составляет около ฿70,000 THB ($2,015 USD), что подтверждает его инвестиционную привлекательность.
Топ-3 особенности:
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