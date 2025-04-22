Вилла Nature’s Rest Cherng Talay

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*

Кому подходит:

Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия. Прекрасное место для семей, профессионалов и покупателей, желающих инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом дохода.

О локации:

Nature’s Rest Villas Cherng Talay расположены в живописном местечке Чернг Талай в Пхукете, всего в 4,9 км от знаменитого пляжа Бангтао. В непосредственной близости находятся Aqua Blue Tree Water Park (1.5 км), Boat Avenue, Villa Market (3 км) и Laguna Phuket (4.7 км), что обеспечивает легкий доступ к широкой инфраструктуре и развлечениям.

О проекте:

Это эксклюзивное жилое сообщество предлагает виллы с современным дизайном, окруженные зелеными садами и пейзажами. Ключевые особенности включают высокую безопасность с 24/7 видеонаблюдением, маникюрные сады, бассейн и просторные современные интерьеры. Цены начинаются от ฿33.8M THB ($976,597 USD).

Инфраструктура и удобства:

CCTV, фитнес, сад, лобби, парковка, охрана, плавательный бассейн.

Инвестиционная привлекательность:

Высокий спрос на аренду, премиальное расположение и постоянно растущая инфраструктура района делают этот проект выгодным вложением. Средняя цена за квадратный метр составляет около ฿70,000 THB ($2,015 USD), что подтверждает его инвестиционную привлекательность.

Топ-3 особенности:

Идеальное сочетание природы и роскоши. Близость к ключевым развлечениям и инфраструктуре Пхукета. Высокий уровень безопасности и приватности для жителей.

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