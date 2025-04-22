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Вилла Nature’s Rest Cherng Talay

Си Сунтон, Таиланд
от
$1,07 млн
24.04.2025
$1,06 млн
24.04.2025
$984,027
24.04.2025
$984,027
24.04.2025
$1,06 млн
24.04.2025
$1,06 млн
24.04.2025
$984,027
24.04.2025
$984,027
24.04.2025
$1,06 млн
23.04.2025
$1,06 млн
23.04.2025
$984,027
23.04.2025
$984,027
23.04.2025
$1,06 млн
23.04.2025
$1,06 млн
23.04.2025
$984,027
23.04.2025
$984,027
23.04.2025
$1,06 млн
23.04.2025
$984,027
23.04.2025
$1,06 млн
23.04.2025
$984,027
23.04.2025
$1,06 млн
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 22179
ID новостройки на Realting
In CRM: 1006640000
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

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Кому подходит:
Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия. Прекрасное место для семей, профессионалов и покупателей, желающих инвестировать в недвижимость с высоким потенциалом дохода.

О локации:
Nature’s Rest Villas Cherng Talay расположены в живописном местечке Чернг Талай в Пхукете, всего в 4,9 км от знаменитого пляжа Бангтао. В непосредственной близости находятся Aqua Blue Tree Water Park (1.5 км), Boat Avenue, Villa Market (3 км) и Laguna Phuket (4.7 км), что обеспечивает легкий доступ к широкой инфраструктуре и развлечениям.

О проекте:
Это эксклюзивное жилое сообщество предлагает виллы с современным дизайном, окруженные зелеными садами и пейзажами. Ключевые особенности включают высокую безопасность с 24/7 видеонаблюдением, маникюрные сады, бассейн и просторные современные интерьеры. Цены начинаются от ฿33.8M THB ($976,597 USD).

Инфраструктура и удобства:
CCTV, фитнес, сад, лобби, парковка, охрана, плавательный бассейн.

Инвестиционная привлекательность:
Высокий спрос на аренду, премиальное расположение и постоянно растущая инфраструктура района делают этот проект выгодным вложением. Средняя цена за квадратный метр составляет около ฿70,000 THB ($2,015 USD), что подтверждает его инвестиционную привлекательность.

Топ-3 особенности:

  1. Идеальное сочетание природы и роскоши.
  2. Близость к ключевым развлечениям и инфраструктуре Пхукета.
  3. Высокий уровень безопасности и приватности для жителей.

Пишите по форме ниже или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

*Билеты в подарок при покупке любой недвижимости с нами на острове Пхукет, ценой от 100 000 $

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 460.0 – 631.1
Цена за м², USD 1,842 – 2,508
Цена квартиры, USD 984,027 – 1,27 млн

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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